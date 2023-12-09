Охота на тушку: где в Новосибирске купить дешевую курицу — обзор магазинов с ценами (есть и по 699 рублей за кило)

В поисках цыпленка

Именно тушку цыпленка используют очень часто для новогоднего стола. Готовится она не так сложно, а подать ее можно эффектно. Но перед этим придется поохотиться. В первый день мы отправились на поиски около 18:00, и многие прилавки уже были пусты. Продавцы объясняют это тем, что продукции привозят намного меньше, чем раньше, и она очень быстро кончается еще до вечера.

Вечером тушек не оказалось в «Марии-Ра», а куриного филе — в «Ярче».