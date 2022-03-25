Нина нальет: культовый «Буфет № 1» сменил вывеску и меню — показываем, как там теперь

Однако сравнительно недорогой крепкий алкоголь на розлив и удачное расположение, сделали «Буфет № 1 » популярным скорее у желающих просто накатить и пообщаться. Место было интересным, но шумным, да и денег, говорят, приносило уже не так много, чтобы терпеть все эти неудобства. В результате было решено как-нибудь так переформатировать заведение, чтобы платежеспособная публика продолжала сюда ходить, как раньше (да еще и привела бы новых клиентов), а источники беспокойства по возможности нашли бы себе новое место.

Игривое название должно было, с одной стороны, как-то связать новое место с «Буфетом», с другой — от него отмежеваться. Да еще и более или менее четко указать на геолокацию. «Налейнина» — это одновременно и «На Ленина», и «Налей, Нина», и немного винтажная уже манера называть заведения лексической конструкцией, записанной в одно слово.