«Тебе нравится?» Учительница на Урале 27 раз уколола второклассника циркулем, чтобы проучить его

16 января второклассник Сережа вернулся из школы домой. Зашел к отцу в его столярную мастерскую во дворе. Начал разговор: «Папа, ты только не ругайся».



— Я подумал: наверное, двойка или опять замечание по поведению, — рассказывает Николай. — А он протянул руку. Смотрю — ладонь (тыльная сторона. — Прим. ред.) в красных точках, как от уколов иглой. Оказалось, действительно следы от иголки циркуля.



Второклассник сказал отцу, что его «истыкала» классный руководитель Ирина Владимировна в качестве воспитательной меры. Далее — история со слов Сережи.

