В KFC ограничили продажу острых крылышек в одной из точек — что говорят покупателям в «Сибирском молле»

В ТРЦ «Сибирский Молл» покупатели в прошедшие выходные не могли купить острые крылышки через кассу самообслуживания. О проблеме сообщил читатель НГС.



— В меню электронного табло пропали острые крылышки. Самостоятельно их заказать и оплатить было невозможно, — объяснил читатель НГС. — Все возмущенным покупателям отвечали, что это борьба с воровством. Так они отслеживают кто и сколько заказал. Также на выдаче стало более строго.