«Готовый мошеннический план»: крик души любящего отца, который стал алиментщиком против своей воли

Часто можно услышать истории о мужчинах, которые после развода не хотят общаться с детьми. К нашим тюменским коллегам из 72.RU обратился совсем другой отец маленькой дочки. Он очень хотел, чтобы ребенок остался с ним. Но суд не разрешил. По словам отца, он искал любую возможность провести время с малышкой, оплачивал все нужные расходы. С бывшей женой они договорились об этом устно. И вот однажды после конфликта она в отместку подала на алименты.
Тюменец посчитал это ударом в спину. Он написал большую колонку на тему того, как законодательство несправедливо, по его мнению, обходится с честными отцами. Он не понимает, почему женщины получают такие привилегии и могут жить за чужой счет. Публикуем его историю анонимно. Далее — от первого лица.
«Не обязана мне отчитываться»
Развод был тяжелым испытанием. Я — человек последовательный. В моей биографии всё шло чередом: садик, школа, университет, работа и
Развод я пережил нелегко. Прежде всего потому, что стал реже видеть дочь. Все договоренности были устные. На алименты она не претендовала, так как я активно принимал участие в жизни ребенка. Еще я ежемесячно помогал с выплатой ипотеки на одну из квартир, которые я купил в браке. Я не возражал против решения суда о проживании дочери с матерью, хоть это далось мне трудно. Я предлагал вариант совместного проживания со мной. Но я понимал, что судебная практика в нашей стране будет не на моей стороне, и не хотел травмировать ребенка.
Через некоторое время я узнал от дочери, что мать живет с новым мужчиной. Был скандал, так как я считал, что имею право знать о таких изменениях в жизни ребенка. Супруга же после развода всё чаще заявляла о том, что не обязана мне отчитываться. В этот период начало приходить первое осознание бесправности отца в нашей стране. После урегулирования всех нюансов я заявил, что больше не намерен выплачивать ипотеку за квартиру, где она проживает с другим мужчиной.
С дочерью мы проводили много времени вместе. И у меня она, несмотря на решение суда, жила порой чаще, чем у матери. Бывшая супруга же частенько отдавала ее бабушке (своей маме), игнорируя мои просьбы. Так что иногда она виделась с дочерью лишь незначительное время. Мне вообще порой казалось, что ребенок ей нужен лишь для того, чтобы выглядеть правильно в глазах своего окружения. И эта мысль очень сильно меня беспокоила. Дочка стала единственной целью моей жизни, и я никак не мог повлиять на всё происходящее. Но надо отдать должное: бывшая жена не какая-то маргинальная личность и тоже прилагала усилия по воспитанию ребенка. Поэтому девочка росла смышленая и всесторонне развитая. Я брал на себя все возможные затраты: покупка одежды, игрушек, оплата кружков и организации праздников. Я считал своим долгом перекрывать все возникающие расходы ребенка.
«Звездный час бывшей жены»
Дочка часто болела. И, поразмыслив, я принял решение во что бы то ни стало свозить ее на море. Согласовав всё с бывшей женой, начал изучать информацию и готовиться к отпуску. Дочь обрадовалась предстоящему путешествию. Время, оставшееся до отпуска, мы провели в предвкушении. Дочка выучила несколько фраз на языке страны, в которую мы собирались лететь. Ударом стало известие о том, что она заболела за неделю до вылета. Все усилия были брошены на то, чтобы она поправилась. Но, к сожалению, привести ее в приемлемое состояние так и не удалось. Позже я узнал, что накануне ей была поставлена прививка в саду. Было ли это сделано специально? Кто теперь скажет...
Путевка на троих была невозвратной и дорогой. Поехать должны были дочка, я и моя новая спутница. Выбор стоял следующий: не ехать совсем или же ехать, но не в полном составе. С одной стороны, ехать совершенно не хотелось, ведь всё планировалось исключительно для дочери. Я принял сложное для себя решение — ехать. Пообещав себе накопить сил для плотной работы летом, чтобы исполнить мечту ребенка побывать на море в этом году.
Дальше начался беспросветный мрак. Я постоянно был на телефоне и спрашивал о состоянии ребенка. Но, как только я покинул пределы страны, бывшая супруга начала показывать истинное лицо. Она начала насмехаться по поводу никчемности моего отцовства. Мои возражения не воспринимались. Попытки объяснить то, что перевозить ее в таком состоянии было опасно для ее жизни, не дали результата. Сейчас я понимаю, что это просто было издевательство надо мной, а ребенок стал оружием против своей воли, получая при этом психологические травмы.
