Похудел, снимает кино и ставит спектакли: как изменилась жизнь Михаила Ефремова за два года в тюрьме

Как рассказывает заместитель председателя комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, в заключении Михаил Ефремов много читает, занимается творчеством и состоялся как режиссер. Он снял несколько мини-фильмов про социализацию, некоторые работы взяли награды на кинофестивалях.



Например, на IX кинофестивале «Надежда» в Челябинске документальный фильм Ефремова «Переоценка ценностей» получил спецприз за лучшую режиссуру. Главные герои этой картины — осужденные. Они исповедуются на камеру и рассказывают, как оказались в тюрьме.

