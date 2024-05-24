«Бориса пришлось съесть»: 14-летний фермер стал главным кормильцем в многодетной семье, но передумал быть министром сельского хозяйства

Хозяйство Коли насчитывает уже 15 голов Источник: Семен Громов / 72.RU











Николай Криванков известен в Тюменской области как самый юный фермер и финалист интеллектуального шоу «Умнее всех», заявивший на всю страну о своем желании стать министром сельского хозяйства.

Источник: 72.RU

Наши коллеги из 72.RU побывали у него в гостя в селе Булашово и рассказывают про жизнь самого юного фермера. В доме Криванковых съемочную группу встретила большая дружная семья, в которой, как выяснилось, растет уже не один, а три юных фермера.



Помимо свиноводства, Николай увлекается робототехникой и собирает кубик Рубика Источник: Семен Громов / 72.RU











Коля при встрече признался, что уже не мечтает стать министром сельского хозяйства, но по-прежнему учится на отлично, а в свободное от занятий время выращивает свиней. Их на его подворье уже 15.



В хозяйстве юного фермера сейчас поросята разных пород Источник: Семен Громов / 72.RU











— На самом деле, я еще пока не решил, кем хочу стать в будущем. Я отличник, и мне сейчас нравятся и математика, и информатика, и экономика, и гуманитарные науки. Я не могу пока выбрать что-то одно, а про министра сельского хозяйства я просто решил написать в анкете, которую мы заполняли для участия в шоу. Там был вопрос: кем вы хотите стать в будущем? Я написал первое, что пришло мне тогда на ум, но все обратили внимание именно на этот ответ и получилась вот такая история, — признается Николай Криванков.



С чего всё началось?

Коля сам написал и просчитал свой первый аграрный стартап Источник: Семен Громов / 72.RU











Коле было всего 11 лет, когда он в школьном лагере впервые рассказал о своем желании разводить свиней. О необычной детской мечте узнали в местной администрации, и вскоре в гости к будущему фермеру приехал глава Тобольского района.



Родители Коли держат коров, и он тоже решил заняться животноводством Источник: Семен Громов / 72.RU











— У родителей тогда уже были коровы, и я, глядя на их пример, захотел разводить поросят. Первых двух — Бориса и Лариску мне подарил глава нашего района Леонид Митрюшкин. Он приехал со мной познакомиться и привез их в подарок. Как раз с этих двух поросят и началось мое хозяйство, — рассказывает Николай.



На этом снимке еще совсем маленький Коля со своими первыми поросятами — Борисом и Лариской Источник: Алена Криванкова











Первую серьезную прибыль Коля получил только в этом сезоне. На продаже мяса он заработал баснословные для деревни 100 тысяч рублей. Большую часть этих денег школьник вложил в покупку кормов и дальнейшее развитие своего небольшого хозяйства.



Коля решил разводить свиней, потому что они неприхотливые и растут быстро Источник: Семен Громов / 72.RU











— Не всё было гладко. Основная проблема, с которой я столкнулся, — это дефицит средств. Цены на всё растут, а хозяйство нужно развивать. Не всё же время получается прибыль. Некоторое время приходилось постоянно вкладывать. Нас спасало, что первоначальный — самый трудный период развития моего хозяйства — пришелся на лето. Были трава и овощи на корм поросятам, — рассказывает 14-летний фермер.



Коля с младшими сестрой и братьями Источник: Семен Громов / 72.RU











Николай Криванков признается, что он бы не справился со своей затеей без помощи родителей. Первое время именно они вкладывали деньги в развитие его свиноводства. А сейчас это хозяйство — один из главных источников дохода в их семейном бюджете.



В свободное от учебы время Коля держит в руках не гаджеты, а лопату Источник: Семен Громов / 72.RU











— Для нашей семьи — это небольшая, но все-таки золотая жила. Мясо всегда востребовано. Родители многих моих одноклассников с удовольствием покупают нашу продукцию, — хвастается Коля.



