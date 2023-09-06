«Готовый мошеннический план»: крик души любящего отца, который стал алиментщиком против своей воли

Тюменец посчитал это ударом в спину. Он написал большую колонку на тему того, как законодательство несправедливо, по его мнению, обходится с честными отцами. Он не понимает, почему женщины получают такие привилегии и могут жить за чужой счет. Публикуем его историю анонимно. Далее — от первого лица.

«Не обязана мне отчитываться»