Успей родить: маткапитал предложили давать только мамам младше 30 лет

Аргумент № 1 : здоровье

О том, что рожать нужно смолоду, особенно любят напоминать представители Министерства здравоохранения. Буквально пару месяцев назад главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов заявил, что родить оптимально до 25 лет. Потому что, как объяснил неонатолог, с возрастом у женщин «порой не получается зачать ребенка естественным способом».



Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее тоже высказывал недовольство тем, что женщины принимают решение родить в более позднем возрасте. Он назвал это «порочной практикой».

