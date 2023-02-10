Она просто задохнулась! 6 простых способов убрать неприятный запах у курицы

Если неприятный запах всё же чувствуется — его нужно обязательно устранить перед готовкой. Иначе ваша запеченная курочка будет пахнут совсем не так, как вы рассчитывали. Не обязательно покупать специальные ингредиенты, можно обойтись тем, что есть у вас под рукой.

Итак, для начала промойте курицу в холодной проточной воде, удалите с тушки жир — он может быть источником этого неприятного запаха. Старайтесь ополаскивать птицу аккуратно, чтобы обойтись без брызг: вместе с микрокаплями воды легко разнести бактерии с мяса по всей кухне.