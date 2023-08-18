Жительница Казахстана хотела взыскать алименты с сибиряка — иск так и не дошел до суда, а юрист не может вернуть гонорар

Жительница Казахстана обратилась к новосибирскому юристу: в Мошковском районном суде решался вопрос об алиментах на общих с ее бывшим сожителем детей. Юрист направила иск вместе с оригиналами документов в суд, но через пару месяцев обстоятельства изменились, и иск к сибиряку требовалось скорректировать. Вот только оригиналы документов застряли на почте, а без них оформить иск нельзя. Юрист решила вернуть своей клиентке полученный гонорар, но и это сделать не удалось — оказалось, что популярная платежная система, благодаря которой еще недавно можно было легко переводить деньги из Казахстана в Россию и обратно, изменила условия. Подробности узнала журналист НГС.
Хотела поменять иск
Яна Юферова живет в казахстанском Усть-Илимске. В Новосибирске с ее бывшим сожителем осталась их общая дочь (оба родителя вписаны в свидетельство о рождении — копия этого и других документов имеется в распоряжении НГС), а с самой Яной живет их сын (его отцовство официально не установлено). Летом 2021 года мужчина через Мошковский районный суд взыскал с Яны алименты на дочь, но женщина с решением суда не согласилась и решила его оспорить.
В ноябре 2022 года она обратилась за помощью к новосибирскому юристу Софии (фамилию мы не разглашаем по ее просьбе, но она известна редакции НГС), оформила в консульстве России необходимую доверенность и перевела через платежный сервис «Золотая корона» 15 тысяч рублей. В конце января 2023 года юрист отчиталась Яне Юферовой, что направила в Мошковский районный суд иск — подтверждением стал чек «Почты России».
— Я подала иск о том, чтобы с мужчины взыскать алименты на второго ребенка, мальчика. При этом нужно было доказать, что он его отец. И поскольку у каждого из них на иждивении находится по одному несовершеннолетнему ребенку, ни он, ни она алименты друг другу не платили бы после вынесения соответствующего решения, — рассказала София журналисту НГС.
— Юрист направила иск о том, что мы не согласны с решением бывшего сожителя. Правда, я его не видела, — добавила в свою очередь Яна. — В доказательство было три письма от двух моих сестер и подруги о том, что [мужчина] проживал со мной и двумя детьми, а также фото [совместное, с ребенком] прилагалось.
В начала марта история сделала внезапный поворот: Яна Юферова забрала дочь в Казахстан. В переписке с юристом она сообщила, что хочет изменить иск и взыcкать алименты с экс-сожителя сразу на двоих детей.
— Звонила в суд: они исковое еще не успели принять, оно у них на рассмотрении. Договорились, что они направят мне его обратно, мы переделаем требование и заново направим. Даже без подтверждающих документов на дочь, — рассказала София.
По данным юриста, оригиналы документов Яны для подготовки нового иска якобы отправили назад по почте. Документы на момент публикации, уверяет она, не вернулись, и составить новое исковое заявление не удалось.
— По моей информации, оригиналы документов были направлены судом по «Почте России». Непонятно только, кому именно — Яне Юферовой в Казахстан или мне как ее представителю. Ни она, ни я всё еще их не получили. По идее, они должны были вернуться обратно в суд, но там их не могут найти. Среди документов — справки, кажется, какие-то квитанции об оплате госпошлины и направлении иска в адрес второй стороны. Без них суд не примет новый иск, это не копии. В таком случае он вернет и новый иск, поскольку к нему не будут приложены доказательства, — объяснила София.
В Мошковском суде подтвердили, что иск действительно поступал и было вынесено решение о его возврате. Оригиналы документов были направлены судом обратно, но с почты они вернулись в учреждение по истечении срока хранения. Сотрудники суда заверили, что пытались связаться с Софией, а теперь документы планируют направить Яне в Казахстан. Отправления дублируют, только если заявители сами об этом попросят, но, по информации суда, за этим никто не обращался ни устно, ни письменно.
Не может вернуть гонорар
Поскольку документы не вернулись и нового иска нет, София решила вернуть клиентке гонорар — 15 тысяч рублей. Яна Юферова предложила перевести деньги через сервис «Золотая корона» или на карту Сбербанка — правда, не на свою личную, а на принадлежащую ее родной тете. Но юрист перечислить деньги не смогла.
— По «Золотой короне» в Новосибирске я столкнулась с тем, что сейчас и получить, и отправить деньги через этот сервис — проблемы. Мне самой муж высылал алименты из Казахстана, так я их в крайний раз ну просто не могла получить. И приложение не дает сделать перевод ни с одной из моих карт. Я сходила в несколько банков, по которым указано, что они работают с «Золотой короной», но в них мне сказали, что нет, всё-таки не работают, — объяснила София. — Я написала Яне и о том, что не могу перевести ее деньги на чужую карту просто так. Для этого попросила ее написать официальное письмо в мой адрес с просьбой перевести сумму конкретному человеку под такими-то реквизитами и выслать мне его СДЭКом. Оно дошло бы ко мне за несколько дней, и после этого я бы перечислила сумму на карту. Я юрист и понимаю, что в случае чего не смогу доказать, что вернула деньги именно Юферовой, а не кому-то другому. Такое письмо нужно обязательно.
Яна периодически пишет сообщения Софии. Иногда не получает на них ответы и считает, что юрист обманывает ее.
В пресс-службе сервиса «Золотая корона» в начале марта объясняли, что не могут осуществлять трансграничные переводы с карт банков под санкциями. Об этом писал РБК.
— При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран, — цитировало издание пресс-службу сервиса.
Так в «Золотой Короне» объяснили проблемы с переводами, возникшие у держателей карт «Тинькофф», Сбер и Альфа Банк. Кроме них под санкциями находятся более 20 российских кредитных организаций, в том числе ВТБ, Росбанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС-банк и другие.
НГС обратился за комментарием в информационный центр «Золотой короны». Там рассказали, в каких банках всё-таки можно получить и отправить деньги через эту платежную систему:
— В Новосибирске получить наличными денежные переводы, отправленные по системе «Золотая корона», можно в следующих банках: «Акцепт», «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Ак Барс Банк», Банк «Финсервис», Банковская группа «Синара» (СКБ-банк и Газэнергобанк) и Экспобанк. Отправить перевод «Золотая корона» с оплатой наличными можно в этих же кредитных организациях, а также в магазинах торговых сетей МТС, «Билайн», Kari, «Телефон.ру» и в офисах микрофинансовой организации «Деньги Сразу».
Недавно мы писали, что житель Куйбышева задолжал больше 1 миллиона рублей по алиментам и кредитам. Он быстро нашел деньги после того, как приставы запретили ему продавать квартиру, полученную в наследство.