Спрячь за высоким забором кофейню: 6 заведений в закрытых для посторонних комплексах — как туда попасть и чем там кормят

В Новосибирске появился новый тип заведений: они расположены на огороженной территории жилых комплексов и рассчитаны прежде всего на местных жителей. Но прописку там не спрашивают, поесть или выпить кофе может любой желающий. После того, разумеется, как он смог на эту самую закрытую территорию проникнуть. Обозреватель НГС собрал коллекцию таких кафе и кондитерских и проверил на себе технологию проникновения за забор.
Жилых комплексов с закрытой для посторонних территорией в Новосибирске хватает, но до недавнего времени на этой территории не было ничего, что могло было заинтересовать человека, который в таком ЖК не живёт. Но жилые комплексы растут, и у их жителей появляется потребность выпить хорошего кофе, съесть свежий десерт или просто провести время в шаговой доступности. То есть внутри комплекса. По крайней мере, так думают предприниматели, которые решаются открывать заведения на подобных закрытых территориях.
Mona в «Чернышевском»
ул. Фабричная, 65
Целый квартал новостроек, который вырос за последние несколько лет справа от выезда на Димитровский мост (если двигаться с правого берега на левый). Название ничего не говорит о любви застройщика к идеям русских революционеров-демократов второй половины 19-ого века, просто Чернышевский спуск — единственная улица, которая примыкает к территории ЖК целиком, а не какими-то обрубками.
ЖК довольно большой и, в принципе, закрытыми в нем можно было оставить дворы отдельных домов (как это частно бывает), но застройщик решил, видимо, что надежней огородить всю территорию. У ворот, к слову, не видно никаких домофонов — если нет ключей, то и делать тебе здесь, выходит, особенно нечего. Но поскольку комплекс довольно большой, то автоматические ворота то и дело открываются, чтобы запустить или выпустить автомобиль, так что ждать долго не придётся.
Кондитерская Mona расположена на углу дома на Фабричной, 65. Окна выходят на реку, но видно из них немного: засыпанный снегом склон газона и глухой забор, который ограждает покой жителей со стороны Оби. В заведении три столика, причем один из них, что называется, журнальный, стоящий между двух кресел.
В зале стоит большой холодильник с замороженными полуфабрикатами, на холодной витрине выложены яркие десерты, окно в двери за кассой намекает на расположенный здесь же небольшой кондитерский цех. Несмотря на середину дня и, прямо скажем, нетривиальное расположение заведения, в кондитерской были люди. Девушка сидела за столиком с ноутбуком и кофе, парень с корги зашел за кофе, мама с дочкой пришли забрать торт. В общем, место выглядело востребованным, как если бы находилось где-нибудь на оживленной улице.
Bongiorno в «Оазисе»
Ул. Лескова, 25
Большой жилой комплекс «Оазис» построен на месте частного сектора, который до сих пор окружает его с трех сторон. Даже от ближайшей не тупиковой улицы Пролетарская «Оазис» отделяет квартал одноэтажных домов. Подход со стороны улицы Сакко и Ванцетти перекрывает не только шлагбаум, но и пост охраны. С другой стороны охраны не видать, но забор вокруг ЖК — высотой в человеческий рост. Можно поймать поток со стороны ЖК «Тихомиров» и просто пройти с кем-то, у кого есть ключи. А можно зайти со стороны Пролетарской, свернув на Малую Красноармейскую. Перед вами будет высотка ЖК с магазином «Мария-Ра» на первом этаже. У магазина этого два входа, один из них — со двора. Он же — выход во двор.
Стоит ли кафе уже третьей по счёту точки сети Bonriorno (первые две открыты в микрорайоне «Европейский берег» и в ЖК «Онега» в Родниках) всех этих ухищрений — вопрос философский, но если что, здесь же (но в других зданиях) работают ещё и небольшая кофейня Cuba и кондитерская «Каппуччини». Можно перемещаться от одного заведения к другому — прямо как в какой-нибудь европейской деревушке, только с забором по периметру.
В Bongiorno больше десятка разных видов «римской пиццы», можно заметить и основы для неё, ждущие своего часа. Кроме этого, заготовлено целое меню завтраков. Часть блюд из него доступны только утром, но сырники и драники можно заказать весь день. Алкоголя никакого в меню не держат, нет даже пива. Маленькая пицца (хватит на двоих) стоит 400 рублей, драники со сметаной — 190 рублей.
«Гости» в «Романтике»
Ул. Бориса Богаткова, 192а
Жилой комплекс «Романтика» состоит из одного дома, который возвышается над окружающей его советской застройкой разных периодов. Здание обнесено забором по всему периметру, входа два: один со стороны Аллеи дружбы, где за порядком следит из будки бдительный охранник, другой — в направлении дворов. На обоих установлены домофоны, рядом висит скромная табличка кафе «Гости». Другими словами, попасть внутрь несложно. Для этого у вас откуда-то должно появиться это желание в принципе: вывеска на заведении небольшая, её едва видно, даже если подойти к забору вплотную.
