«Да ты загнешься в нищете». Откровения беременной 5-м ребенком мамы, которой дети не помешали стать успешным юристом

Я продолжала получать образование, перевелась на заочку и удаленно работала помощником адвоката, занималась составлением процессуальных документов. Где-то помогали мои родители, где-то родители мужа. Но, если честно, родственники негативно относились к тому, что я совмещала работу с детьми. Считали, что пока дети хотя бы в садик не пошли, я должна заниматься только ими. Потом я устроилась на работу в аппарат мировых судей.

Развод. Переезд в другой город

— Когда второму сыну было 1,5 года, а первому — 3, я развелась с мужем. Если быть откровенной, предпосылки были еще и до рождения второго ребенка. Здесь не та история, где муж пьет, бьет и всё в таком духе. Как человек, как отец он замечательный, но взгляды на жизнь у нас оказались кардинально разные. Я не хотела работать в суде, мечтала либо частной практикой заниматься, либо уйти в какую-то юридическую консультацию. Но не было поддержки от мужа. Он считал, что стабильность — это только госучреждения, все остальные места работы — это всё плохо. Его и мои родители были такого же мнения. У нас все споры крутились вокруг моего развития как профессионала, все мои идеи зарубались на корню. У меня было чувство нереализованности.