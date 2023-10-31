«Я ем ноль раз в день, а заключенные — трижды». Журналистка НГС — о питании в тюрьме и о том, почему ей стыдно обедать

Я не ем, товарищи

Вопрос: «Ты ела?» преследует меня с детства. Всё началось в школе: сначала я пропускала завтраки, а потом из-за уроков фактически перестала обедать. Сейчас, за редким исключением, я лишь ужинаю. Бывают дни, когда вообще не ем, не пью и, более того, забываю сходить в туалет.



Мой вес — 53–56 килограммов при росте 167 сантиметров. Я не одобряю и не восхваляю диеты в духе: «На ближайшую неделю весь мой рацион — это кефир и огурцы».



У меня нет анорексии и отвращения к еде. Хотя я не уверена, что расстройство пищевого поведения все-таки обошло меня стороной. А как иначе назвать парадокс: в холодильнике достаточно продуктов, я не гонюсь за параметрами 90–60–90, но все равно плохо питаюсь?