Мне было запрещено общаться с дочкой по телефону. В этой ситуации необходимо было объяснить ребенку, что ничего страшного не произошло. И что я найду возможность осуществить задуманное позже. Вместо этого на дочь оказывалось моральное давление, и мой поступок преподносился как нечто из ряда вон выходящее. В общем, это был звездный час бывшей жены.
«Бесправность мужчин и существование только обязанностей»
Находясь за границей, я получил уведомление от «Госуслуг» на исполнительное производство по алиментам. Это был удар в спину. Почему сейчас, когда мне необходимы средства для исполнения мечты ребенка? Почему вообще? Почему не дождаться моего приезда? Ответ был таков: «Потому что имею на это право». Вопрос, имеет ли она на это моральное право, был оставлен без ответа.
По возвращении домой я первым делом кинулся к дочери. Со стороны бывшей жены начались выкручивания возможности встречи. Но мы всё же увиделись — дочь была сильно подавлена и обижена на меня. Я долгое время пытался успокоить ее и объяснить, что всё еще впереди. К счастью, детская психика очень быстро адаптируется. Если не давить на нее лживыми аргументами и не склонять к определенному виденью ситуации.
Юрист, с которым я проконсультировался, дал понять, что платить алименты мне придется до 18 лет. А тратить бывшая супруга будет их по своему усмотрению. Неважно, сколько я трачу на дочь и сколько времени она проводит со мной. Это недоказуемо, и суд всегда на стороне матери. В этот момент я осознал проблемы, заложенные в законодательстве нашей страны. Это бесправность мужчин и существование только их обязанностей. Это глубинные истоки демографических проблем в стране. В такой ситуации адекватный мужчина не замотивирован в женитьбе и рождении детей. Потому что он никак не застрахован от того, что любую женщину в случайный момент времени не перекроет. И он остается без посильно нажитого, без возможности участвовать в воспитании ребенка и без адекватного белого заработка. Это влияет и на сбор налогов в стране.
«Укатила отдыхать на море с новым благоверным»
Алиментное законодательство, направленное против нерадивых отцов, против них не работает. Все, кто избегает участия в жизни ребенка, просто выбирают серый заработок. Хотя не все хотели бы избегать этого участия. Очень грубая формула расчета лишена какой-то логики: четверть дохода на одного, треть на двоих и половина на троих детей. Не учтен ни заработок отца, ни реальные расходы на чадо. Если, к примеру, отец зарабатывает миллион, то в случае развода мать имеет 250 тысяч рублей и может даже не работать. Это же готовый мошеннический план, который используют современные «женщины». При таком раскладе мужчина лишен мотивации развиваться и зарабатывать больше. Зачем, если он всё равно будет отдавать это бывшей жене? Возвращаясь к моей истории. На новые средства бывшая супруга укатила отдыхать на море с новым благоверным. Дочь оставила с формулировкой: «На разведку». Ребенок в итоге отдыхал на местных водоемах. Какое же это лицемерие…
Я был бы счастлив еще большему времени с дочерью. В этот период у нас с бывшей женой состоялся еще один очень интересный диалог. Укатив отдыхать, она оставила задания посетить дни рождения нескольких друзей дочери с виш-листом подарков, которые бы те хотели получить. Мне несложно было приобрести все необходимое, но это был плевок в лицо. Я объяснил, что помогу с покупкой и выбором, но с нее причитается затраченная сумма. Столько негатива в свой адрес я не испытывал никогда. Выслушано было многое, в том числе угрозы передачи дочери скринов диалога. Мое скромное возражение на тему того, что я при всем желании не могу платить за всё дважды, так как плачу алименты и продолжаю нести расходы, не встретили понимания. Бывшая супруга, видимо, полагала, что, подав на алименты, я продолжу вливаться финансово. Она сильно расстроилась, столкнувшись с реальностью. К концу лета я закрыл гештальт и свозил дочь на море, где мы славно провели время. Впереди школа и новый непростой этап жизни. Всё больше переживаю о возможной судьбе папы выходного дня.
Ранее мы рассказывали истории наших читателей про алименты. Кто-то не может их добиться, а кто-то намеренно скрывается. Еще мы публиковали историй людей, которые столкнулись с изменами. Их, к сожалению, очень много! Наши читательницы поведали, как один муж нашел любовницу в командировке, а другой — спал с коллегой. А сексолог Татьяна Горбунова назвала причины женских и мужских измен. Они очень сильно отличаются.