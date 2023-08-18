Жительница Казахстана хотела взыскать алименты с сибиряка — иск так и не дошел до суда, а юрист не может вернуть гонорар

— Звонила в суд: они исковое еще не успели принять, оно у них на рассмотрении. Договорились, что они направят мне его обратно, мы переделаем требование и заново направим. Даже без подтверждающих документов на дочь, — рассказала София.



По данным юриста, оригиналы документов Яны для подготовки нового иска якобы отправили назад по почте. Документы на момент публикации, уверяет она, не вернулись, и составить новое исковое заявление не удалось.



— По моей информации, оригиналы документов были направлены судом по «Почте России». Непонятно только, кому именно — Яне Юферовой в Казахстан или мне как ее представителю. Ни она, ни я всё еще их не получили. По идее, они должны были вернуться обратно в суд, но там их не могут найти. Среди документов — справки, кажется, какие-то квитанции об оплате госпошлины и направлении иска в адрес второй стороны. Без них суд не примет новый иск, это не копии. В таком случае он вернет и новый иск, поскольку к нему не будут приложены доказательства, — объяснила София.

