Девочка-счастье: найденный в коробке в Рождество младенец попал в семью, которая годами ждала ребенка

История младенца, найденного в коробке 7 января 2022 года, взбудоражила не только Новосибирскую область — об этом говорили даже федеральные СМИ. Новорожденную случайно нашли подростки, родители одного из них отвезли девочку в больницу. Потом были эфиры у Малахова, внимание Бастрыкина, тесты ДНК местных жителей. В итоге настоящую мать не нашли, уголовное дело закрыли, а ребенка отдали в семью. Теперь органы опеки соблюдают тайну усыновления, чтобы настоящая мать ее не нашла, если передумает. Рождественское чудо и правда жизни — в материале НГС.
Вечером 7 января толпа подростков пошла гулять по деревне Сосновка — это в 20 километрах от Новосибирска. Школьники дошли до большого перекрестка на окраине и заметили коробку. На улице было уже темно, один из них ее открыл и испугался: вроде куколка, а звуки будто бы щенки. По крайней мере, так писывал свои первые ощущения Ренат Литвинов, который сразу же позвонил родителям.
Его мама и папа, Анна и Дмитрий, быстро сели в машину и подъехали туда, где стояли школьники. Они закутали новорожденную девочку куртками и одеялами и сразу повезли в ближайшую больницу. Осмотрев ребенка, врач сказала, что девочке всего дня два, обморожений нет.
Позже, когда всю эту истории будут пересказывать на разные лады и выдвигать миллион версий, большинство придут к выводу, что за происходящим кто-то наблюдал и не хотел, чтобы ребенок погиб. Во-первых, коробка была рядом с местом, где по расписанию в это время останавливается автобус, во-вторых, ребенку положили бутылочку со смесью, в-третьих, новорожденному хватило бы 15 минут, чтобы замерзнуть насмерть. Но всё это догадки, к каким выводам пришли следователи — неизвестно.
Найденный за деревней младенец взбудоражил местных жителей, к которым регулярно наведывалась полиция. У подростков брали тесты ДНК, так как была версия, что один из них — отец ребенка. Некоторых жителей вызвали на допрос, потому что их мобильные номера запеленговались (7 января около 6 вечера люди находились рядом с тем самым местом).
Рождество, спасенный ребенок и семья, желающая взять малыша себе, — эти три составляющие вдохновили телевидение. Общественности хотелось красивой истории, поэтому Анна и Дмитрий Литвиновы приехали на эфир к Андрею Малахову.
Они действительно хотели удочерить ребенка — ездили навещать ее в больницу, покупали вещи, возможно, уже полюбили.
Позже стало известно, что девочку возьмут к себе другие люди — пара, которая долго стояла в очереди на усыновление. Хорошая, благополучная семья, мечтавшая о ребенке, — так описывала новых родителей уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко.
Литвиновы комментировали это решение нехотя, но соглашались с тем, что есть регламент, очередь и установленные порядки. К тому же поняли, что, если они заберут себе девочку (которой к тому моменту даже придумали имя), соблюсти тайну усыновления не получится.
Конечно же, историей заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, и это был действительно хороший повод взять ситуацию на контроль. Но безуспешно — достичь главного результата так и не удалось, кто настоящая мать девочки, до сих пор неизвестно. Недавно дело решили закрыть, потому что нет никаких новых фактов. Вернутся к нему только в случае, если объявятся биологические родственники ребенка.
Спасшие младенца Анна и Дмитрий следят за историей девочки. Они признались, что даже думают когда-нибудь стать приемными родителями для другого ребенка.
— Не знаю, где она, нам же не говорят ничего. Вот только что просматривал, прям минуту назад, что прекратили дело, — поделился Дмитрий. — Так-то мысли есть, да пока своих растим, сейчас в первый класс пошел младший.
На вопрос о том, жалеют ли они, что ребенок остался не с ними, Дмитрий в очередной раз напоминает о том, что история была слишком шумной и огласка не пойдет никому на пользу. В первую очередь девочке — ведь все будут знать, откуда она, где родители и в каком она живет доме.
— Софьей назвали, как мы хотели. Конечно, очень приятно, если это правда, — поделилась Анна. — Наверное, на руках носят, наверное, уже большая, бегает.
Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко уверяет, что с девочкой всё хорошо, ей повезло с семьей:
— Органы опеки по месту жительства взаимодействуют, а мы не создаем такую информационную обстановку. Семья надежная, долго ждала, проходила школу усыновителей.
Она подчеркнула, что важно соблюсти тайну усыновления, поэтому интерес СМИ к истории, на ее взгляд, не сильно уместен. В том числе для обеспечения безопасности, потому что неизвестно, какие могут быть намерения у биологической матери, если вдруг она передумает.
В этом году в другом селе под Новосибирском нашли останки двух младенцев — их мать сказала, что они были мертворожденными.