«Да ты загнешься в нищете». Откровения беременной 5-м ребенком мамы, которой дети не помешали стать успешным юристом

Нашей героине Татьяне Шакуровой 32 года, она успешный юрист и многодетная мама. У нее четверо сыновей: 11, 9, 4,5 и 2 лет. Через несколько месяцев у женщины родится пятый ребенок. И будет пятое кесарево сечение. Первый раз Татьяна стала мамой в 21 год, еще через год — забеременела снова. По уши погрязнуть в материнстве и быте — не ее вариант, говорит Татьяна. Пока дети спали, она училась на юриста, работала и мечтала построить карьеру. Но муж не поддержал, и семья распалась. С двумя детьми на руках наша героиня рискнула и переехала в тогда еще чужую для нее Казань. Здесь — новый муж, новые беременности и новые риски. Наша героиня рассказала 116.RU, как решилась завести столько детей, почему выступает против абортов и как относится к стереотипам о материнстве.
— Материнский инстинкт у меня появился очень рано, будто бы всегда был со мной. Я всегда хотела большую семью, возможно, потому что сама из многодетной семьи. Замуж я вышла рано, в 20 лет, и в 21 год я уже родила первого ребенка. Это было осознанное, взвешенное решение, муж был на 5 лет старше. На тот момент казалось, что я полностью готова быть мамой. Но роды пошли не по плану. Мне пришлось делать экстренное кесарево сечение, прямо в потугах. Я считаю, что это произошло из-за врачебной ошибки: врач в родах решила проколоть мне пузырь, хотя к этому определенных показаний не было, после чего у меня открылось кровотечение и пришлось экстренно кесарить.
Параллельно я училась в вузе на юриста. На время родов брала небольшой академический отпуск, но вскоре восстановилась на учебе. Бывало, и на лекцию ходила с ребенком, если учеба совпадала с дневным сном.
Вторая беременность случилась через год после первых родов. Честно сказать, это не было осознанным выбором: я только закончила кормить грудью, у меня еще не наладился цикл, и я не думала, что уже возможно забеременеть. Но сразу, как я узнала о ребенке, у меня не было мыслей об аборте. Наверное, я могу даже себя приписать к противникам абортов, потому что для меня ребенок живой уже с первых дней, и, если он зародился, я не могу лишить его жизни. К тому же детей еще мы хотели, просто получилось чуть раньше. Это было мое второе кесарево. Врачи боялись брать на себя ответственность и принимать после первой операции естественные роды. Хотя, честно, пройдя в первый раз путь фактически до самых потуг и пережив потом операцию, я абсолютно уверена, что естественные роды дались бы мне легче. Мне кажется, нет такой боли в женском организме, которую он не сможет вынести.
Я продолжала получать образование, перевелась на заочку и удаленно работала помощником адвоката, занималась составлением процессуальных документов. Где-то помогали мои родители, где-то родители мужа. Но, если честно, родственники негативно относились к тому, что я совмещала работу с детьми. Считали, что пока дети хотя бы в садик не пошли, я должна заниматься только ими. Потом я устроилась на работу в аппарат мировых судей.
Развод. Переезд в другой город
— Когда второму сыну было 1,5 года, а первому — 3, я развелась с мужем. Если быть откровенной, предпосылки были еще и до рождения второго ребенка. Здесь не та история, где муж пьет, бьет и всё в таком духе. Как человек, как отец он замечательный, но взгляды на жизнь у нас оказались кардинально разные. Я не хотела работать в суде, мечтала либо частной практикой заниматься, либо уйти в какую-то юридическую консультацию. Но не было поддержки от мужа. Он считал, что стабильность — это только госучреждения, все остальные места работы — это всё плохо. Его и мои родители были такого же мнения. У нас все споры крутились вокруг моего развития как профессионала, все мои идеи зарубались на корню. У меня было чувство нереализованности.
Когда я ушла от мужа с двумя детьми, многие крутили у виска, говорили «ну ты вообще ненормальная», «кому ты нужна будешь с двумя детьми», «да ты же загнешься в нищете» и тому подобное. Но я только после развода поняла, что все свои мечты я наконец могу воплотить. Я ушла из госучреждения просто в никуда. Вскоре устроилась юристом в частную компанию. Сначала занималась там документами, потом мне дали возможность проявить себя в качестве судебника — я отстаивала интересы клиента в суде. Впоследствии организация расширялась и открывала филиалы в разных городах. Изначально мне предложили должность начальника в Санкт-Петербурге, но я побоялась, не знаю почему. Хотя Петербург тогда был для меня городом мечты. Вскоре поступило предложение пойти на должность начальника делопроизводства в филиале в Казани. Сомневалась я недолго. Опять-таки не могу объяснить эту разницу между Питером и Казанью, почему там я засомневалась, а здесь согласилась сразу. Я рискнула и уехала в чужой город. Как только вышла с самолета, поняла — мое. Было ощущение, что в Казани я на своем месте. Это было 7 лет назад.
