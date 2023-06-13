Дисней по ней плачет! Малышка с редкой аномалией стала звездой интернета — мировые СМИ прочат ей карьеру модели, и не зря

У девочки редкая генетическая аномалия, она заключается в нарушении выработки пигмента меланина, отвечающего за окрашивание кожных и волосяных покровов. Но Майя и ее семья от этого ничуть не страдают, а даже наоборот. Девочку с детства учат принимать свою особенность, а мировые СМИ прочат малышке будущее известной модели и блогера. Наши коллеги из Wday.ru тоже посмотрели на фото «седой девочки».
Пибальдизм (пегость или частичный альбинизм) — редкий врожденный фенотипический признак, представляет собой генодерматоз (наследственное заболевание кожи). Проявляется в виде белой пряди волос, депигментированных пятен по всему телу или гипопигментированных участков кожи, также часто присутствует белое треугольное пятно на лбу.
Мама девочки Талита Виейра тоже родилась с такой особенностью, как и ее дедушка, мать, тетя и несколько двоюродных братьев. Поэтому с самого рождения малышку Майю приучали любить и гордиться ее яркими белыми прядями волос.
Этот урок Талита усвоила на собственном горьком опыте, когда в подростковом возрасте пыталась прятать свои седые пряди за остальными волосами, постоянно беспокоясь о том, что ее будут дразнить сверстники.
— Майя родилась ростом 54 сантиметра, весом 4,25 килограмма и с самой красивой прической, какую только можно представить, — вспоминает Талита. — Моей девочкой восхищались все, и медсестры, и врачи.
Белая прядь ярко светилась в темной шевелюре новорожденной. По словам Талиты, к ним в палату постоянно приходил кто-то из персонала больницы — посмотреть на необычную малышку.
В этом году Майе исполнится уже четыре года. Девочка уже любит фотосессии — в социальных сетях ее мамы много фото, где малышка позирует в образах самых разных персонажей — от Роуг из «Людей Икс» до Круэллы из фильма «101 далматинец».
Просто ангел: как выглядит ребенок грузинской модели и самого красивого альбиноса в мире
Маленькому Беруке всего четыре года, но уже понятно, что редкую болезнь — альбинизм — которой страдает его папа, малыш не унаследовал. Природа наградила его удивительными голубыми глазами и веселым нравом. А ведь еще в 2018 году во время свадьбы его родителей пользователи интернета гадали — какими же будут наследники пары. Мы посмотрели фото мальчика и вспомнили историю необычной семьи.
Беру Иванишвили давно называют самым красивым певцом-альбиносом. Возможно, он даже претендует на звание самого красивого альбиноса в мире. Необычному парню 29 лет, он грузин, но, глядя на него, в это сложно поверить. Природа не наделила Беру пигментами меланина, с детства врачи поставили мальчику диагноз «альбинизм».
Многие, кому суждено было родиться с такой необычной внешностью, комплексуют по этому поводу, но в случае с Берой всё получилось иначе. Он не только смог стать успешным певцом, но и сделал свою особенность частью личного бренда, именно она помогла ему стать узнаваемым по всему миру.
В личной жизни у необычного красавца тоже всё в порядке. В 2018 году он женился на грузинской модели Нануке Гудавадзе. Еще тогда пользователи интернета и подписчики пары гадали — какими же будут дети? Спустя год после свадьбы на свет появился первенец. Сына назвали Берукой.
Мальчик растет активным и самостоятельным. У него русые волосы, которые, скорее всего, будут темнеть по мере взросления. Природа наделила малыша яркими голубыми глазами и веселым нравом.
Ребенок больше похож на маму, но это нисколько не расстраивает необычного отца. Бера Иванишвили обожает свою семью и каждую свободную минуту старается провести с любимой женой и сыном. Недавно в семье произошло пополнение — в марте этого года у звездных родителей родился второй ребенок.
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