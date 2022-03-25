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Нина нальет: культовый «Буфет № 1» сменил вывеску и меню — показываем, как там теперь

Владельцы «Уголка Святого Патрика» открыли по соседству гастрорюмочную «Налейнина»

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Внешне новый бар не узнать

Внешне новый бар не узнать

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Закрывшийся в прошлом году «Буфет № 1» в буквальном смысле оставил после себя зияющую пустоту. Соседей из жилого дома эта пустота, конечно, только радовала, но в целом в городе исчезло совершенно уникальное место, где собирались яркие городские алкоинтеллектуалы. Но хозяева заведения, похоже, от них тоже несколько устали и поэтому решились уничтожить культовое место, заменив его новым заведением, которое должно было, с одной стороны, удержать лучшую часть публики «Буфета», с другой — как-нибудь спровадить портивших общую картину (и кассу) маргиналов.

У помещения на Ленина давняя история. В советское время здесь работало кафе «Снежинка», где можно было и мороженого съесть, и полстакана портвейна в себя определить. Определить и пойти дальше бороться за переход развитого социализма в недоразвитый коммунизм. В начале 2000-х здесь заработала одна из первых городских кофеен нового времени — «Кофе-Терра». Из нее даже получилась первая довольно крупная сеть с заведениями по всей Сибири. Но в какой-то момент запал иссяк и проект сдулся до нуля.

Вывеска сменилась, но лавочку у входа не тронули

Вывеска сменилась, но лавочку у входа не тронули

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«Буфет № 1» заработал в начале апреля 2013 года — в то время, когда благосостояние российского человека достигло, наверное, пиковой точки. Приезжая впервые куда-нибудь в Прагу попить пива и поесть «вепревого колена», туристы обнаруживали, что и пиво, и рулька обходятся им заметно дешевле, чем в родном Новосибирске. Но, видимо, растущие потребительские возможности не радовали простых россиян, и всё большую популярность приобрела советская ретростилистика. Все эти красные знамена, бюстики Ленина и лыжи с полужесткими креплениями, стоящие у печки, позволяли, видимо, вновь прильнуть к чему-то великому (не покидая при этом мелкобуржуазной среды с новыми иномарками в кредит и поездками в Турцию и Таиланд).

Сохранился и музыкальный автомат, который был в «Буфете» с первого дня работы

Сохранился и музыкальный автомат, который был в «Буфете» с первого дня работы

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Однако сравнительно недорогой крепкий алкоголь на розлив и удачное расположение, сделали «Буфет № 1» популярным скорее у желающих просто накатить и пообщаться. Место было интересным, но шумным, да и денег, говорят, приносило уже не так много, чтобы терпеть все эти неудобства. В результате было решено как-нибудь так переформатировать заведение, чтобы платежеспособная публика продолжала сюда ходить, как раньше (да еще и привела бы новых клиентов), а источники беспокойства по возможности нашли бы себе новое место.

Игривое название должно было, с одной стороны, как-то связать новое место с «Буфетом», с другой — от него отмежеваться. Да еще и более или менее четко указать на геолокацию. «Налейнина» — это одновременно и «На Ленина», и «Налей, Нина», и немного винтажная уже манера называть заведения лексической конструкцией, записанной в одно слово.

Барная стойка

Барная стойка

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Интерьер нового бара придумал новосибирский дизайнер Федор Бухтояров, нарисовавший в городе столько ресторанов, сколько не открыл, по-моему, здесь ни один отдельный ресторатор. Получилась какая-то смесь хай-тека, ар-деко и стим-манка. Но что можно сказать совершенно точно: от старого «Буфета» не осталось и следа. Разве что музыкальный автомат сиротливо стоит на входе.

Вид на нижний зал с лестницы

Вид на нижний зал с лестницы

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На нижнем этаже появилась полноценная барная стойка, за которой легко поместятся пара-тройка барменов и человек семь посетителей на табуретах перед ней. В первые часы работы всё пространство зала было заставлено высокими столами, протиснуться между которыми было возможно, только если за столами этими никто не сидит.

