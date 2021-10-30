К черту Хеллоуин: три простых и ярких блюда из тыквы от шеф-повара с именем — на каждое уйдет меньше 20 минут

Планируете ли вы отмечать Хеллоуин или нет, но пройти мимо главного символа этого сомнительного праздника — тыквы — будет гастрономическим преступлением. Тыкву можно использовать в самых разных блюдах: от супов и горячего до десертов и напитков. Новосибирский шеф-повар Павел Коледин специально для читателей НГС предложил три несложных, но эффектных рецепта, которые позволят украсить стол, а заодно и утилизировать с пользой тыквы, которые вы, возможно, решите использовать для праздника встречи зимы (именно в этом состоял исторически смысл Хеллоуина).
Брускетта с печеной тыквой и козьим сыром
Начнем с закусок. Такие брускетты можно поставить на стол к приходу гостей, пока готовятся остальные блюда. Или вовсе ограничиться ими (гости что, есть к вам пришли?). Для них подойдут любые куски тыквы — их форма и размер не имеют значение, поскольку ваша задача всё равно превратить их в намазку. Нам понадобятся:
- поджаренный хлеб — 3 кусочка (если хотите, чтобы брускетта получилась вкуснее, то хлеб берите вкусный);
- очищенная тыква —
250–300граммов;
- козий сыр — 50 граммов;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соль / перец — по вкусу.
Хлеб слегка поджарьте на сухой (то есть без масла) сковородке, пока он слегка не подрумянится. Тыкву выложить на противень, лучше подстелив пергамент, чтобы не отмывать его потом от пригоревшей еды. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
Размягчившуюся (это основной признак готовности) тыкву размять вилкой, приправить оливковым маслом, солью и перцем (это уже по вкусу). Осталось намазать получившуюся пасту на хлеб и посыпать тертым сыром сверху. Вся суть этого рецепта — именно в сочетании тыквы и козьего сыра: очень яркое, удивительно гармоничное. Если у вас нет козьего сыра (или вы просто его «не перевариваете»), можно взять любой твердый. Тоже будет вкусно, хотя это уже немного не то.
Стейк из тыквы под сливочным соусом из голубого сыра
Пожалуй, самое простое блюдо, которое, тем не менее, не только может украсить стол, но и позволит взглянуть по-новому на саму тыкву. В идеале, здесь нужна горгондзола (сыр с таким названием делают сейчас не только в Италии), но в принципе может подойти и любой другой мягкий сыр с голубой плесенью. Нам понадобятся:
- кусок очищенной от кожуры и семечек тыквы —
250–300граммов;
- сыр с голубой плесенью — 50 граммов;
- сливки 33% жирности — 100 граммов;
- оливковое масло — пара столовых ложек;
- семя тыквы очищенное и обжаренное — 1 столовая ложка;
- соль / перец — по вкусу;
- белое вино (сухое или полусухое) — 30 мл.
Во-первых, нужно открыть вино. Не все знают, что использование этого ингредиента на кухне обусловлено не только требованиями гастрономии, но и понятным желанием того, кто готовит блюдо, пропустить бокал. Это, конечно, шутка, но с бокалом вина блюда получаются действительно как будто вкуснее.
Тыкву нужно выложить на противень с пергаментом, посолить, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом. После чего отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Лучше, конечно, если духовка будет с функцией конвекции. В противном случае в процессе готовки можно будет просто открыть ее и развернуть противень, чтобы тыква пропеклась равномерно со всех сторон.
Пока тыква готовится, сделаем соус. В сотейник наливаем белое вино, упариваем в два раза. Туда же добавляем сыр и, когда он расплавится, заливаем сливки и снова упариваем, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
Осталось только выложить запеченную тыкву на тарелку и полить получившимся соусом. А сверху посыпать еще обжаренными тыквенными семечками, которые сделают блюдо нарядней и создадут интересные акценты во вкусе. Такие маленькие петарды яркого вкуса, которые будут взрываться у вас во рту.
Лайфхак от шефа: лучше взять тыкву сорта «баттернат» — она очень сочная, насыщенная вкусом и цветом. Заодно, кстати, будет, о чём поговорить с торговцами. Не все у нас, согласитесь, знают хотя бы один сорт тыквы.
Лосось, запеченный в тыкве с креветками и томатами
Ну ладно, тыква сама по себе — это хорошо. А что насчет чего-то более основательного? Как насчет рыбы? Да пожалуйста — тыква прекрасно сочетается, например, с рыбой. К тому же, этим блюдом можно сразу накормить небольшую компанию. На нее уйдет вся тыква целиком. Нам потребуются:
- тыква среднего размера (примерно 3 килограмма) — 1 шт.;
- филе лосося — 800 граммов;
- креветки очищенные — 200 граммов;
- томаты черри — 500 граммов;
- паста карри — 2 столовые ложки;
- соевый соус — 50 мл;
- масло оливковое — 100 мл;
- лук порей — 50 граммов;
- очищенный чеснок — 6 зубчиков).
Срежьте у тыквы верхушку так, чтобы ее можно было потом закрыть и очистить от мякоти и семян. Филе лосося нужно нарезать на кусочки по
Полученную смесь уложить в тыкву, добавив сверху томаты и лук порей (нарезанный колечками), полить оставшимся оливковым маслом. После этого закрываем тыкву «крышкой» и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на
Теперь самое главное. С уже приготовленной тыквы нужно аккуратно снять слегка обожженную кожицу, как бы раздев ее. Последний штрих: тыкву нужно переложить на блюдо, на котором вы намерены подавать ее на стол, и разрезать сверху на несколько долек, раскрыв ее, как цветок.
Лайфхак от шефа: в дополнение к блюду можно приготовить сливочный соус с горгондзолой из второго рецепта.
Павел Коледин — известный новосибирский шеф-повар. Он с нуля запустил первый в России изакая-бар «Жан Хуан Лу», сейчас является бренд-шефом группы ресторанов Дениса Иванова (Veranda by Denis Ivanov, «Жан Хуан Лу» и Catering Denis Ivanov). Павел учился кулинарному искусству в Испании (Sala de Despiese, Muta Smoking Club и La Tasqueria de Javi Estevez 1* Мишлен) и во Франции у шеф-повара, обладателя звезды Мишлен Марка Де Пассорио.
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