«Знаю свою родословную до 1623 года»: как сирота разгадала тайну смерти своего деда и стала помогать другим людям находить родных

— Я надела ее халат, хотя она не разрешала трогать ее вещи, затем накрасила губы красной помадой, накрутила волосы ее бигудями и вот в таком виде ее встретила. В итоге она, естественно, начала очень сильно кричать и ругаться, и для меня это был повод хлопнуть дверью и уйти.

Девочка сбежала к пьющему отцу, понимая, что теперь ей прямая дорога в детдом. Тревогу вскоре начали бить соседи, и в дом пришли органы опеки. Девочка испугалась детского дома:

