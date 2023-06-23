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Оставшийся без присмотра ребенок свесился с 12 окна этажа в Горском — что было дальше: видео

Жительница микрорайона хотела запечатлеть дождь, но увидела страшную картину

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Инцидент произошёл в одной из многоэтажек в Горском

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В микрорайоне Горский Новосибирска женщина решила снять на видео дождь, но заметила высунувшегося из окна мальчика в многоэтажке напротив. Прыгать мальчуган не стал. Сердобольная сибирячка тут же побежала в тот дом, сообщает паблик «Горский микрорайон Новосибирск», в нём 23 июня размещено это видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вместо красивых кадров дождя в Горском получилось вот это видео

Видео: «Горский микрорайон Новосибирск» / «ВКонтакте»

— Подруга хотела заснять дождь приближающийся, а увидела страшную картину. Подруга сходила в этот подъезд на этот этаж. Сосед открыл дверь, сказал в квартире очень часто дети одни без взрослых находятся. В саму квартиру она стучала, никто не открыл. Может быть родители этого ребенка увидят и примут меры, пока до беды не дошло, — цитирует паблик подписчицу.

Накануне НГС сообщил, что в Новосибирске мигрант выбросил с балкона 5-го этажа свою дочь и обвинил ее в попытке самоубийства.

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Дети без присмотраГорский микрорайон
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