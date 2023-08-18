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Жительница Казахстана хотела взыскать алименты с сибиряка — иск так и не дошел до суда, а юрист не может вернуть гонорар

Женщина считает, что ее обманули, а юрист винит популярную платежную систему

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Жительница Казахстана заплатила новосибирскому адвокату 15 тысяч рублей и хочет их вернуть, считая, что была обманута

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Жительница Казахстана обратилась к новосибирскому юристу: в Мошковском районном суде решался вопрос об алиментах на общих с ее бывшим сожителем детей. Юрист направила иск вместе с оригиналами документов в суд, но через пару месяцев обстоятельства изменились, и иск к сибиряку требовалось скорректировать. Вот только оригиналы документов застряли на почте, а без них оформить иск нельзя. Юрист решила вернуть своей клиентке полученный гонорар, но и это сделать не удалось — оказалось, что популярная платежная система, благодаря которой еще недавно можно было легко переводить деньги из Казахстана в Россию и обратно, изменила условия. Подробности узнала журналист НГС.

Хотела поменять иск

Яна Юферова живет в казахстанском Усть-Илимске. В Новосибирске с ее бывшим сожителем осталась их общая дочь (оба родителя вписаны в свидетельство о рождении — копия этого и других документов имеется в распоряжении НГС), а с самой Яной живет их сын (его отцовство официально не установлено). Летом 2021 года мужчина через Мошковский районный суд взыскал с Яны алименты на дочь, но женщина с решением суда не согласилась и решила его оспорить.

В ноябре 2022 года она обратилась за помощью к новосибирскому юристу Софии (фамилию мы не разглашаем по ее просьбе, но она известна редакции НГС), оформила в консульстве России необходимую доверенность и перевела через платежный сервис «Золотая корона» 15 тысяч рублей. В конце января 2023 года юрист отчиталась Яне Юферовой, что направила в Мошковский районный суд иск — подтверждением стал чек «Почты России».

— Я подала иск о том, чтобы с мужчины взыскать алименты на второго ребенка, мальчика. При этом нужно было доказать, что он его отец. И поскольку у каждого из них на иждивении находится по одному несовершеннолетнему ребенку, ни он, ни она алименты друг другу не платили бы после вынесения соответствующего решения, — рассказала София журналисту НГС.

— Юрист направила иск о том, что мы не согласны с решением бывшего сожителя. Правда, я его не видела, — добавила в свою очередь Яна. — В доказательство было три письма от двух моих сестер и подруги о том, что [мужчина] проживал со мной и двумя детьми, а также фото [совместное, с ребенком] прилагалось.

Юрист рассказала, что направила иск Яны Юферовой в Мошковский районный суд Новосибирской области

Юрист рассказала, что направила иск Яны Юферовой в Мошковский районный суд Новосибирской области

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В начала марта история сделала внезапный поворот: Яна Юферова забрала дочь в Казахстан. В переписке с юристом она сообщила, что хочет изменить иск и взыcкать алименты с экс-сожителя сразу на двоих детей.

— Звонила в суд: они исковое еще не успели принять, оно у них на рассмотрении. Договорились, что они направят мне его обратно, мы переделаем требование и заново направим. Даже без подтверждающих документов на дочь, — рассказала София.

По данным юриста, оригиналы документов Яны для подготовки нового иска якобы отправили назад по почте. Документы на момент публикации, уверяет она, не вернулись, и составить новое исковое заявление не удалось.

— По моей информации, оригиналы документов были направлены судом по «Почте России». Непонятно только, кому именно — Яне Юферовой в Казахстан или мне как ее представителю. Ни она, ни я всё еще их не получили. По идее, они должны были вернуться обратно в суд, но там их не могут найти. Среди документов — справки, кажется, какие-то квитанции об оплате госпошлины и направлении иска в адрес второй стороны. Без них суд не примет новый иск, это не копии. В таком случае он вернет и новый иск, поскольку к нему не будут приложены доказательства, — объяснила София.

В Мошковском суде подтвердили, что иск действительно поступал и было вынесено решение о его возврате. Оригиналы документов были направлены судом обратно, но с почты они вернулись в учреждение по истечении срока хранения. Сотрудники суда заверили, что пытались связаться с Софией, а теперь документы планируют направить Яне в Казахстан. Отправления дублируют, только если заявители сами об этом попросят, но, по информации суда, за этим никто не обращался ни устно, ни письменно.

Не может вернуть гонорар

Поскольку документы не вернулись и нового иска нет, София решила вернуть клиентке гонорар — 15 тысяч рублей. Яна Юферова предложила перевести деньги через сервис «Золотая корона» или на карту Сбербанка — правда, не на свою личную, а на принадлежащую ее родной тете. Но юрист перечислить деньги не смогла.

— По «Золотой короне» в Новосибирске я столкнулась с тем, что сейчас и получить, и отправить деньги через этот сервис — проблемы. Мне самой муж высылал алименты из Казахстана, так я их в крайний раз ну просто не могла получить. И приложение не дает сделать перевод ни с одной из моих карт. Я сходила в несколько банков, по которым указано, что они работают с «Золотой короной», но в них мне сказали, что нет, всё-таки не работают, — объяснила София. — Я написала Яне и о том, что не могу перевести ее деньги на чужую карту просто так. Для этого попросила ее написать официальное письмо в мой адрес с просьбой перевести сумму конкретному человеку под такими-то реквизитами и выслать мне его СДЭКом. Оно дошло бы ко мне за несколько дней, и после этого я бы перечислила сумму на карту. Я юрист и понимаю, что в случае чего не смогу доказать, что вернула деньги именно Юферовой, а не кому-то другому. Такое письмо нужно обязательно.

Яне Юферовой было удобно, чтобы адвокат вернула ей деньги через платежную систему «Золотая корона» или на чужую банковскую карту

Яне Юферовой было удобно, чтобы адвокат вернула ей деньги через платежную систему «Золотая корона» или на чужую банковскую карту

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Яна периодически пишет сообщения Софии. Иногда не получает на них ответы и считает, что юрист обманывает ее.

В пресс-службе сервиса «Золотая корона» в начале марта объясняли, что не могут осуществлять трансграничные переводы с карт банков под санкциями. Об этом писал РБК.

— При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран, — цитировало издание пресс-службу сервиса.

Так в «Золотой Короне» объяснили проблемы с переводами, возникшие у держателей карт «Тинькофф», Сбер и Альфа Банк. Кроме них под санкциями находятся более 20 российских кредитных организаций, в том числе ВТБ, Росбанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС-банк и другие.

НГС обратился за комментарием в информационный центр «Золотой короны». Там рассказали, в каких банках всё-таки можно получить и отправить деньги через эту платежную систему:

— В Новосибирске получить наличными денежные переводы, отправленные по системе «Золотая корона», можно в следующих банках: «Акцепт», «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Ак Барс Банк», Банк «Финсервис», Банковская группа «Синара» (СКБ-банк и Газэнергобанк) и Экспобанк. Отправить перевод «Золотая корона» с оплатой наличными можно в этих же кредитных организациях, а также в магазинах торговых сетей МТС, «Билайн», Kari, «Телефон.ру» и в офисах микрофинансовой организации «Деньги Сразу».

Недавно мы писали, что житель Куйбышева задолжал больше 1 миллиона рублей по алиментам и кредитам. Он быстро нашел деньги после того, как приставы запретили ему продавать квартиру, полученную в наследство.

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