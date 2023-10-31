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«Я ем ноль раз в день, а заключенные — трижды». Журналистка НГС — о питании в тюрьме и о том, почему ей стыдно обедать

Откровенная колонка о том, почему свободный человек может есть реже, чем заключенные

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В российских колониях у заключенных трехразовое питание. А корреспондент НГС почти не ест, хотя вполне может себе это позволить

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Многие родители твердят своим детям: «Ешь, а то мозги работать перестанут», «Не будешь кушать — упадешь в обморок, и я не стану таскаться с тобой по больницам». В детстве эти фразы вызывают улыбку, но, когда вырастаешь, становится не до смеха. Нерегулярное питание может быть одной из причин гастрита, диабета и других серьезных заболеваний. Корреспондента НГС Анастасию Бичакову такие перспективы пугают, но, увы, не останавливают: она почти никогда не завтракает и не обедает, а иногда толком и не ужинает. Это при том, что даже заключенные в тюрьмах едят по несколько раз в день. Почему свободный человек может стыдиться поесть, а на питание сидельцев тратятся миллионы? Публикуем размышления Анастасии от первого лица.

Я не ем, товарищи

Вопрос: «Ты ела?» преследует меня с детства. Всё началось в школе: сначала я пропускала завтраки, а потом из-за уроков фактически перестала обедать. Сейчас, за редким исключением, я лишь ужинаю. Бывают дни, когда вообще не ем, не пью и, более того, забываю сходить в туалет.

Мой вес — 53–56 килограммов при росте 167 сантиметров. Я не одобряю и не восхваляю диеты в духе: «На ближайшую неделю весь мой рацион — это кефир и огурцы».

У меня нет анорексии и отвращения к еде. Хотя я не уверена, что расстройство пищевого поведения все-таки обошло меня стороной. А как иначе назвать парадокс: в холодильнике достаточно продуктов, я не гонюсь за параметрами 90–60–90, но все равно плохо питаюсь?

Я люблю покушать, однако есть нюансы. Моя «традиция» — после работы, в 18 часов, купить два пирожка и шоколадку, а потом быстро съесть их по дороге к метро.

За такой трапезой я буквально лечу на крыльях любви, и остановить меня может только вода. Без нее от выпечки пересыхает горло. А с ней… Ну, тут уж анекдот: у девочки, которая ела мало каши, почти никогда получается самостоятельно открутить крышку от новой бутылки.

Чтобы не окочуриться от поедания всухомятку, приходится отказываться от «ужина» или — с глазами кота из «Шрека» — умолять какого-нибудь незнакомого мужчину: «Дяденька, откройте газировку, пожалуйста». Если человек помогает, то я мгновенно всё хомячу и выпиваю, а домой возвращаюсь уже сытая. Своего бойфренда, который любезно ждет меня с харчами и разносолами, убеждаю в том, что не голодная. В ответ на это он крутит у виска: «Так нельзя, понимаешь?»

Конечно же, я понимаю, что так нельзя. У меня камни в почках; подозрение на синдром Жильбера (наследственное заболевание печени); синдром раздраженного кишечника; явные проблемы с суставами, о которых коллеги не дадут соврать; и предрасположенность к диабету. И, несомненно, мне нужно принимать таблетки. Но как я буду принимать их, если не ем? Замкнутый круг, товарищи.

Несмотря на проблемы со здоровьем, по вечерам я нередко ем шоколад и булочки

Несмотря на проблемы со здоровьем, по вечерам я нередко ем шоколад и булочки

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Почему так произошло

По сути, мне стыдно. Стыдно отвлечься от работы хоть на минуту, чтобы сходить поесть. При этом коллеги настойчиво отправляют меня на обед. Но как только я хочу это сделать, в голове включается старая шарманка: «Я мало делаю, ничего не успеваю и всех подвожу». То же самое было в школе — говорила себе: «Надо делать уроки сутками напролет. А если что-то не поняла или не сделала, то сиди и мучайся. Ты не имеешь права есть».

Это мазохизм в чистом виде, который давным-давно вошел в привычку. Но делать так однозначно не следует. Ни организм, ни окружающие не оценят проблем со здоровьем и морального износа.

