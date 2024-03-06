«Чем раньше появляется первый, тем быстрее второй»: девушкам в России назвали возраст, когда рожать

Первый ребенок в семьях должен появляться у людей еще до 24 лет. Такое мнение высказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на фестивале молодежи. А семью нужно успеть завести с 18 до 24 лет.
— Вы должны внутренне задуматься для себя: «Как я хочу прожить эту жизнь?» Когда в конкретной точке вы принимаете решение о том, что вы хотите пожить для себя или отложить время рождения [детей], помните, что репродуктивный возраст женщины короток. Самый правильный возраст — до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет, — заявила Татьяна Голикова.
В качестве плохого примера она привела страны, где средний возраст рождения детей — это 31 год.
— Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй, а затем и третий. Помните о том, что вам не должно быть страшно встретить старость, вокруг вас должны быть близкие и любимые люди, а нет ничего важнее, чем дети, — пояснила свою позицию заместитель председателя правительства России.
Отметим, что своих детей у Татьяны Голиковой нет.