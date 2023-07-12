Что будет, если есть мороженое каждый день: ответ врача и один отчаянный эксперимент

Чем полезно мороженое

Чаще всего при слове «мороженое» мы представляем себе пломбир, вот его и рассмотрим.



— Хорошее мороженое состоит из молочного жира, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