Вид на нижний зал. Справа — открытая кухня

Вид на нижний зал. Справа — открытая кухня

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В стеклянном «аквариуме» нашлось место небольшой открытой кухне, где жарят чебуреки и картофель фри, собирают питы с начинкой, запекают что-то в печи. Места внутри откровенно мало, и более чем двум поварам там банально тесно. Одна надежда на посетителей, которые будут не столько закусывать, сколько выпивать.

Путин (канадское блюдо — ударение на втором слоге) за 230 рублей и пиво Irish Corner (150 рублей)

Путин (канадское блюдо — ударение на втором слоге) за 230 рублей и пиво Irish Corner (150 рублей)

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Второй этаж здесь всегда (и в «Кофе-Терре», и в «Буфете») пользовался куда меньшим спросом. Что и понятно: нужно куда-то там идти наверх, а поднявшись, человек обнаруживал почти пустой зал. В «Налейнина» эту проблему решили элегантно — заняв добрую половину зала длинным, широким, чуть выгнутым столом. Здесь же расположена еще одна барная стойка поменьше, так что если не особенно привередничать, то и бегать за добавкой вниз не придется.

Карта напитков начинается с коктейлей

Карта напитков начинается с коктейлей

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Первое, что встречает посетитель, открыв меню, — это коктейли (по 250 рублей). Это жестоко, но необходимо, поскольку сразу должно настроить любителей водки на розлив на минорный лад. Крепкие напитки, конечно, имеются тоже, но ничего дешевле 140 рублей за порцию (собственные настойки) в карте нет. Но цена разумна — уже за 150 рублей вам предлагают вполне пристойный «Арарат» или на худой конец Martini. Пиво собственной пивоварни (она расположена в подвале) стоит те же 150, что будет облегчать, конечно, калькуляцию заказа в уме, когда вы будете просить добавки. В карте напитков есть целый раздел вина на розлив, которое стоит от 190 рублей за бокал, что по нашим временам весьма гуманно.

Оформление блюд на открытой кухне

Оформление блюд на открытой кухне

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Кухня пытается пройти по тонкой кромке между простой закусочной и местом с претензиями. В меню — пять видов чебуреков (от 150 рублей), но они местами сделаны затейливо и подаются почти как солидное ресторанное блюдо. Так, к чебуреку с карамелизованным яблоком в комплекте идет шарик мороженого, а перед подачей повар что-то рисует на тарелке шоколадным соусом.

Сырники с шоколадом за 260 рублей

Сырники с шоколадом за 260 рублей

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Дальше не очень длинный, но вполне исчерпывающий список разных закусок: путин (ударение на втором слоге) — канадский картофель фри с соусами и добавками, начос с гуакамоле и бекон в карамели (оба по 150 рублей), мойва в панировке (220) и т. д. Самая дорогая позиция в меню — запеченный сыр бри с оливками и виноградом (720). Из более существенного имеются немецкие колбаски карривурст и братвурст (от 350) и ребрышки в глазури (550).

Вид со второго этажа

Вид со второго этажа

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Гастрорюмочная «Налейнина» получилась предельно эклектичной. Видно, что здесь пытаются угодить совершенно новой публике, которая в «Буфете» никогда не бывала (и, возможно, что вовсе не слышала о таком). Но для нее это просто очередной новый бар с закусками и выпивкой, каких в последнее время открылось немало. Постоянная же публика, думаю, будет чувствовать, что вместо старого-доброго «Буфета» им пытаются подсунуть что-то совершенно другое (при этом заметно подорожавшее).

Висящее дерево на втором этаже

Висящее дерево на втором этаже

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Притом что внешне пока всё выглядит вполне пристойно — и цены, и качество простой, но как-то интересно додуманной еды. Но пока это место без души, принести которую сюда может только публика. А ее придется, похоже, собирать заново.

Наилучшей метафорой нового места выглядит не сразу заметная инсталляция на втором этаже — искусственное дерево. У дерева есть листва, ствол, оно выглядит нормально. Но стоит приглядеться, то понимаешь, что оно вообще-то растет из пустоты и его корни свисают над столами внизу загадочным декоративным элементом.

В начале марта в новом обличии (и с новым именем) предстало еще одно известное место — на месте ТЦ «Мегас» заработал торговый комплекс «Атриум».

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