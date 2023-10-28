Успей родить: маткапитал предложили давать только мамам младше 30 лет

На днях в Сети появилась информация, что материнский капитал на первенца может быть ограничен возрастом матери — давать его будут, только если женщина успела родить до 25–30 лет. Первыми об этом написали «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую — она рассказала, что такая идея была предложена депутатами. Это не первый раз, когда звучит идея о том, что надо бы как-то замотивировать женщин рожать пораньше — об этом говорят регулярно. Разбираемся, почему властям так нравится эта идея и что на самом деле с ней не так.
Аргумент
№ 1: здоровье
О том, что рожать нужно смолоду, особенно любят напоминать представители Министерства здравоохранения. Буквально пару месяцев назад главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов заявил, что родить оптимально до 25 лет. Потому что, как объяснил неонатолог, с возрастом у женщин «порой не получается зачать ребенка естественным способом».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее тоже высказывал недовольство тем, что женщины принимают решение родить в более позднем возрасте. Он назвал это «порочной практикой».
— Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением, — заявил Мурашко на пленарном заседании Госдумы в июле. — Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.
Про третьих и четвертых детей глава Минздрава, вероятно, упомянул неспроста — такая цифра тоже звучит не впервые. Ранее ее называла главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина — еще в декабре 2022 года она заявила, что российским семьям нужно заводить по три–четыре ребенка для преодоления демографических проблем.
Аргумент
№ 2: экономика
Многодетные семьи всегда старались поддерживать как минимум на словах, но в последнее время на них стали делать всё большую ставку — появились специальные меры поддержки для семей с тремя и более детьми, вернули звание «Мать-героиня», в пять раз увеличили выплату к ордену «Родительская слава». Объяснение этой тенденции можно легко найти в документе, который в начале года опубликовала Общественная палата. В нем говорится, что за последние годы количество женщин в возрасте до 29 лет сократилось с 12 до 9 миллионов, скоро снизится еще на миллион. Наступает время, когда в самый активный репродуктивный возраст вошло поколение демографической ямы
По данным Росстата, в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,42 — столько детей в среднем в России приходится на одну женщину. По информации Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения воспроизводства населения в долгосрочной перспективе на каждую женщину должно приходиться 2,1 ребенка. России же, с демографической точки зрения, детей нужно еще больше — чтобы однажды закрыть последствия демографической ямы. В противном случае она усугубится, а это, в свою очередь, создает «экономические и социальные риски», как заявили в Общественной палате.
Уговоры и ограничения
В вопросе повышения рождаемости власти делают ставку не только на уговоры, материальную помощь, медицинскую аргументацию и апелляцию к социальной ответственности каждой гражданки. В ход идут и ограничительные меры — например, регулярно поднимается вопрос о том, чтобы ограничить аборты. Например, более строгий учет для препаратов, используемых для прерывания беременности, или запрет на эту процедуру в частных клиниках.
В нескольких регионах работа по ограничению абортов уже началась. Где-то она ограничилась беседами местных властей с представителями медорганизаций, как в Челябинской области, а где-то дело дошло до законотворчества — в Мордовии в августе приняли закон, запрещающий пропаганду абортов.
Весной этого года также звучала, из уст, кстати, все той же Буцкой, идея пренатального усыновления. Она заключается в том, чтобы решившейся на аборт женщине предлагали выносить ребенка и родить, но потом отдать в приемную семью, которую найдут еще во время беременности. При этом особо не скрывается, что авторы инициативы рассчитывают, что за время вынашивания плода и родов женщина передумает и решит оставить ребенка.
Впрочем, Татьяна Буцкая и тогда говорила, что готового законопроекта на этот счет нет — идея только обсуждается. За полгода его так и не внесли на рассмотрение.
А что с маткапиталом?
Новость о свежей идее ограничить выплату маткапитала на первого ребенка, которую со слов Буцкой на днях опубликовали «Известия», мгновенно разлетелась по другим СМИ и соцсетям, однако конкретного предложения на этот счет тоже пока не было. В материале издания указано, что такие изменения в программу материнского капитала предлагает «ряд депутатов», однако их имена не названы. Не указано в тексте и то, причастна ли сама Татьяна Буцкая к этой инициативе или она поделилась с журналистами известной ей информацией о чужих инициативах. В разговоре с корреспондентом Городских порталов она заявила, что информация была подана неправильно, и отказалась от комментариев.
Глава комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей Нина Останина в интервью «Газета.Ru» назвала такой подход дискриминацией по возрасту и оскорблением женщин, которые не смогли устроить свою личную жизнь в 20–25 лет. По словам Останиной, правительство к этой инициативе отнеслось отрицательно.