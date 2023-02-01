Как я раньше не пробовал? 3 медицинских факта, после которых вы полюбите кофе с лимоном

А вот при склонности к запорам врачи даже рекомендуют пить кофе по утрам. Так как один из его эффектов — усиление перистальтики кишечника, что способствует его опорожнению. Но при синдроме раздраженной кишки с диареей с кофе надо быть осторожнее — он будет только усугублять симптомы.



При желчнокаменной болезни употребление кофе может вызвать болевой синдром в верхней половине живота и правом подреберье из-за усиления сокращений стенки желчного пузыря, поэтому людям с таким диагнозом употреблять этот напиток надо с осторожностью.

Кофе помогает протрезветь?

По большому счету, кофеин — это яд. Этиловый спирт — тоже. Оба они требуют инактивации и обезвреживания в печени. Так что, выпив алкоголя, а потом «нейтрализовав» его кофе, вы просто перегрузите системы детоксикации. А возбуждение нервной и сердечно-сосудистой систем после чашки кофе у человека подшофе только усилят отравляющее действие алкоголя. Да, на каких-нибудь полчаса вы повысите свой опьяневший тонус. Но потом интоксикация станет только более выраженной.

