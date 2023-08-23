Зря вы их не собираете: врачи назвали пять самых полезных грибов

У нас остались считанные недели, чтобы успеть собрать в лесу последние грибы или купить их на уличных прилавках. Но как бы ни хотелось нам наесться грибов впрок, у всего существует своя мера. Так же как вредные и полезные свойства. Так какие грибы можно назвать самыми полезными, сколько их можно съесть и кому можно на них только смотреть, но не добавлять в еду? Эти и другие вопросы мы задали специалистам. И вот какие ответы получили.
Чем полезны грибы
Элементы, содержащиеся в грибах, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение. А главный грибной элемент — белок. Его в грибах содержится 65–70% от общего количества веществ. Также грибы богаты другими полезными веществами и витаминами.
— Углеводы в грибах представлены пищевыми волокнами. Это способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Кроме того, в грибах есть белки лектины, которые обеспечивают противоопухолевый эффект. Эти «ловушки для опухолевых клеток» активно исследуются в онкологии. Но это не значит, что нужно налегать на грибы, чтобы обезопасить себя от рака. Лектины имеют свойство накапливаться в организме, а большое их скопление вызывает острую аутоиммунную реакцию.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.
Какие грибы самые полезные
Съедобных грибов вообще насчитывается более 400. Но мы собираем обычно не больше десяти разновидностей. Из этого списка мы вместе со специалистами выбрали пятерку наиболее полезных.
Белый гриб
Кроме насыщенного аромата, белый гриб может похвастаться некоторыми полезными свойствами. Он считается лучшим стимулятором пищеварения, положительно влияет на здоровье кожи, волос и ногтей, также в нем содержатся вещества с тонизирующими и противоопухолевыми свойствами. То есть он поможет повысить иммунитет и замедлить развитие злокачественных опухолей.
При этом перед приготовлением белые грибы рекомендуют засушить (тогда усваивается до 80% белка) или вовсе употреблять их в виде порошка (так сохраняются полезные свойства).
Чага
Древесные грибы применяют для укрепления иммунитета, профилактики злокачественных опухолей, улучшения течения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Обратите внимание: чага несовместима с некоторыми лекарствами (особенно с теми, что влияют на вязкость крови) и противопоказана при мочекаменной болезни. Перед употреблением лучше посоветоваться с врачом.
Лисички
Лисички (особенно белые) богаты каротиноидами, ферментами, стеролами и другими биологически активными веществами, благодаря которым эти грибы помогают поддержать иммунитет, борются с воспалениями, вирусами, микробами и токсинами. Также лисички эффективны при профилактике рака толстой кишки.
Шампиньоны
Когда шампиньоны стали широко продавать в каждом продуктовом магазине, за ними закрепилась слава «пустых» грибов. И эта слава — совершенно дурная.
— Шампиньоны снимают головные боли, улучшают память, мыслительные процессы и другую деятельность головного мозга, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Их регулярное употребление препятствует развитию стресса, депрессии, неврозов. Полезные свойства шампиньонов отображаются на состоянии волос, ногтей. Грибы помогают поддерживать молодость, красоту как изнутри, так и снаружи. Они улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.
Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.
Благодаря низкой калорийности шампиньонов (
А еще в шампиньонах мало натрия, поэтому их можно есть при повышенном артериальном давлении, стойкой гипертонии, ожирении и в других случаях, когда в силу медицинских показателей надо есть меньше соли.
Вешенки
Вешенки будут полезны при профилактике заболеваний сердца и сосудов, ассоциированных с атеросклерозом — потому что они способны уменьшать концентрацию холестерина в крови. Кроме того, вешенки помогают предотвращать некоторые хронические заболевания и полезны в борьбе с хроническими воспалениями. В частности, они способны блокировать рост и деление злокачественных клеток толстого кишечника, молочных желез у женщин и простаты — у мужчин.
Сколько грибов есть не вредно
По словам специалистов, горсть в 120–150 граммов грибов в день вам точно никакого вреда не принесет. А если у вас нет никаких заболеваний, при которых грибы противопоказаны, их можно есть хоть каждый день.
