Задушила насильника — получила 8 лет. Кто и как помогает женщинам, отсидевшим за убийство абьюзеров и тиранов

Анна Каргапольцева помогает не собакам, не кошкам и не детям, а тем, от которых многие предпочитают держаться подальше. Подопечные Анны — женщины, которые отсидели за убийство. Для них она создала центр помощи «Нечужие», который находится в Пермском крае. Наши коллеги из 59.RU побывали в этом месте и узнали, кому и как там помогают. Смотрите в коротком видео чуть выше.
— Я помогаю женщинам, которые совершили преступления, защищая себя или своих детей, — говорит Анна Каргапольцева. — Это женщины, которые в принципе пострадали от мужчин. Девушку изнасиловал мужик посторонний в доме, а она его задушила. Доказали факт изнасилования, но он-то уже мертв. Девушка получила восемь лет.
По данным общественницы, около 40% осужденных за убийство женщин расправились с теми, кто их мучил: насильниками, сожителями-тиранами, теми, кто издевался над их детьми, грабителями. Большинству женщин после освобождения идти некуда.
В центре, который основала Анна Каргапольцева, им бесплатно предоставляют помощь психолога, юриста, правозащитника, помогают восстановить утерянные документы, найти работу и жилье, восстановиться в родительских правах — в общем, вернуться к нормальной жизни.
Иногда Анне приходится учить подопечных очень простым вещам: тому, как пользоваться микроволновкой, стиральной машиной, посудомоечной машиной. А еще общественница ходит с женщинами в театр.
Для самой Анны помощь бывшим заключенным — личное дело: ее бабушка родилась в колонии-поселении и много рассказывала о жизни там. В том числе о том, что среди всех людей есть достойные.