В хозяйстве Николая уже было несколько опоросов Источник: Семен Громов / 72.RU











— Я бы в его возрасте, честно сказать, по девчонкам бегал, а Коля у нас домосед. Два года мы его поддерживали, а сейчас уже он нас поддерживает. Получился небольшой семейный бизнес. Сейчас у нас есть желание поставить мясной цех, — признается папа юного фермера, Владислав Криванков.



Приготовлением мясных блюд и полуфабрикатов в семье занимается папа Владислав, а сыновья всегда помогают и с удовольствием дегустируют Источник: Семен Громов / 72.RU











У Владислава и Алены пятеро детей. Старшего наследника — Николая — отец любя зовет Криванычем, а мама переживает, что у их серьезного первенца по сути не было беззаботного детства. С шести лет он помогал родителям воспитывать младших братьев и сестру, а в 11 лет решил завести поросят, взвалив на себя не только уход за животными, но и весь груз ответственности.



Большая семья Криванковых с трудом умещается в кадр Источник: Алена Криванкова / 72.RU











— Одного из первых моих поросят — Бориса — пришлось съесть. Он вырос в большого хряка и начал дичать, потому что стайка у нас маленькая. Ему просто не хватало места. Изначально я пробовал его продать, как хорошего производителя, но на мое объявление никто не откликался, и нам пришлось его убрать. Зарезали мы и еще двух свиноматок, которые не приносили потомство. Я понимал, что нет смысла держать их дальше, — делится своим опытом расчетливый фермер.



Любимое блюдо Криванковых — шашлык Источник: Алена Криванкова / 72.RU











В многодетной семье уже три фермера

У Коли трое братьев и сестра. Младшие — Михаил и Виктория — в силу совсем еще юного возраста пока не решили, кого они хотят разводить, а вот старшие — Андрей и Богдан уже определились. Первый решил заниматься кроликами, а второй — курицами.



Андрей приехал покупать своих первых кроликов Источник: Алена Криванкова / 72.RU











— Получается, что я стал для младших братьев примером. У них сейчас свои небольшие фермы. Мы уже перестали покупать яйца. Только зимой, когда курицы не несутся, берем их в магазине, а так едим свои. Кролики недавно появились, но я думаю, и это направление будет развиваться, — с гордостью рассказывает про успехи младших родственников Николай Криванков.



Коля сам кормит поросят и чистит стайку Источник: Семен Громов / 72.RU











От двух поросят до КФХ «Сибирский продукт»

В ближайшие годы Коля планирует приумножать поголовье своих свиней. Он мечтает превратить небольшое подсобное хозяйство в настоящее крестьянское. У фермы Криванковых уже есть название и логотип. Коля придумал их сам, и сейчас этикетки с надписью КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство. — Прим. ред.) «Сибирский продукт» украшают банки с вкуснейшей домашней тушенкой.



Криванковы на ярмарке местных производителей Источник: Алена Криванкова / 72.RU











Оглядываясь назад, юный фермер и его родители признаются, что ни о чем не жалеют. Криванковы переехали в село Булашово из Тобольска и не рвутся возвращаться в город. Многодетная мама Алена вспоминает, что изначально свой домик в деревне они брали как дачу, но вскоре поняли, что хотят в нем жить постоянно. В Тобольске она между декретными отпусками работала продавцом, сейчас в отпуске по уходу за пятым ребенком. Отец работает в небольшой фирме, которая берет подряды по ремонту дорог. В этом сезоне у них нет крупных заказов и почти всех сократили, а его оставили приглядывать за недоделанным участком дороги. А главное, конечно, подворье.

Семья Криванковых живет в скромном деревенском доме без удобств Источник: Семен Громов / 72.RU











Раз решили жить в деревне — значит, нужно держать хозяйство. Криванковы просто не понимают, как может быть иначе. В этом, наверное, и кроется главный секрет семьи, в которой растут уже три начинающих фермера.

