Вдруг именно он? 18 неочевидных признаков, что ваш ребенок — гений (зря вы ругались за кривой почерк)

Прочитайте ее колонку о том, почему не всегда стоит стараться сделать из ребенка гения.



Популярные родительские фразы, которые калечат психику

Помните, убеждения, которые вы часто обращаете к малышу, тоже могут сыграть свою роль в формировании негативных качеств — с ними вашему маленькому человеку придется бороться уже во взрослой жизни. Недавно мы собрали фразы, которые стоит перестать говорить детям. Вот некоторые из них:

«Вот Маша биологию на пятерку знает, а ты свою тройку еле тянешь» или «Все детки будут большими, а ты так и останешься — от горшка два вершка, если будешь плохо кушать», — многим из нас родители говорили так; вы скажете — и ничего, выросли нормальными людьми. А сейчас задумайтесь про себя — а нормальными ли? Вы действительно считаете, что ваш ребенок хуже всех, что он правда ничего не умеет, не знает и не хочет? Или же вы просто используете эти фразы в качестве стимула? Если ответ на последний вопрос «да», то вы совершаете большую ошибку. Ребенок может перестать даже пытаться что-то сделать, так как он заведомо знает, что у него не получится так же хорошо, как у других, ведь есть «сын маминой подруги».