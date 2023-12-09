Охота на тушку: где в Новосибирске купить дешевую курицу — обзор магазинов с ценами (есть и по 699 рублей за кило)

Новосибирцы продолжают возмущаться ценами на курицу — и это неудивительно. Еще в начале года можно было найти тушки за 170–180 рублей за килограмм и ниже, а филе — в пределах 270–290 рублей за килограмм, особенно если рассчитывать на акции и «нищемаркеты». Но теперь ценники показывают стоимость в два раза выше. Приближается Новый год, и многие задумываются, что же ставить на стол. Корреспондент НГС обошла девять магазинов и выяснила, где курица дешевле всего, а также узнала, стоит ли уже забивать морозилку.
В поисках цыпленка
Именно тушку цыпленка используют очень часто для новогоднего стола. Готовится она не так сложно, а подать ее можно эффектно. Но перед этим придется поохотиться. В первый день мы отправились на поиски около 18:00, и многие прилавки уже были пусты. Продавцы объясняют это тем, что продукции привозят намного меньше, чем раньше, и она очень быстро кончается еще до вечера.
Вечером тушек не оказалось в «Марии-Ра», а куриного филе — в «Ярче».
Если говорить о самых дорогих предложениях, то среди 9 магазинов потратиться придется больше всего в «Добрянке». Но и товар там позиционируется как «домашний цыпленок». Стоимость — 499,9 рубля за килограмм. За фермерских цыплят-корнишонов придется выложить еще больше — 569,9 рубля. О вкусе ничего сказать не можем. Вероятно, когда курица сравняется по цене с золотом, возможно, стоит провести дегустацию.
Отметим, что в «Добрянке» в наличии окорочка. Сейчас их редко встретишь на прилавках, но в этом магазине можно приобрести.
Среди самых дорогих оказался «Мясной магазин», в который мы заглянули, проходя мимо. Таких в городе десятки, и обычно это ИП. Тушка цыпленка здесь стоит 325 рублей за килограмм, а филе продается по самой высокой цене среди других предложений — 540 рублей за килограмм. И выглядит товар «уставшим».
В списке самых дорогих оказалась и та курица, что продается в «Быстрономе». При этом, чтобы получить цену, указанную большими цифрами, у вас обязательно должна быть карта покупателя.
Средний сегмент
Чаще всего в магазинах можно встретить цену за килограмм курицы — 239,99 рубля. Например, в «Марии-Ра» и «Монетке». «Новосибирская птицефабрика» предложила одну из самых приятных цен на куриное филе — 385 рублей. Дешевле только в «Монетке» и «Чижике». Поймать филе по выставленной цене в 349,99 рубля за три дня походов в «Ярче» так и не удалось.
Если с наличием тушек и филе в последнюю неделю стало лучше, то с отдельными частями курицы сохраняются проблемы. Купить голени можно было лишь в пяти из девять магазинов. Та же ситуация и с бедрами. Окорочка мы нашли только в одном магазине, как писали выше, — в «Добрянке». При этом найти почти везде можно крылышки.
Дешевле всего
Топ по доступным ценам возглавила недавно открывшаяся в Новосибирске сеть «Чижик». Тушку курицы можно купить по цене в 199 рублей за килограмм. Для тех, кто боится, что птица и мясо свалены в кучу как попало, спешим успокоить: оно лежало в холодильнике, а не посередине магазина.
На филе здесь также самая низкая цена — 349 рублей за килограмм. При этом в наличии были и бедро, и голень. Только вот производитель пока малознаком новосибирцам. Куриная ферма находится в Чебоксарах, Чувашская Республика.
На втором месте оказалась «Пятерочка». Здесь стоит вспомнить, «Чижик» в Новосибирск привел именно владелец «Пятерочки». Об этом мы рассказывали более подробно здесь.
Про запах выше мы сказали не просто так. К сожалению, продукция в «Пятерочке» встретила не самым приятным ароматом. Оставшуюся в одиночестве тушку брать не хотелось даже за 219 рублей за кило.
Закупаться впрок на Новый год?
Эксперты не ожидают, что цена на курицу упадет, наоборот, предупреждают, что она будет только расти.
— Племенное стадо куриное у нас всё зарубежное. Его мы везем из Европы. Оборудование зарубежное, витамины, премиксы, лекарственные ветпрепараты — зарубежные, своих у нас нет. Часть кормов тоже из-за границы, — перечислил Яков Новоселов.
Яков Новоселов — кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Если вы решили точно готовить в праздники курицу, то стоит отправить желаемое в морозилку. Эксперты предполагают, что перед праздниками цена может вырасти еще на 10–15%.
Цена на мясо кур в Новосибирской области выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства региона. Стоимость десятка яиц перевалила за 100 рублей.