«Свобода» с видом на уточек: в Кольцово открыли кафе со стеклянными стенами на берегу озера

Кафе заняло крупный павильон со стеклянными стенами, построенный недавно на краю парка отдыха «Кольцово». Из зала на 40 с небольшим мест открывается вид на расположенный чуть ниже пруд. Кроме столов внутри у кафе есть узкая терраса со стороны парка, на которой можно при желании сидеть, свесив ноги (столы и стулья здесь уже не поместились бы). В меню в основном блюда европейской кухни от 380 рублей до 850 рублей, кофе и безалкогольные холодные напитки. Вино или даже пиво в заведении не предлагают.