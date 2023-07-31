В KFC ограничили продажу острых крылышек в одной из точек — что говорят покупателям в «Сибирском молле»

В ТРЦ «Сибирский Молл» покупатели в прошедшие выходные не могли купить острые крылышки через кассу самообслуживания. О проблеме сообщил читатель НГС.
— В меню электронного табло пропали острые крылышки. Самостоятельно их заказать и оплатить было невозможно, — объяснил читатель НГС. — Все возмущенным покупателям отвечали, что это борьба с воровством. Так они отслеживают кто и сколько заказал. Также на выдаче стало более строго.
Пропажу крылышек из меню заметил и Виталий Полищук, создатель канала «АСТ-54». Он выложил в своем Телеграм-аккаунте фото с меню.
Дозвониться до компании корреспонденту НГС не удалось. Редакция обратилась с официальным запросом по электронной почте.
Ограничения коснулись не всех точек продаж. На Красном проспекте в электронном меню есть острые крылышки.
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