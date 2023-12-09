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Проблема

Охота на тушку: где в Новосибирске купить дешевую курицу — обзор магазинов с ценами (есть и по 699 рублей за кило)

Мы сравнили цены в 9 магазинах

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Найти курицу в магазинах — та еще задача

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Новосибирцы продолжают возмущаться ценами на курицу — и это неудивительно. Еще в начале года можно было найти тушки за 170–180 рублей за килограмм и ниже, а филе — в пределах 270–290 рублей за килограмм, особенно если рассчитывать на акции и «нищемаркеты». Но теперь ценники показывают стоимость в два раза выше. Приближается Новый год, и многие задумываются, что же ставить на стол. Корреспондент НГС обошла девять магазинов и выяснила, где курица дешевле всего, а также узнала, стоит ли уже забивать морозилку.

В поисках цыпленка

Именно тушку цыпленка используют очень часто для новогоднего стола. Готовится она не так сложно, а подать ее можно эффектно. Но перед этим придется поохотиться. В первый день мы отправились на поиски около 18:00, и многие прилавки уже были пусты. Продавцы объясняют это тем, что продукции привозят намного меньше, чем раньше, и она очень быстро кончается еще до вечера.

Вечером тушек не оказалось в «Марии-Ра», а куриного филе — в «Ярче».

По ценам всех обошел «Чижик». Дороже всего закупаться в «Добрянке»

По ценам всех обошел «Чижик». Дороже всего закупаться в «Добрянке»

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Если говорить о самых дорогих предложениях, то среди 9 магазинов потратиться придется больше всего в «Добрянке». Но и товар там позиционируется как «домашний цыпленок». Стоимость — 499,9 рубля за килограмм. За фермерских цыплят-корнишонов придется выложить еще больше — 569,9 рубля. О вкусе ничего сказать не можем. Вероятно, когда курица сравняется по цене с золотом, возможно, стоит провести дегустацию.

Отметим, что в «Добрянке» в наличии окорочка. Сейчас их редко встретишь на прилавках, но в этом магазине можно приобрести.

В «Добрянке» за мясо можно оставить внушительную часть зарплаты

В «Добрянке» за мясо можно оставить внушительную часть зарплаты

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Среди самых дорогих оказался «Мясной магазин», в который мы заглянули, проходя мимо. Таких в городе десятки, и обычно это ИП. Тушка цыпленка здесь стоит 325 рублей за килограмм, а филе продается по самой высокой цене среди других предложений — 540 рублей за килограмм. И выглядит товар «уставшим».

Самое дорогое филе оказалось в «Мясном магазине». Оно продается по 540 рублей за килограмм

Самое дорогое филе оказалось в «Мясном магазине». Оно продается по 540 рублей за килограмм

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В списке самых дорогих оказалась и та курица, что продается в «Быстрономе». При этом, чтобы получить цену, указанную большими цифрами, у вас обязательно должна быть карта покупателя.

За килограмм цыпленка в «Быстрономе» придется заплатить 249,79 рубля. Если у вас нет карты магазина, то цена будет значительно выше

За килограмм цыпленка в «Быстрономе» придется заплатить 249,79 рубля. Если у вас нет карты магазина, то цена будет значительно выше

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Средний сегмент

Чаще всего в магазинах можно встретить цену за килограмм курицы — 239,99 рубля. Например, в «Марии-Ра» и «Монетке». «Новосибирская птицефабрика» предложила одну из самых приятных цен на куриное филе — 385 рублей. Дешевле только в «Монетке» и «Чижике». Поймать филе по выставленной цене в 349,99 рубля за три дня походов в «Ярче» так и не удалось.

Тушек в «Новосибирской птицефабрике» не оказалось, но мы нашли приятное по цене филе

Тушек в «Новосибирской птицефабрике» не оказалось, но мы нашли приятное по цене филе

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Если с наличием тушек и филе в последнюю неделю стало лучше, то с отдельными частями курицы сохраняются проблемы. Купить голени можно было лишь в пяти из девять магазинов. Та же ситуация и с бедрами. Окорочка мы нашли только в одном магазине, как писали выше, — в «Добрянке». При этом найти почти везде можно крылышки.

Дешевле всего

Топ по доступным ценам возглавила недавно открывшаяся в Новосибирске сеть «Чижик». Тушку курицы можно купить по цене в 199 рублей за килограмм. Для тех, кто боится, что птица и мясо свалены в кучу как попало, спешим успокоить: оно лежало в холодильнике, а не посередине магазина.

На филе здесь также самая низкая цена — 349 рублей за килограмм. При этом в наличии были и бедро, и голень. Только вот производитель пока малознаком новосибирцам. Куриная ферма находится в Чебоксарах, Чувашская Республика.

У «Чижика» оказались самые низкие цены. Мы даже понюхали продукты — пахли нормально

У «Чижика» оказались самые низкие цены. Мы даже понюхали продукты — пахли нормально

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На втором месте оказалась «Пятерочка». Здесь стоит вспомнить, «Чижик» в Новосибирск привел именно владелец «Пятерочки». Об этом мы рассказывали более подробно здесь.

Про запах выше мы сказали не просто так. К сожалению, продукция в «Пятерочке» встретила не самым приятным ароматом. Оставшуюся в одиночестве тушку брать не хотелось даже за 219 рублей за кило.

Пахло из холодильника плохо. Почему — заметно на фото

Пахло из холодильника плохо. Почему — заметно на фото

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В «Пятерочке» всегда нужно быть внимательным с ценниками. На них не всегда указана стоимость за килограмм продукта

В «Пятерочке» всегда нужно быть внимательным с ценниками. На них не всегда указана стоимость за килограмм продукта

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Закупаться впрок на Новый год?

Эксперты не ожидают, что цена на курицу упадет, наоборот, предупреждают, что она будет только расти.

— Племенное стадо куриное у нас всё зарубежное. Его мы везем из Европы. Оборудование зарубежное, витамины, премиксы, лекарственные ветпрепараты — зарубежные, своих у нас нет. Часть кормов тоже из-за границы, — перечислил Яков Новоселов.

Яков Новоселов — кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Если вы решили точно готовить в праздники курицу, то стоит отправить желаемое в морозилку. Эксперты предполагают, что перед праздниками цена может вырасти еще на 10–15%.

Цена на мясо кур в Новосибирской области выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства региона. Стоимость десятка яиц перевалила за 100 рублей.

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