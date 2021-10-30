К черту Хеллоуин: три простых и ярких блюда из тыквы от шеф-повара с именем — на каждое уйдет меньше 20 минут

Хлеб слегка поджарьте на сухой (то есть без масла) сковородке, пока он слегка не подрумянится. Тыкву выложить на противень, лучше подстелив пергамент, чтобы не отмывать его потом от пригоревшей еды. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Размягчившуюся (это основной признак готовности) тыкву размять вилкой, приправить оливковым маслом, солью и перцем (это уже по вкусу). Осталось намазать получившуюся пасту на хлеб и посыпать тертым сыром сверху. Вся суть этого рецепта — именно в сочетании тыквы и козьего сыра: очень яркое, удивительно гармоничное. Если у вас нет козьего сыра (или вы просто его «не перевариваете»), можно взять любой твердый. Тоже будет вкусно, хотя это уже немного не то.