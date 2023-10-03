Задушила насильника — получила 8 лет. Кто и как помогает женщинам, отсидевшим за убийство абьюзеров и тиранов

— Я помогаю женщинам, которые совершили преступления, защищая себя или своих детей, — говорит Анна Каргапольцева. — Это женщины, которые в принципе пострадали от мужчин. Девушку изнасиловал мужик посторонний в доме, а она его задушила. Доказали факт изнасилования, но он-то уже мертв. Девушка получила восемь лет.

По данным общественницы, около 40% осужденных за убийство женщин расправились с теми, кто их мучил: насильниками, сожителями-тиранами, теми, кто издевался над их детьми, грабителями. Большинству женщин после освобождения идти некуда.