Зря вы их не собираете: врачи назвали пять самых полезных грибов

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.



Какие грибы самые полезные

Съедобных грибов вообще насчитывается более 400. Но мы собираем обычно не больше десяти разновидностей. Из этого списка мы вместе со специалистами выбрали пятерку наиболее полезных.

