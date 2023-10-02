Натянули купола: где осенью посидеть под звездным небом в рубашке — подробный обзор необычных веранд в Новосибирске

Лето ушло, но по инерции всё ещё хочется где-нибудь посидеть на летней веранде. Желательно так, чтобы не пришлось кутаться в плед или прижиматься к обогревателю. Такую возможность дают ставшие в последние годы популярными прозрачные купольные беседки. Удовольствие это недешевое, но если поделить сумму на компанию, выходит не так дорого. Обозреватель НГС узнал, где можно схватить лето за хвост и сколько это будет стоить.
«Лето»
Ресторан рядом с жилым кварталом «Жуковка» полностью состоит либо из просто открытой летней веранды, либо из нескольких прозрачных куполов. Минус заведения — из куполов не открывается никакого вида на город, потому что ресторан расположен в низине, у ручья. Основной плюс тот же самый: не видно ничего, кроме ручья и окружающего заведение леса. Идеально для тех, кому хочется от этого самого города немного отдохнуть.
Ресторан, прямо скажем, недешевый: чтобы уложиться в 2000 рублей на человека без алкоголя, придется постараться. Забронировать купол можно заранее на сайте ресторана — это бесплатно, даже если вы туда придёте вдвоём, а максимально купол вмещает человек 10. Но в пиковые часы (пятница и суббота после 16:00) депозит потребовать могут — по 8000 рублей за каждые два часа брони.
В меню есть всего понемногу, но особенное внимание стоит обратить на рыбу и морепродукты. Рядом с баром в небольшом здании, где размещена кухня, большой аквариум с морепродуктами, которые можно выбрать самостоятельно. Особенно необычно место выглядит вечером, когда освещенные изнутри купола светятся в темноте, как стайка НЛО.
Цитаты из меню:
Овощной салат с авокадо и злаками — 540 рублей
Котлета крабовая с брокколи, гуакамоле и соусом чили лайм — 1680 рублей
Сибас жареный на сковороде (на двоих) — 3400 рублей
«
Beerman на Речке»
Два купола стоят на летней веранде, на крыше. Оттуда открывается безусловно лучший вид на реку — прекрасное место, чтобы привести каких-нибудь дорогих гостей издалека. Купола работают весь год, арендовать отдельно их не нужно, но бронировать — настоятельно рекомендуется. Скорее всего, с вас потребуют депозит — сумму, которую вы платите вперед, и она идёт в счёт заказов. Депозит лучше проесть: если вы сделаете заказ на меньшую сумму, разницу не вернут.
Сам ресторан предлагает крепкую, хотя, возможно, чересчур разнообразную (от роллов до пельменей и от бургеров до пасты) кухню с акцентом на блюдах из рыбы. Цены не низкие, но и не космические — за 1500 рублей можно выбрать горячее с закуской и хватит ещё на маленький бокал пива.
Цитаты из меню:
Страчаталла с розовыми томатами — 690 рублей
Том Ям с морепродуктами — 690 рублей
Бифштекс из марала — 890 рублей
Igloo Space
Это не ресторан, а просто зона для проведения мероприятий, оборудованная куполами на крыше здания рядом с Центральным рынком. Купола небольшие: больше шести человек в такой комфортно не поместится. Деньги возьмут по минимуму только за аренду — от 1500 рублей в час в зависимости от дня недели. Еду и алкоголь можно принести с собой. Для какого-нибудь романтического, но не очень формального вечера, например, хватит бутылки-другой просекко и мясной нарезки с багетом и сыром. По общим затратам может выйти даже дешевле, чем сопоставимый набор в ресторане. За отдельную плату можно заказать сервировку и официантов.
Неплохой вариант для тех, кто готов немножко заняться самостоятельной организацией и в принципе настроен скорее наслаждаться видами и атмосферой, чем кухней.
Capsula
Пара куполов на крыше отеля Grand Autograph в самом центре города с лучшим видом на площадь Ленина, оперный театр и вообще в любую сторону, куда вам захочется бросить взор. Как такового отдельного ресторана здесь нет: вы арендуете «капсулу» и заказываете еду в расположенном ниже баре 10TEN. Аренда будет стоить 1800 рублей, по еде с трудом, но можно втиснуться с парой блюд в 1500 рублей. Но с минимальным алкоголем и выбором лучше закладывать не меньше 2500 на человека.
Цитаты из меню:
Тартар из говядины — 800 рублей
Борщ с говяжьими щечками — 560 рублей
Пицца с ростбифом и рукколой — 1200 рублей
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