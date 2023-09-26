«Свобода» с видом на уточек: в Кольцово открыли кафе со стеклянными стенами на берегу озера

Под Новосибирском в рабочем поселке Кольцово в начале сентября заработало кафе «Свобода». Заведение со стеклянными стенами расположено на высоком берегу озера в парке. Чтобы его открыть, создатель пытался собирать деньги через краудфандинг и продавал одежду с локальными принтами.
Кафе заняло крупный павильон со стеклянными стенами, построенный недавно на краю парка отдыха «Кольцово». Из зала на 40 с небольшим мест открывается вид на расположенный чуть ниже пруд. Кроме столов внутри у кафе есть узкая терраса со стороны парка, на которой можно при желании сидеть, свесив ноги (столы и стулья здесь уже не поместились бы). В меню в основном блюда европейской кухни от 380 рублей до 850 рублей, кофе и безалкогольные холодные напитки. Вино или даже пиво в заведении не предлагают.
«Свободу» открыл предприниматель Андрей Лялин, у которого до этого было две небольших кофейни с таким же названием. Одна — в ДК «Юность» в Академгородке работает и сейчас, вторая — в маленьком павильоне по соседству с кафе — сейчас закрыта. На самом павильоне вывешен довольно пространный текст, в котором потенциальным посетителям объясняют, что заведение переезжает в «новый домик» и призывают поддержать заведение информационно (в соцсетях) и материально.
В самом кафе, к слову, сейчас этих вещей не видно, но в кофейне в ДК «Юность» действительно работает небольшой встроенный магазин с футболками, толстовками и кружками. Одним из сюжетов нанесенных на предлагаемые вещи стала красочная «карта» рабочего поселка Кольцово с изображением основных местных опорных точек. Ранее заведение так же запускало сбор средств на открытие кафе, призывая, прежде всего, жителей Кольцово помочь проекту. Потенциальным клиентам предлагали купить брендированные вещи, а также сертификаты, которые можно будет использовать в будущем заведении. Кроме того, владельцы ждали и просто пожертвований от желающих ускорить появления места с красивым видом.
Как признаётся Андрей Лялин, больших денег таким краудфандингом привлечь не удалось (этот способ дал примерно тысячную долю от необходимой суммы)., но сама по себе эта затея помогла проекту информационно, поскольку люди просто о нем узнали.
— Я не ресторатор, а предприниматель, мечтающий создать пространство, которое станет точкой притяжения и душой Кольцово. Я тут родился, вырос, мне хочется быть полезным и делать это вкусно и красиво. У нас была кофеенка 20 квадратных метров в парке, которую надо было масштабировать. Понимая, что Кольцово в целом перспективное место для локального туризма — мы начали рисовать карту, делать мерч, — говорит Лялин.
Кольцово — обособленно построенный наукоград, где сегодня уже достаточно много предприятий общественного питания. Но в большинстве своём это кофейни (шесть заведений разного размера) и кондитерские (семь точек). По запросу «кафе» в Кольцово 2ГИС выдаёт только четыре адреса: шашлычную «У Тимура», фаст-фуд «Вилби», гастрономическое пространство «Тут» и расположенную на краю населенного пункта пиццерию «Базилик», которая работает преимущественно на доставку, поскольку внутри заведения всего три столика.
Кольцово имеет статус отдельного населенного пункта, хотя горожане его воспринимают просто, как удалённый район Новосибирска. Тем не менее, у него есть свои особенности планировки и даже архитектуры. Не говоря уже про атмосферу маленького, но ухоженного городка. Убедиться в этом можно посмотрев наш прошлогодний репортаж оттуда.