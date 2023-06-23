Оставшийся без присмотра ребенок свесился с 12 окна этажа в Горском — что было дальше: видео

В микрорайоне Горский Новосибирска женщина решила снять на видео дождь, но заметила высунувшегося из окна мальчика в многоэтажке напротив. Прыгать мальчуган не стал. Сердобольная сибирячка тут же побежала в тот дом, сообщает паблик «Горский микрорайон Новосибирск», в нём 23 июня размещено это видео.
— Подруга хотела заснять дождь приближающийся, а увидела страшную картину. Подруга сходила в этот подъезд на этот этаж. Сосед открыл дверь, сказал в квартире очень часто дети одни без взрослых находятся. В саму квартиру она стучала, никто не открыл. Может быть родители этого ребенка увидят и примут меры, пока до беды не дошло, — цитирует паблик подписчицу.
Накануне НГС сообщил, что в Новосибирске мигрант выбросил с балкона 5-го этажа свою дочь и обвинил ее в попытке самоубийства.