«Муж на вахтах, чаще я одна». Как живет необычная семья с 26 детьми (они счастливы)

Ольга Ольховская — мама 26 детей. Она живет в далеком поселке в Забайкальском крае и учит их самостоятельности и ответственности с ранних лет. У семейства множество животных — в том числе тех, от которых отказались прежние хозяева. Каждому здесь нашлось место: и еноту, и огромным собакам, и китайским хохлатым, и лысым котам, и крысятам, и даже коням. Но главное, что на этом ковчеге нашлось место детям: троим своим и 23 оставшимся без родителей, но нашедших их в лице Ольги и ее супруга.