Первые пару месяцев квартиру мне снимала организация. Но кроме меня, там жили еще сотрудники. Поэтому перевозить туда детей сразу было неразумно. Дети в это время были с бывшим мужем и моими родителями в Волгограде. Все они, конечно же, были дико против моего переезда. С первых же дней я искала нам квартиру и занималась устройством детей в садик. Здесь я столкнулась с тем, что Татарстан — это не Россия, федеральные законы якобы здесь не работают, никто не хотел брать. На тот период для получения места в саду достаточно было быть прикрепленным к поликлинике городской. Я это сделала сразу, и через жалобы в вышестоящие органы удалось добиваться мест в садике. Примерно через два месяца, я перевезла детей с концами.
Второй брак. Особенный ребенок
— Здесь на работе я познакомилась с нынешним супругом, он тоже юрист, как и я. Мы работали в разных отделах. Его не смутили мои двое детей. Это вообще предрассудок, что с детьми женщина никому не нужна. Здесь всё зависит исключительно от самого человека. Закрутился роман, я поняла, что мы действительно две половинки, мы абсолютно во всём смотрим в одну сторону. Мы поженились, и я забеременела третьим ребенком. От вторых родов прошло 5 лет. Но на 30 неделях у меня произошел разрыв шва. Ребенок родился недоношенным и у него есть диагноз ДЦП, с которым мы очень много работаем.
Риск ДЦП есть у всех недоношенных, поэтому им полагается реабилитация с первого года жизни. А нам про это в РКБ не было сказано ни слова, поэтому мы упустили время… Диагноз же не сразу поставили. Я сначала думала, что сын — такой же, как все, просто поменьше и будет что-то делать немного позже. Когда поставили диагноз, у меня, признаюсь, были моменты отчаяния, ведь для мужа это первый ребенок… А сразу не удалось найти хороших врачей, кто нам доступно объяснил бы, что нам следует ожидать и что нужно делать. Но теперь всё хорошо. У меня просто золотой муж, в большей степени он занимается реабилитацией сына, и все его достижения — заслуга мужа. Мы иногда смеемся, что он больше мама, чем я.
Четвертый ребенок. Борьба с онкологией
— Через 2,5 года после рождения третьего ребенка я забеременела в четвертый раз. Мне тогда было 30 лет. Признаюсь, не запланировано. Что значит не запланировано, спросите вы. Дескать, раз не предохранялась, то чего ожидала? Дело в том, что к тому времени у меня начались проблемы со здоровьем, подозревалась онкология, были не очень хорошие новообразования. И на фоне лечения и общего состояния на тот момент, по словам врачей, я просто не могла забеременеть. Поэтому четвертая беременность для врачей и для меня стала абсолютным чудом, ведь на фоне гормональной перестройки у меня исчезли все эти новообразования!
Мой гиперматеринский инстинкт даже не позволял мне допустить мысли об аборте. Муж тоже детей очень хотел. Но после ситуации с третьим сыном боялся, как бы история не повторилась. Он спрашивал меня, готова ли я пойти на аборт. Я сразу сказала, что нет. Я считаю, чем бояться, нужно предпринять всё возможное, чтоб этого не случилось, найти компетентных врачей. Так мы и сделали. С первых недель наблюдались у хороших врачей в частной клинике.
Четвертый сын родился тоже немного раньше срока, в 35 недель, но роды начались сами: начались схватки и отошли воды, то есть малыш уже был готов родиться. Это большая разница. С сыном всё хорошо, мы выписались уже через две недели с хорошим весом и нормальным дыханием.
Пятый ребенок. Теперь точно всё
— Если честно, тогда я думала, что с детьми для меня всё. Не получилось девочки и ладно. Но случилась пятая беременность… Тоже, к сожалению, не запланированная. В марте у меня погиб брат на СВО, стресс вызвал сильный сбой, когда тоже считалось, что забеременеть нереально, да и секса, сами понимаете, в таком состоянии практически не было. От последней близости до беременности прошло довольно много времени, мы удивлялись, как такое вообще возможно.
Муж надо мной смеется, говорит, я ведьма и что-то там колдую. Но он очень рад, сейчас уже рад. Сначала, конечно, боялся, переживал. Мы морально не были к этому готовы: четырехлетка наш с ДЦП нуждается в постоянной заботе, младшему сыну 2 года, в садик не ходит — в Куюках с местами вообще плохо и раньше 3 лет даже в очередь не ставят. Ну и пятое кесарево… Но мы нашли грамотного специалиста, она сразу сказала, что такие пациенты, как я, у нее были, она ни в коем случае меня не отговаривала и сказала, что выносить я должна хорошо. Тем более, как выяснилось, жду девочку!
