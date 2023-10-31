«До сих пор помню жуткую вонь хлорки, капусты и половых тряпок»: ответ журналистки НГС на колонку коллеги о питании заключенных

Свою журналистскую карьеру я начала в ежедневной криминальной телепередаче, которая дала мне уникальный опыт. Я узнала, что в расхожей шутке о том, что в России полстраны сидит, а вторая половина ее караулит, есть только доля шутки. А заодно неоднократно побывала в СИЗО и колониях с различной строгостью условий отбывания наказания.



Зоны кажутся одинаковыми лишь на первый взгляд, когда смотришь на них с вольной стороны забора. Стоит пройти внутрь (долгое ожидание на входе, досмотр с неизменной проверкой паспортов, металлоискатель и жуткий лязг засовов пугают, даже если знаешь, что через несколько часов снова окажешься на свободе), и каждая колония обретает индивидуальность. В одной конвоиры глядят на осужденных злее, чем их собаки. В другой — разговаривают с зеками, как говорили бы с соседями по подъезду. В СИЗО колонну конвой заставляет остановиться и повернуться к стене, определенным образом держа руки, пока мимо проходят журналисты, на ином поселении с «хозяином» здороваются, будто крепостные с настоящим барином…

