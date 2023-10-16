«Меня поразило: 12 детей лишены пособий». Депутат Госдумы — об абсурдном случае с семьей, которой миллионер подарил дом

Всё дело в новой системе социальных выплат. С этого года введено единое пособие для всех нуждающихся, около 14 тысяч рублей. По идее, этот упрощенный вариант более удобен, но вместе с тем ввели и новые жесткие правила. Критериев нуждаемости много. Они, например, касаются жилья, земельных участков и другой собственности.

Важная деталь: отказ или одобрение по поводу выплат зависят не от конкретных сотрудников социальных служб, а от автоматизированной системы. Программа тщательно проверяет всю информацию о заявителе и при малейшем отступлении от критериев выдает отказ. Так, например, система выдает отказ, если прожиточный минимум, рассчитанный на всех членов семьи, превышен даже на пять рублей. Семья Кириченко превысила лимит по земле: для многодетных с городской пропиской она не должна быть больше 25 соток. При этом программа не учитывает ни кадастровую стоимость земельных участков, ни место, где они находятся: в элитном поселке или в глухой деревне. Неважно также, сколько у этой земли собственников.