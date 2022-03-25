Нина нальет: культовый «Буфет № 1» сменил вывеску и меню — показываем, как там теперь

Закрывшийся в прошлом году «Буфет
У помещения на Ленина давняя история. В советское время здесь работало кафе «Снежинка», где можно было и мороженого съесть, и полстакана портвейна в себя определить. Определить и пойти дальше бороться за переход развитого социализма в недоразвитый коммунизм. В начале
«Буфет
Однако сравнительно недорогой крепкий алкоголь на розлив и удачное расположение, сделали «Буфет
Игривое название должно было, с одной стороны, как-то связать новое место с «Буфетом», с другой — от него отмежеваться. Да еще и более или менее четко указать на геолокацию. «Налейнина» — это одновременно и «На Ленина», и «Налей, Нина», и немного винтажная уже манера называть заведения лексической конструкцией, записанной в одно слово.
Интерьер нового бара придумал новосибирский дизайнер Федор Бухтояров, нарисовавший в городе столько ресторанов, сколько не открыл, по-моему, здесь ни один отдельный ресторатор. Получилась какая-то смесь хай-тека, ар-деко и стим-манка. Но что можно сказать совершенно точно: от старого «Буфета» не осталось и следа. Разве что музыкальный автомат сиротливо стоит на входе.
На нижнем этаже появилась полноценная барная стойка, за которой легко поместятся пара-тройка барменов и человек семь посетителей на табуретах перед ней. В первые часы работы всё пространство зала было заставлено высокими столами, протиснуться между которыми было возможно, только если за столами этими никто не сидит.
В стеклянном «аквариуме» нашлось место небольшой открытой кухне, где жарят чебуреки и картофель фри, собирают питы с начинкой, запекают что-то в печи. Места внутри откровенно мало, и более чем двум поварам там банально тесно. Одна надежда на посетителей, которые будут не столько закусывать, сколько выпивать.
Второй этаж здесь всегда (и в «Кофе-Терре», и в «Буфете») пользовался куда меньшим спросом. Что и понятно: нужно куда-то там идти наверх, а поднявшись, человек обнаруживал почти пустой зал. В «Налейнина» эту проблему решили элегантно — заняв добрую половину зала длинным, широким, чуть выгнутым столом. Здесь же расположена еще одна барная стойка поменьше, так что если не особенно привередничать, то и бегать за добавкой вниз не придется.
Первое, что встречает посетитель, открыв меню, — это коктейли (по 250 рублей). Это жестоко, но необходимо, поскольку сразу должно настроить любителей водки на розлив на минорный лад. Крепкие напитки, конечно, имеются тоже, но ничего дешевле 140 рублей за порцию (собственные настойки) в карте нет. Но цена разумна — уже за 150 рублей вам предлагают вполне пристойный «Арарат» или на худой конец Martini. Пиво собственной пивоварни (она расположена в подвале) стоит те же 150, что будет облегчать, конечно, калькуляцию заказа в уме, когда вы будете просить добавки. В карте напитков есть целый раздел вина на розлив, которое стоит от 190 рублей за бокал, что по нашим временам весьма гуманно.
Кухня пытается пройти по тонкой кромке между простой закусочной и местом с претензиями. В меню — пять видов чебуреков (от 150 рублей), но они местами сделаны затейливо и подаются почти как солидное ресторанное блюдо. Так, к чебуреку с карамелизованным яблоком в комплекте идет шарик мороженого, а перед подачей повар что-то рисует на тарелке шоколадным соусом.
Дальше не очень длинный, но вполне исчерпывающий список разных закусок: путин (ударение на втором слоге) — канадский картофель фри с соусами и добавками, начос с гуакамоле и бекон в карамели (оба по 150 рублей), мойва в панировке (220)
Гастрорюмочная «Налейнина» получилась предельно эклектичной. Видно, что здесь пытаются угодить совершенно новой публике, которая в «Буфете» никогда не бывала (и, возможно, что вовсе не слышала о таком). Но для нее это просто очередной новый бар с закусками и выпивкой, каких в последнее время открылось немало. Постоянная же публика, думаю, будет чувствовать, что вместо старого-доброго «Буфета» им пытаются подсунуть что-то совершенно другое (при этом заметно подорожавшее).
Притом что внешне пока всё выглядит вполне пристойно — и цены, и качество простой, но как-то интересно додуманной еды. Но пока это место без души, принести которую сюда может только публика. А ее придется, похоже, собирать заново.
Наилучшей метафорой нового места выглядит не сразу заметная инсталляция на втором этаже — искусственное дерево. У дерева есть листва, ствол, оно выглядит нормально. Но стоит приглядеться, то понимаешь, что оно вообще-то растет из пустоты и его корни свисают над столами внизу загадочным декоративным элементом.
В начале марта в новом обличии (и с новым именем) предстало еще одно известное место — на месте ТЦ «Мегас» заработал торговый комплекс «Атриум».