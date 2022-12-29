Нет новых фактов: остановлено расследование дела о новорожденной девочке, найденной на трассе под Новосибирском

Следователи приостановили расследование уголовного дела о новорожденной, которую в январе 2022 года нашли в коробке на трассе в Новосибирской области.
Об этом НГС сообщила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.
— Действительно расследование по этому уголовному делу приостановлено. Это связано с тем, что пока не установлено лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, — пояснила прокурор.
По словам Булавкиной, расследование возобновят после появления новых фактов или обнаружении биологических родственников ребенка.
Напомним, инцидент произошел на Рождество на трассе неподалеку от деревни Сосновки под Новосибирском. Пятеро подростков случайно заметили стоящую на обочине трассы коробку из-под яиц — в ней оказалась новорожденная девочка. Мальчики позвонили родителям, которые тут же примчались и увезли ребенка в больницу. Врачи определили, что девочка родилась пару дней назад.