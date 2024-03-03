Спрячь за высоким забором кофейню: 6 заведений в закрытых для посторонних комплексах — как туда попасть и чем там кормят

Стоит ли кафе уже третьей по счёту точки сети Bonriorno (первые две открыты в микрорайоне «Европейский берег» и в ЖК «Онега» в Родниках) всех этих ухищрений — вопрос философский, но если что, здесь же (но в других зданиях) работают ещё и небольшая кофейня Cuba и кондитерская «Каппуччини». Можно перемещаться от одного заведения к другому — прямо как в какой-нибудь европейской деревушке, только с забором по периметру.

В Bongiorno больше десятка разных видов «римской пиццы», можно заметить и основы для неё, ждущие своего часа. Кроме этого, заготовлено целое меню завтраков. Часть блюд из него доступны только утром, но сырники и драники можно заказать весь день. Алкоголя никакого в меню не держат, нет даже пива. Маленькая пицца (хватит на двоих) стоит 400 рублей, драники со сметаной — 190 рублей.