Теперь, на пятерых, я точно остановлюсь. В моем случае это уже здоровьем обусловлено. Нам красочно рассказывают про обновление организма во время беременности и родов, но забывают сказать, что это огромная нагрузка на организм и она не проходит бесследно.
Установки женщин. Самореализация
— У нас сейчас довольно много разводов. Женщины заранее думают, а вдруг я разведусь, останусь ни с чем. Я считаю — это продиктовано в большей степени навязанным мнением, что женщина, когда родила, должна заниматься только детьми. А как же самореализация? Когда женщина реализована, ей не мешают дети, вот совсем.
Второе — это деньги. Я узкопрофильно занимаюсь в том числе и семейным правом и вижу, какие ко мне приходят клиенты и клиентки и на чем основаны их претензии к друг другу. Женщина, когда выходит замуж и рожает детей, она надеется на какую-то абсолютную поддержку от мужа, в том числе финансовую. Но, как правило, это не обсуждается заранее. Прямо и открыто вопросы не задаются: как будут распределяться деньги, как муж будет участвовать в воспитании детей, как будет помогать женщине. И по итогу женщина сталкивается с тем, что, находясь в декрете, она получает минимальную финансовую поддержку, а мужчина не понимает, в чем дело, потому что с ним-то это заранее не обсуждалось.
Дети — это дорого, тут не поспоришь. И когда мой нынешний муж заикнулся, что хочет ребенка, и встал вопрос о третьей беременности, я, признаюсь, засомневалась. Появились мысли, а справлюсь ли я одна в случае чего. Мы никогда не можем знать, что случится завтра. Тут не только о разводе речь. Грубо говоря, мы не знаем, где кирпич на голову может упасть. Поэтому я примеряла на себя, потяну ли, и пришла к мысли, что потяну. Нельзя рассчитывать только на кого-то извне: мужа, родителей, вселенную, Бога — у кого что. Когда надеешься на кого-то, обязательно произойдет ситуация, что этой поддержки не станет.
Кстати, от государства дальше третьего ребенка поддержки нет! Даже на третьего мы с боем получили 450 тысяч на погашение ипотеки. Потому что заемщиком основным был муж, а для него-то ребенок первый, я шла созаемщиком. Сначала нам отказывали, мы добились выплаты через обращение в Москву.
Резюмируя: несмотря на все сложности, я отношусь к тем, кто считает, что дети — настоящее счастье. Ну что может быть лучше объятий твоих родных маленьких ручек? Все эти первые шаги, улыбки, слова, переживания, первые собственные умозаключения. Главное — заранее обсуждайте все со своим партнером, как говорится, на берегу.
Проблема. Детский сАД
— Сначала двое моих старших сыновей ходили в садик в Волгограде. Там с этим намного легче, чем в Казани. В РОНО мне сами предложили, мол, новый садик открывается, не хотите ли попробовать? Я говорю: конечно, хотим! И старший, и младший пошли примерно в 1 год и 9 месяцев. Адаптация прошла без проблем. Но я считаю, что это зависело от моего настроя. Дети маленькие очень чувствуют родителей. И когда родитель внутренне не хочет отдавать ребенка в садик, когда слушает общество, которое вешает клеймо «плохая мама, раз сама не смотрит за детьми» и остро принимает это на свой счет, виня себя, ребенок в садике будет очень беспокойный, будет идти туда нехотя. А когда мама сама по себе спокойная и понимает, что отдает ребенка не в чужие руки, а в руки профессионалов, которые учились на это, то отношение детей тоже к садику меняется. Это я вам как будущий психолог говорю. Я сейчас второе высшее получаю дистанционно по психологии и медиации.
Со средним сыном, у которого ДЦП, мы получили госсадик в три года. Но нам открыто сказали: «Извините, с вашим диагнозом мы не можем вас принять». Я сначала была дико возмущена и хотела идти ругаться, но потом поняла, что они вообще-то правы, они не смогут обеспечить моему ребенку должного ухода.
Как я всё успеваю? Да я ведь тоже ничего не успеваю. Просто относиться к этому стала нормально. Приоритеты на какие-то дела ставлю, а там уже, что успею, там и молодец.
Мы с мужем сейчас оба занимаемся только частной практикой. И согласовываем, в какой день у кого суд, и по очереди сидим с детьми. В тех случаях, когда мы оба заняты, обращаемся к няне, потому что свекровь уже в возрасте, ей тяжело с маленькими детьми одной.
Ни одна женщина с дитем не должна думать, что она одна на себя должна всё взвалить. Мама, которая доверяет ребенка няне, — это не плохая мама! Это мама, которая может позволить себе реализоваться в том числе и в угоду детям. Потому что реализация мамы — это пример для ребенка, он в будущем тоже будет стараться расти в какой-то профессии. Психоэмоциональное состояние мамы напрямую влияет на ребенка. Надо начинать с себя, только так.