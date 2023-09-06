«Муж на вахтах, чаще я одна». Как живет необычная семья с 26 детьми (они счастливы)

Ольга Ольховская — мама 26 детей. Она живет в далеком поселке в Забайкальском крае и учит их самостоятельности и ответственности с ранних лет. У семейства множество животных — в том числе тех, от которых отказались прежние хозяева. Каждому здесь нашлось место: и еноту, и огромным собакам, и китайским хохлатым, и лысым котам, и крысятам, и даже коням. Но главное, что на этом ковчеге нашлось место детям: троим своим и 23 оставшимся без родителей, но нашедших их в лице Ольги и ее супруга.
Как живет большая семья, почему они редко ссорятся и как дети относятся к своим приемным родителям — смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.
— Муж на вахтах, чаще я одна. Меня и знают так — что я сама кручусь, верчусь. Не знаю, я живу в кайф, и нисколько не лукавлю: я сейчас живу так, как я хочу. То есть мне все равно, что скажут — да, много чего говорят, и плохого, и хорошего. Я одно скажу — а вы возьмите и попробуйте, — говорит про свою жизнь Ольга Ольховская.
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