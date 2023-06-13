Дисней по ней плачет! Малышка с редкой аномалией стала звездой интернета — мировые СМИ прочат ей карьеру модели, и не зря

Пибальдизм (пегость или частичный альбинизм) — редкий врожденный фенотипический признак, представляет собой генодерматоз (наследственное заболевание кожи). Проявляется в виде белой пряди волос, депигментированных пятен по всему телу или гипопигментированных участков кожи, также часто присутствует белое треугольное пятно на лбу.

Мама девочки Талита Виейра тоже родилась с такой особенностью, как и ее дедушка, мать, тетя и несколько двоюродных братьев. Поэтому с самого рождения малышку Майю приучали любить и гордиться ее яркими белыми прядями волос.