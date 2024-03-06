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«Чем раньше появляется первый, тем быстрее второй»: девушкам в России назвали возраст, когда рожать

Заявление сделала Татьяна Голикова — зампред правительства

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Татьяна Голикова на фестивале молодежи сказала, когда рожать детей

Видео: ВМФ-2024

Первый ребенок в семьях должен появляться у людей еще до 24 лет. Такое мнение высказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на фестивале молодежи. А семью нужно успеть завести с 18 до 24 лет.

— Вы должны внутренне задуматься для себя: «Как я хочу прожить эту жизнь?» Когда в конкретной точке вы принимаете решение о том, что вы хотите пожить для себя или отложить время рождения [детей], помните, что репродуктивный возраст женщины короток. Самый правильный возраст — до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет, — заявила Татьяна Голикова.

В качестве плохого примера она привела страны, где средний возраст рождения детей — это 31 год.

— Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй, а затем и третий. Помните о том, что вам не должно быть страшно встретить старость, вокруг вас должны быть близкие и любимые люди, а нет ничего важнее, чем дети, — пояснила свою позицию заместитель председателя правительства России.

Отметим, что своих детей у Татьяны Голиковой нет.

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