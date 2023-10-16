«Меня поразило: 12 детей лишены пособий». Депутат Госдумы — об абсурдном случае с семьей, которой миллионер подарил дом

Депутат Государственной думы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказалась по поводу случая в Свердловской области, когда семью с 12 детьми лишили всех социальных выплат. Три года назад миллионер из списка Forbes Игорь Алтушкин подарил им дом на 450 «квадратов». Впрочем, не этот ценный подарок повлиял на отказ в пособиях: он как раз подходил под выплаты. Роскошью чиновники посчитали как раз старый земельный участок в деревне Верховино, что в 300 километрах от Екатеринбурга, где когда-то жила семья Кириченко.
Всё дело в новой системе социальных выплат. С этого года введено единое пособие для всех нуждающихся, около 14 тысяч рублей. По идее, этот упрощенный вариант более удобен, но вместе с тем ввели и новые жесткие правила. Критериев нуждаемости много. Они, например, касаются жилья, земельных участков и другой собственности.
Важная деталь: отказ или одобрение по поводу выплат зависят не от конкретных сотрудников социальных служб, а от автоматизированной системы. Программа тщательно проверяет всю информацию о заявителе и при малейшем отступлении от критериев выдает отказ. Так, например, система выдает отказ, если прожиточный минимум, рассчитанный на всех членов семьи, превышен даже на пять рублей. Семья Кириченко превысила лимит по земле: для многодетных с городской пропиской она не должна быть больше 25 соток. При этом программа не учитывает ни кадастровую стоимость земельных участков, ни место, где они находятся: в элитном поселке или в глухой деревне. Неважно также, сколько у этой земли собственников.
Глава думского комитета рассказала журналисту E1.RU, что дала поручение помощнику собрать всю информацию. В среду, 18 октября, в Госдуме будет представлен отчет вице-премьера Татьяны Голиковой, касающийся положения семей с детьми.
— Меня поразило: 12 детей лишены пособий, — возмущается Нина Останина. — Этот факт в Свердловской области я приведу с трибуны Думы как конкретный пример.
По словам депутата, у всех парламентских фракций есть замечания по поводу выплаты единого пособия.
— Нам говорят: еще не все перешли на единое социальное пособие, мы мониторим ситуацию… Да уже сколько жалоб идет из регионов! Даже из социальных региональных фондов. Есть статистика из Татарстана, около 62% отказов [в пособиях]. Кто-то прошел по имущественному критерию, но «рубят» по земле. Для чего тогда всё это? Для экономии средств? Чтобы сократить число получателей?! — недоумевает депутат.
При этом Нина Останина признает, что эта система пособий в некоторых случаях порождает иждивенчество, но проблема тут глубже. Это часто касается жителей деревень, где нет достойно оплачиваемой работы.
— Приведу в пример Бурятию. Когда в деревнях зарплаты настолько мизерные, что людям не хочется работать (тем же почтальоном за 20 тысяч) — как бы цинично это ни звучало, проще родить.
При этом, считает депутат, надо ценить и поддерживать благополучные семьи, где родители занимаются детьми, сами дети успешны в учебе и у них есть достижения.
— Пока нас попросили предоставить к заседанию информацию, которая у нас есть. Я по этому случаю обращаюсь к людям: кидайте в мой телеграм-канал конкретные факты по поводу отказа в выплатах. На основании чего отказали: лишние два сантиметра по жилплощади, еще какие-либо причины.
Мы еще раз внимательно посмотрим все критерии в постановлении Правительства. После 18 октября будем проводить слушания, мониторинг. Дали поручение Счетной палате и комитетам выяснить по единому пособию причину отказов, и будем менять критерии. Такова позиция нашего комитета. Нужно не разбираться по каждому конкретному случаю, а корректировать систему, — подытожила депутат.
С многодетной семьей Кириченко мы познакомились в тугулымской деревне Верховино. Екатерина вместе с мужем Янисом и 12 детьми жили тогда в полутора комнатах деревенского дома. Администрация района выделила семье земельный участок в лесу, на котором по закону ничего нельзя построить. В точно такой же ситуации оказались еще 12 многодетных семей в районе. Узнав эту историю, Игорь Алтушкин подарил семье просторный дом в Березовском. Позже прокуратура через суд восстановила всем многодетным семьям района право на получение земли. Эти участки, полученные от государства, кстати, не влияют на выплату пособий.
Мы публиковали мнение демографа о том, что не так в нашей стране с рождаемостью и почему государство должно поддерживать многодетные семьи.\
Мы продолжаем следить за развитием событий.