Зато в тюрьмах, похоже, едят не баланду

И вот еще мне интересно. Питание подозреваемых, обвиняемых и заключенных явно отличается от моего. И иногда мне кажется, что там я питалась бы лучше и регулярнее — заставляли бы. Но не могу понять: а бесит ли меня, что лицам в местах лишения свободы государство само предлагает первое, второе и компот, причем иногда пять раз в день.

В начале октября на сайте ЕИС госзакупок появилась информация о том, что УМВД Новосибирска ищет того, кто организует горячее питание для людей в спецприемниках и следственных изоляторах временного содержания. Ведомство готово заплатить за это 12,4 миллиона рублей. Если бы у меня были такие деньги, то я бы купила квартиру, причем, может, и не одну…

И, да, питание должно соответствовать многочисленным нормам и правилам, закрепленным документально.

Я изучила приказ Федеральной службы исполнения наказаний N 696. В утвержденном им приложении о порядке организации питания заключенных, подозреваемых и так далее, с изменениями от марта 2023 года, говорится следующее:

— В учреждениях уголовно-исполнительной системы организуется трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) с интервалами между приемами пищи не более 7 часов. Часы приема пищи определяются начальником учреждения УИС в распорядке дня <…> Для воспитательных колоний устанавливается пятиразовый режим питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) с интервалом между приемами пищи 3,5–4 часа. В воспитательных колониях третьи блюда планируются к выдаче следующим образом: на первый завтрак кофейный напиток, на второй завтрак какао, на обед компот из сухофруктов или кисель, на полдник сок, а на ужин — чай.

Точность — чуть ли не как в аптеке. Более того, согласно документу, в раскладке продуктов на неделю одни и те же блюда не могут повторяться больше двух-трех раз. А блюда из одинаковых ингредиентов — допустим, пшеничный суп и пшенная каша в виде гарнира — не должны планироваться на один прием пищи.

По крайней мере на бумаге учреждения УИС включают в рацион своих подопечных мясо, овощи, макароны, молочку и прочее — в общем, привычные продукты. При составлении меню учитываются пищевая ценность продуктов, граммовки и многое другое.

Судя по описанию, на баланду всё это не похоже. На словах питание — добротное, как в детском саду. А так ли это в реальности?

На бумаге павила организации питания для заключенных — весьма строгие.

На бумаге павила организации питания для заключенных — весьма строгие.

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На самом деле у меня неоднозначная позиция по поводу того, стоит ли тратить на питание заключенных миллионы рублей.

С одной стороны, это вполне обоснованно: по данным сайта ФСИН, на 1 января 2023 года, в уголовно-исполнительной системе России содержатся больше 433 тысяч человек. Я считаю, что все они должны полноценно питаться, чтобы качественно работать, — и, конечно же, в таком случае огромные расходы неминуемы.

По моему мнению, многоразовое, разнообразное питание в тюрьмах и колониях обязательно должно быть у людей с хроническими заболеваниями, беременных и так далее — тех, чье здоровье требует особого внимания.

Мне также вспомнился пример из кинематографа, который может подтвердить, что одна лишь баланда в тюрьмах — это вряд ли хорошо. Так, в начале 2000-х отечественные телеканалы вовсю крутили популярный сериал «Всегда говори: «Всегда»» с Ярославом Бойко и Марией Порошиной в главных ролях. Последняя исполнила в нем Ольгу, которая отсидела в тюрьме вместо своего первого мужа Стаса. Она была ни в чем не виновна и бросилась на амбразуру. И пусть это фильм, но героиня пожертвовала своей свободой ради другого человека: разве было бы справедливо, если бы она еще и голодала? Хотя, она-то 100% питалась как раз не по нормативам.

Но, опять же, сколько примеров, когда сидельцы реально оказываются невиновными, и их оправдывают? И наверняка находятся те, кто живет по принципу: «Кто работает, тот тоже ест».

Между тем, жители Новосибирска и других городов продолжают трудиться и платить налоги в казну. Они идут в бюджет. Собственно, из его средств и кормят заключенных. Такие вот пироги с баландой...

Р.S. После вычитки текста редактором Анастасию отправили на обед. За ее питанием на работе установлен контроль.

Иногда в тюрьме оказываются и знаменитости. Год назад мы рассказывали, как изменилась жизнь актера Михаила Ефремова, которого посадили в колонию после смертельного ДТП с его участием.

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