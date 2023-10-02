Натянули купола: где осенью посидеть под звездным небом в рубашке — подробный обзор необычных веранд в Новосибирске

Ресторан, прямо скажем, недешевый: чтобы уложиться в 2000 рублей на человека без алкоголя, придется постараться. Забронировать купол можно заранее на сайте ресторана — это бесплатно, даже если вы туда придёте вдвоём, а максимально купол вмещает человек 10. Но в пиковые часы (пятница и суббота после 16:00) депозит потребовать могут — по 8000 рублей за каждые два часа брони.



В меню есть всего понемногу, но особенное внимание стоит обратить на рыбу и морепродукты. Рядом с баром в небольшом здании, где размещена кухня, большой аквариум с морепродуктами, которые можно выбрать самостоятельно. Особенно необычно место выглядит вечером, когда освещенные изнутри купола светятся в темноте, как стайка НЛО.