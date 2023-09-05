Ну что, по «Дошику»? Сколько стоят самые популярные бич-пакеты в Новосибирске и есть ли на них дефицит

«Доширак» так популярен, что название стало нарицательным всех видов лапши быстрого приготовления. Кто-то покупает его, чтобы быстро перекусить, кто-то с его помощью борется с похмельем, а кто-то использует лапшу в качестве основы для других блюд. 30 августа Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что в стране ожидается дефицит лапши, которая выпускается под этим брендом, но позже представители компании опровергли информацию. После таких громких заявлений НГС решил пройтись по магазинам Новосибирска и выяснить, есть ли на полках «Доширак», сколько за него придется заплатить (кстати, лапша оказалась не такой уж бюджетной), и узнать, ждут ли в городе сокращения поставок. Рассказываем подробности.
Слухи или правда?
Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на источник, что в России ожидается дефицит лапши торговой марки «Доширак». По его информации, проблема с кадрами на производстве возникла из-за того, что в основном там работают мигранты из Средней Азии. Сейчас они якобы начали массово увольняться и уезжать в Казахстан и Южную Корею. Со ссылкой на сотрудника завода в Саратовской области Telegram-канал сообщил, что отправлять лапшу успевают только крупным сетям, а роста цен собираются избежать.
Позже представители компании сообщили сайту «Известия», что проблем с поставками не ожидается.
— Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с «Доширак» в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно, — цитирует сайт представителя ООО «Доширак Коя».
А как в Новосибирске?
НГС обратился за комментариями к крупным торговым сетям, чтобы выяснить, стоит ли ждать дефицита лапши в Новосибирске и области.
— Ситуация с поставками лапши «Доширак», а также ценами на эту продукцию в магазинах торговой сети АШАН стабильная, — ответила пресс-служба «АШАН Ритейл Россия».
— В METRO дефицита данного продукта не наблюдаем. Поставки стабильные, никаких сложностей не предвидится в ближайшее время, — сообщили в сети METRO.
В магазинах города недостатка лапши «Доширак» не наблюдается. Корреспондент проверил наличие в супермаркетах «Ярче», «Лента», «Пятерочка», «Магнит», «Универсам». Там можно найти продукцию в мягких пачках и в пластиковых лотках. Цена на лапшу с говядиной в упаковке по 90 граммов составляет в среднем 63,5 рубля.
В магазинах продаются и другие виды лапши быстрого приготовления, цены на них могут быть существенно ниже, чем на «Доширак». Например, в «Магните» «Роллтон» в пластиковом лотке стоит 59,99 рубля, то есть на 13 рублей меньше «Дошика».
Лапша в мягкой упаковке стоит еще дешевле. Цены на сам «Доширак» варьируются от 21 до 34 рублей за разные вкусы. Но найти можно и продукт почти втрое дешевле — в магните вермишель «Моя цена» стоит 7,99 рубля, а в «Пятерочке» упаковку «Красной цены» можно купить за 8,99 рубля.
Поэтому даже если «Доширак» исчезнет с рынка, любителям лапши будет, из чего выбрать замену. НГС уже проводил слепую дегустацию разных видов быстро завариваемой вермишели, цены на которую варьировались от 14 до 164 рублей. Некоторые блюда показали хороший результат. Читайте подробности.