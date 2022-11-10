Похудел, снимает кино и ставит спектакли: как изменилась жизнь Михаила Ефремова за два года в тюрьме
Близкие говорят, что муки совести отступили, но свою вину он не отрицает
10 ноября актеру Михаилу Ефремову исполнилось 59 лет. Последние два года он встречает свой день рождения в тюрьме — туда его отправил суд после смертельного ДТП в центре Москвы. Праздники у артиста проходят теперь по новому распорядку, но неизменным остается одно: поздравления от друзей и родственников. Они пишут актеру письма, звонят, отправляют посылки. В гостинцах — только разрешенное правилами исправительной колонии: чай, шоколад, халва. В беседе с изданием Woman.ru друзья Михаила Ефремова рассказали, как он сейчас живет.
Как рассказывает заместитель председателя комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, в заключении Михаил Ефремов много читает, занимается творчеством и состоялся как режиссер. Он снял несколько мини-фильмов про социализацию, некоторые работы взяли награды на кинофестивалях.
Например, на IX кинофестивале «Надежда» в Челябинске документальный фильм Ефремова «Переоценка ценностей» получил спецприз за лучшую режиссуру. Главные герои этой картины — осужденные. Они исповедуются на камеру и рассказывают, как оказались в тюрьме.
— Это документальные проекты, актеров как таковых не было в кадре. Обошлись своими силами, — говорит Александр Холодов. — Для него пошло на пользу длительное время в трезвом состоянии. Появилась возможность всё обдумать, переосмыслить, заняться творчеством. Еще следит за новостями, которые происходят в мире.
К 200-летию Федора Достоевского Михаил Ефремов выпустил фильм-спектакль по мотивам «Преступления и наказания», где снялась его дочь Вера. Кроме режиссерской деятельности Ефремов руководит в колонии театром и занимается швейным ремеслом. Обычно вставляет молнии в одежду, но во время пандемии делал костюмы для медработников.
Родным Михаил Ефремов звонит примерно раз в неделю. Он на связи с женой Ксений Качалиной, с сестрой Анастасией Ефремовой, сыновьями и дочками. На неизменные вопросы близких «Ну ты как там?» отвечает спокойно: «Держусь». И надеется на то, что удастся в суде обжаловать приговор. Изначально Ефремова осудили на восемь лет, потом защите удалось добиться снижения до семи с половиной лет. В планах у адвокатов дойти до Верховного суда, чтобы скостить срок еще больше.
Актер отбывает наказание в Белгородской области, в 570 километрах от Москвы. Так что, когда положены свидания, всегда находятся те, кто приезжают на встречу. Сестра Михаила Ефремова Анастасия признается, что сама ни разу не была в колонии — добираться тяжеловато. Зато друзья Ефремова не упускают возможности, артиста навещают Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Сергей Гармаш. Те, кто не могут приехать, пишут письма. И шлют посылки.
— А сколько ему тетеньки со всей России носков связали! Всю колонию можно одеть, — говорит Анастасия Ефремова. — И носки, и другие теплые вещи — чего только не шлют. Из-за этого первое время тоже стопорилась работа почты — посылки приходили отовсюду. Даже из Швейцарии почему-то.
В окружении артиста рассказывают, что первое время в колонии Михаил Ефремов искал спасения в религии, но сейчас муки совести отступили, хотя свою вину он не отрицает.
— Миша здорово похудел, но на здоровье не жалуется, хотя проблемы, конечно, есть. Всё-таки возраст и образ жизни, — рассказывают близкие Ефремова.
Дома Михаила Ефремова ждут жена и трое детей. В те редкие моменты, когда его навещают общественники, артист старается не затрагивать новостей о своей семье. Зато признается, что теперь будет относиться к людям, которые сидели в тюрьме, с большим уважением.
— На воле я нормально относился к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, что теперь, когда сам выйду на свободу, буду относиться еще лучше, так как это всё-таки большой опыт. Человек, прошедший через лишение свободы, у него было время подумать и измениться, — признается заслуженный артист России.