9 фактов о мясе, после которых его начнут есть даже веганы

Кроме того, в мясе есть тот же селен. Если его будет недостаточно, нам светит дистрофия мускулатуры, в том числе сердечной мышцы. В общем, без мяса вы постареете куда быстрее, чем с ним. Но не стоит забывать, что избыток мяса тоже ни к чему хорошему не приведет.

От мяса толстеют?

Нет. Толстеют преимущественно от того, как вы его готовите и с чем едите. Соусы, картофель, мучные изделия, соль, сахар во всех его проявлениях, алкоголь — вот вам и прямая дорога к лишнему весу. А если животный жир будет поступать в организм в соответствующих пропорциях и без всяких там добавок, ничего в боках не отложится. Процессы сгорания в организме происходят слишком быстро для ожирения.

Что же до готовки, то очевидно, что самый полезный способ приготовить мясо — это сварить его или приготовить на пару. А вообще если не хотите, чтобы еда растеряла полезные вещества во время приготовления, контролируйте температуру. Она не должна превышать 100 градусов. Это уничтожит патогенные микроорганизмы, но в то же время сохранит биологические свойства продуктов.