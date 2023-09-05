Ну что, по «Дошику»? Сколько стоят самые популярные бич-пакеты в Новосибирске и есть ли на них дефицит

«Доширак» так популярен, что название стало нарицательным всех видов лапши быстрого приготовления. Кто-то покупает его, чтобы быстро перекусить, кто-то с его помощью борется с похмельем, а кто-то использует лапшу в качестве основы для других блюд. 30 августа Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что в стране ожидается дефицит лапши, которая выпускается под этим брендом, но позже представители компании опровергли информацию. После таких громких заявлений НГС решил пройтись по магазинам Новосибирска и выяснить, есть ли на полках «Доширак», сколько за него придется заплатить (кстати, лапша оказалась не такой уж бюджетной), и узнать, ждут ли в городе сокращения поставок. Рассказываем подробности.