Кому противопоказаны грибы
Надо помнить, что грибы — продукт трудноперевариваемый. Во многом из-за грибной клетчатки — хитина.
— Он не переваривается и затрудняет доступ к пищеварительным сокам, — говорит Галина Барташевич. — Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.
Кроме того, при склонности к расстройствам стула врачи не советуют есть соленые и жареные грибы.
Как не отравиться грибами
По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России грибами травятся около тысячи человек. Примерно 30 случаев из них заканчиваются летальным исходом. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому детям до 14 лет грибы не рекомендуют вообще.
Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Любителям собирать грибы самостоятельно эксперты рекомендуют складывать их в корзины (даже вёдра нежелательны). Если бросать их в полиэтиленовые пакеты или мешки, это приведет к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов.
Само собой, собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов и не брать те, что растут около дороги.
— Грибы — это губка, которая впитывает в себя все вещества, которые находятся в почве и воздухе, из-за чего в их составе легко могут оказаться токсины и тяжелые металлы, — говорит Галина Барташевич. — Поэтому ни в коем случае нельзя собирать грибы, которые растут на участках, прилегающих к автотрассам. Лучше вообще выбирать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах. Кроме того, токсичным может оказаться съедобный гриб в засушливое время или после того, как место сбора грибов обработали пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.
Также специалисты предупреждают: грибы — это белок, и, как любой белок, они очень быстро портятся. Поэтому грибы необходимо сразу приготовить.
Какой гриб самый ядовитый
Самым ядовитым грибом в российских широтах считается бледная поганка.
— Смертельная доза — сто граммов, то есть примерно одна шляпка, — говорит Лидия Переведенцева. — Для ребенка достаточно 25 граммов — четверть шляпки. Не поможет даже термообработка. После отравления появляется легкое недомогание, нарушается работа ЖКТ, повышается температура. Потом наступает период скрытого благополучия, но внутри организма происходит жировое перерождение печени, почек и сердца. Это меняется структура крови. Явление необратимое.
Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного национального исследовательского университета.
Какие грибы можно есть сырыми
На этот вопрос у специалистов ответ короткий: никакие.
— Любые грибы содержат особые вещества и могут вызвать расстройства пищеварения, — говорит доктор биологических наук Лидия Переведенцева. — И вообще, грибы растут в лесу, соприкасаются с почвой и на них могут быть разные микроорганизмы. По этим двум причинам надо, конечно, обрабатывать и промывать их. Обязательно должна быть термическая обработка.
Собранные самостоятельно грибы перед приготовлением советуют замочить в теплой соленой воде на полчаса, затем промыть чистой проточной водой до тех пор, пока не смоется вся грязь. Если вы купили грибы в магазине, а на упаковке нет информации о том, что они промыты, протрите их чистой влажной тканью.
Еще лучше — отварить грибы перед приготовлением в течение десяти минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их. Предварительное отваривание поможет значительно снизить содержание токсичных элементов в грибах.
Кстати, если вы перепробовали все варианты блюд из грибов и уже не знаете, что еще с ними можно сделать, специально на этот случай у нас есть 10 умопомрачительных рецептов от наших читателей. А если собираетесь их законсервировать, у нас и 6 способов заготовить грибы на зиму найдутся.
Можно было бы подумать, что в сыром виде можно есть сыроежки — не зря же они так называются. Но их название произошло не из-за этого. Есть две главные версии: первая говорит о том, что сыроежка получила свое имя потому, что готовится быстрее остальных грибов, вторая связана с тем, что этот гриб растет обычно в сырой местности и буквально «ест сырость». Третьей версии — о том, что сыроежки можно спокойно есть в сыром виде, — нет.
В конце концов, сыроежки можно легко спутать с ядовитыми грибами. Например, с поганками. Насторожить грибников должны неестественно яркая окраска, наросты на шляпке и мякоть с желтым или розовым оттенком.