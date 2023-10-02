freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 97.41
eur 103.16
СрочноНовосибирцы накупили новостроек на 15 миллиардов
Все новости
Все новости
Обзор

Натянули купола: где осенью посидеть под звездным небом в рубашке — подробный обзор необычных веранд в Новосибирске

Четыре места с прозрачными беседками — с ценами, условиями и цитатами из меню

164

Купольные рестораны позволяют даже в холодное время сидеть под звездами

Поделиться

Лето ушло, но по инерции всё ещё хочется где-нибудь посидеть на летней веранде. Желательно так, чтобы не пришлось кутаться в плед или прижиматься к обогревателю. Такую возможность дают ставшие в последние годы популярными прозрачные купольные беседки. Удовольствие это недешевое, но если поделить сумму на компанию, выходит не так дорого. Обозреватель НГС узнал, где можно схватить лето за хвост и сколько это будет стоить.

«Лето»

Купола ресторана «Лето» стоят в низине, на берегу ручья

Купола ресторана «Лето» стоят в низине, на берегу ручья

Поделиться

Ресторан рядом с жилым кварталом «Жуковка» полностью состоит либо из просто открытой летней веранды, либо из нескольких прозрачных куполов. Минус заведения — из куполов не открывается никакого вида на город, потому что ресторан расположен в низине, у ручья. Основной плюс тот же самый: не видно ничего, кроме ручья и окружающего заведение леса. Идеально для тех, кому хочется от этого самого города немного отдохнуть.

Ресторан, прямо скажем, недешевый: чтобы уложиться в 2000 рублей на человека без алкоголя, придется постараться. Забронировать купол можно заранее на сайте ресторана — это бесплатно, даже если вы туда придёте вдвоём, а максимально купол вмещает человек 10. Но в пиковые часы (пятница и суббота после 16:00) депозит потребовать могут — по 8000 рублей за каждые два часа брони.

В меню есть всего понемногу, но особенное внимание стоит обратить на рыбу и морепродукты. Рядом с баром в небольшом здании, где размещена кухня, большой аквариум с морепродуктами, которые можно выбрать самостоятельно. Особенно необычно место выглядит вечером, когда освещенные изнутри купола светятся в темноте, как стайка НЛО.

Цитаты из меню:

Овощной салат с авокадо и злаками — 540 рублей

Котлета крабовая с брокколи, гуакамоле и соусом чили лайм — 1680 рублей

Сибас жареный на сковороде (на двоих) — 3400 рублей

«

Beerman на Речке»



Купола «Бирмана» стоят на краю летней веранды

Купола «Бирмана» стоят на краю летней веранды

Поделиться

Два купола стоят на летней веранде, на крыше. Оттуда открывается безусловно лучший вид на реку — прекрасное место, чтобы привести каких-нибудь дорогих гостей издалека. Купола работают весь год, арендовать отдельно их не нужно, но бронировать — настоятельно рекомендуется. Скорее всего, с вас потребуют депозит — сумму, которую вы платите вперед, и она идёт в счёт заказов. Депозит лучше проесть: если вы сделаете заказ на меньшую сумму, разницу не вернут.

Сам ресторан предлагает крепкую, хотя, возможно, чересчур разнообразную (от роллов до пельменей и от бургеров до пасты) кухню с акцентом на блюдах из рыбы. Цены не низкие, но и не космические — за 1500 рублей можно выбрать горячее с закуской и хватит ещё на маленький бокал пива.

Цитаты из меню:

Страчаталла с розовыми томатами — 690 рублей

Том Ям с морепродуктами — 690 рублей

Бифштекс из марала — 890 рублей

Igloo Space

В Igloo можно прийти со своей едой

В Igloo можно прийти со своей едой

Поделиться

Это не ресторан, а просто зона для проведения мероприятий, оборудованная куполами на крыше здания рядом с Центральным рынком. Купола небольшие: больше шести человек в такой комфортно не поместится. Деньги возьмут по минимуму только за аренду — от 1500 рублей в час в зависимости от дня недели. Еду и алкоголь можно принести с собой. Для какого-нибудь романтического, но не очень формального вечера, например, хватит бутылки-другой просекко и мясной нарезки с багетом и сыром. По общим затратам может выйти даже дешевле, чем сопоставимый набор в ресторане. За отдельную плату можно заказать сервировку и официантов.

Неплохой вариант для тех, кто готов немножко заняться самостоятельной организацией и в принципе настроен скорее наслаждаться видами и атмосферой, чем кухней.

Capsula

Из «Капсулы» открывается вид на оперный театр

Из «Капсулы» открывается вид на оперный театр

Поделиться

Пара куполов на крыше отеля Grand Autograph в самом центре города с лучшим видом на площадь Ленина, оперный театр и вообще в любую сторону, куда вам захочется бросить взор. Как такового отдельного ресторана здесь нет: вы арендуете «капсулу» и заказываете еду в расположенном ниже баре 10TEN. Аренда будет стоить 1800 рублей, по еде с трудом, но можно втиснуться с парой блюд в 1500 рублей. Но с минимальным алкоголем и выбором лучше закладывать не меньше 2500 на человека.

Цитаты из меню:

Тартар из говядины — 800 рублей

Борщ с говяжьими щечками — 560 рублей

Пицца с ростбифом и рукколой — 1200 рублей

В Новосибирске сейчас можно поужинать и с более необычным видом. В новом ЛДС «Сибирь-Арена» заработал ресторан, столики которого стоят прямо на трибунах ледовой арены.

По теме

Бары и рестораныОбщепит НовосибирскаЛетние веранды в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter