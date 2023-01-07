Девочка-счастье: найденный в коробке в Рождество младенец попал в семью, которая годами ждала ребенка

Они действительно хотели удочерить ребенка — ездили навещать ее в больницу, покупали вещи, возможно, уже полюбили.



Позже стало известно, что девочку возьмут к себе другие люди — пара, которая долго стояла в очереди на усыновление. Хорошая, благополучная семья, мечтавшая о ребенке, — так описывала новых родителей уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко.



Литвиновы комментировали это решение нехотя, но соглашались с тем, что есть регламент, очередь и установленные порядки. К тому же поняли, что, если они заберут себе девочку (которой к тому моменту даже придумали имя), соблюсти тайну усыновления не получится.