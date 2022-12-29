Нет новых фактов: остановлено расследование дела о новорожденной девочке, найденной на трассе под Новосибирском

Напомним, инцидент произошел на Рождество на трассе неподалеку от деревни Сосновки под Новосибирском. Пятеро подростков случайно заметили стоящую на обочине трассы коробку из-под яиц — в ней оказалась новорожденная девочка. Мальчики позвонили родителям, которые тут же примчались и увезли ребенка в больницу. Врачи определили, что девочка родилась пару дней назад.