Заведение небольшое, с интерьером в стиле лофт и надстроенными антресолями. Атмосфера неподдельно домашняя: окна заставлены горшками с комнатными растениями, мебель в разных зонах разная, как это бывает в обычной, не дизайнерской квартире, с холодильника свисают «расплавленные» часы в стиле Дали (даже работают). Можно покачаться на подвешенной к антресолям качели, можно утонуть в гамаке.
В кафе кормят завтраками, есть салаты и паста, пара супов, брускеты и сэндвичи. Особо не разбежишься, но для заведения в таком месте и этот набор выглядит на первый взгляд немного избыточным. Кажется: ну кто сюда пойдёт, тем более днём, в этом-то месте улицы Бориса Богаткова. Но нет, через некоторое время в кафе появляются парень с девушкой, потом покормить ребенка лет двух заходит девушка, оставив у входа коляску. Не полная посадка, но видно, что люди сюда ходят.
Еда не претендует на то, чтобы сюда мчались гурманы, но чечевичный суп, например, был вкусным и поданным с умом, сладкие вафли и сами неплохи, и джем к ним подобран интересный — лимонно-имбирный. Забавная посуда: керамические тарелки, стилизованные под маленькие сковородочки.
В общем, если вам случится оказаться в этих краях с потребностью перекусить в приятном месте, то можно зайти без сомнений. Горячее стоит в районе 350 рублей, брускеты — от 150, вафли со сладкими добавками — 280.
«Панакота» В Панораме
Ул. Немировича-Данченко, 158
«Панораму» нельзя назвать «ЖК за забором» в полном смысле этого слова. То есть забор и даже что-то вроде КПП там действительно имеются, но проблема попасть на территорию может возникнуть только у автомобилистов. Пешком войти внутрь можно в любой момент, калиток нет. Хотя издалека, с улицы Немировича-Данченко, это неочевидно. Как и то, что придется сделать внушительный крюк.
Кондитерская находится в одном из домов. Внутреннюю территорию здесь защищает всё тот же забор, калитка рядом открывается ключом. Чтобы попасть в заведение, придётся идти через основной вход — там, где шлагбаум, а потом к нужному дому вдоль забора.
Эти несложные маневры стоят потерянных калорий: в кондитерской хорошие десерты, яркий и вместе с тем уютный зал и возможность оказаться неожиданно в тихом и красивом месте буквально в двух шагах от шумной магистрали. Панна-котта (итальянский десерт на основе молока) здесь тоже есть, но ждать какого-то большого выбора, ориентируясь на название, на стоит. Название вообще не имеет к нему отношения: если интересно, спросите — вам расскажут его историю на месте. Вкусные десерты (хозяйка — мастер свадебных тортов), есть немногочисленная, но прихотливо сделанная еда. Миндальное пирожное макарон стоит 180 рублей штука, панкейки с рикоттой — 400 рублей, бургер — 520 рублей.
Mojo brekfast в «Кедровом»
Ул. Кедровая, 73
Заведением за забором это кафе тоже может считаться условно, приехать туда можно даже на машине. Но сам «Кедровый» обнесён забором, и здание, в котором работает кафе, находится в глубине, за небольшим парком и парой домов. При виде такого с улицы Кедровая, желание заехать внутрь без очевидной причины может возникнуть далеко не у всех. Ну живут себе люди за забором — и пусть себе живут.
Небольшой зал с окнами, выходящими на парковку, и холодильником с фермерскими продуктами. Меню, стилизованное под виниловые пластинки, внутри супы, паста, брускетты — можно и просто посидеть за разговором и основательно перекусить. Кухня отчасти открытая, всё на виду.
Еда сочинена не без изысков. Но судя по всему, место работает преимущественно для жителей жилого комплекса, которым действительно отсюда идти некуда, да и ехать далековато. А так, можно прогуляться по бору, выпить кофе, съесть что-то более или менее вкусное и вернуться пешком домой.
Blackwood coffee roastery в «Ясном Береге»
ул. Ясный Берег, 14Б
Заведение на огороженной территории — всегда риск, поскольку даже преодолимые препятствия сразу отсекают часть потенциальных посетителей. Застройщики пытаются обеспечить жителей таких жилых комплексов торгово-сервисной инфраструктурой по-разному. Там, где есть такая возможность, заведения открываются просто со стороны улицы. А в ЖК «Ясный Берег», например, просто построили небольшой торговый центр, где нашлось место и магазину, и кофейне. А сами дома жилого комплекса как стояли за забором, так и стоят.
Труднодоступными для покупателей извне могут оказаться и торговые точки. Так обозреватель НГС отправившись осматривать фермерские магазины с хорошими отзывами, обнаружил, что один из них работает внутри огороженной территории. Но покупатели всё равно находят туда путь.