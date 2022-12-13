Вдруг именно он? 18 неочевидных признаков, что ваш ребенок — гений (зря вы ругались за кривой почерк)

Почти для каждого родителя его ребенок — самый лучший. Даже если он вырастет обычным взрослым — с работой, семьей, друзьями и хобби (что, кстати, уже удача). Но в глубине души мамы и папы считают именно своего наследника одаренным, особенным, избранным. Иногда они оказываются правы. Наши коллеги из Wday.ru записали неочевидные признаки будущего Эйнштейна или Нобеля.
Одна из задач мам и пап — наблюдать за своим ребенком и заметить, что у него получается лучше других. Кандидат психологических наук Елена Мильто объясняет, обращать внимание стоит на продолжительную концентрацию внимания. Также важно отметить, если ваш ребенок в 9 месяцев сказал первые слова. Если он не по возрасту резко хватает игрушку — это тоже повод занести себе в блокнотик. Если ваш малыш шутит и понимает шутки, это один из показателей, что из него может вырасти будущий гений. Чего греха таить, некоторые за всю жизнь так и не приобретают чувство юмора. Если ребенку всё интересно (даже казалось бы неинтересное) — тоже отмечаем. Всё это поможет вам не пропустить будущего гения и вовремя направить его таланты куда нужно.
Елена Мильто — кандидат психологических наук, популяризатор психологии эффективности, автор методики шэфф_мышление и телеграм-канала «Матушка Лень».
— Обычно гениальные дети также умеют отлично развлекаться в одиночку и вовлекать в свою фантазию всех вокруг. Они часто придумывают увлекательные истории, импровизируют. Вместе с тем надо обратить внимание и на уровень тактильности. Гении чувствительны к прикосновениям. Их могут раздражать внешние факторы. К примеру, колкая одежда или неудобный портфель, — добавляет эксперт.
Отличная, может, даже фотографическая память, тяга к познанию и созиданию (куклу ребенок вскрывает из любопытства и желания понять, что там внутри), незаурядные мыслительные способности, а именно витиеватые размышления, зарисовка мысли в виде схемы, желание докопаться до решения — тоже свидетельствуют о том, что, возможно, ваш ребенок может стать чрезвычайно одаренным специалистом в какой-то области.
А вот безупречное поведение и идеальное послушание, наоборот, говорят о том, что незаурядными способностями мальчик или девочка, скорее всего, не обладают (кто-то вообще видел этих послушных детей вживую?).
— Бурное воображение, двойки в школе (ему просто скучно учить стандартную программу, возможно, ребенку нужен перевод в специализированную школу — спортивную, художественную), быстрая речь (важно скорее отдать и заполнить файлы новым знанием), глубокая тяга к одному виду знания и отсутствие интереса к другому и даже непонятный почерк могут указывать на то, что в вашей семье растет одаренная личность, — перечисляет Елена Мильто.
Если малыш любит устанавливать собственные правила и ему нравится манипулировать — это тоже важные звоночки, которые родители будущего гения не должны пропустить. Такой ребенок будет больше любить общаться со взрослыми, а в подарок, скорее всего, он мечтает получить лего, пазлы или бисер.
Шахматистка с мировым рекордом — о судьбе вундеркиндов
Василина Березкина — журналист E1.RU, она уверена: из ранних дарований очень редко вырастают гении. Потому что она сама такой ранний рекордсмен.
— Когда мне было четыре года, обо мне узнали во всём мире. Точнее, в среде интересующихся шахматным спортом. Потому что я — впервые в истории! — получила спортивный разряд в столь юном возрасте. Самый низкий, четвертый, но для ребенка, который пешком под стол ходит, это уже было сенсацией. Гарри Каспаров* в четыре года играл машинками, а я побеждала в турнирах. Обо мне писали зарубежные газеты, со мной фотографировался японский консул, на Первом канале мне и моей семье посвятили отдельный репортаж. А какое будущее мне пророчили! Звание гроссмейстера — в пятнадцать, чемпионки мира — в восемнадцать и дальше — победы, турниры и, не будем скромничать, гонорары... — рассказывала она.
К сожалению, вскоре всплыла одна проблема. Василина не любила шахматы. Их обожал ее отец. Когда ему было четырнадцать, он сам научился играть и был искренне шахматами заворожен. Шахматы — древние, сложные, а все возможные варианты партий вы не сыграете вплоть до самого конца Вселенной. И когда у него появились дети, он решил, что это благо — научить их этому искусству.
— Меня научили играть примерно так же, как собаку учат выполнять команды. И, конечно же, мой разум радостно всё это стер. Потому что для маленькой меня тренировки наверняка были одним сплошным кошмаром, — вспоминала девушка.
Прочитайте ее колонку о том, почему не всегда стоит стараться сделать из ребенка гения.
Популярные родительские фразы, которые калечат психику
Помните, убеждения, которые вы часто обращаете к малышу, тоже могут сыграть свою роль в формировании негативных качеств — с ними вашему маленькому человеку придется бороться уже во взрослой жизни. Недавно мы собрали фразы, которые стоит перестать говорить детям. Вот некоторые из них:
«Вот Маша биологию на пятерку знает, а ты свою тройку еле тянешь» или «Все детки будут большими, а ты так и останешься — от горшка два вершка, если будешь плохо кушать», — многим из нас родители говорили так; вы скажете — и ничего, выросли нормальными людьми. А сейчас задумайтесь про себя — а нормальными ли? Вы действительно считаете, что ваш ребенок хуже всех, что он правда ничего не умеет, не знает и не хочет? Или же вы просто используете эти фразы в качестве стимула? Если ответ на последний вопрос «да», то вы совершаете большую ошибку. Ребенок может перестать даже пытаться что-то сделать, так как он заведомо знает, что у него не получится так же хорошо, как у других, ведь есть «сын маминой подруги».
«Я сделаю это за тебя», — наблюдая за тем, как ваш ребенок изо всех сил пытается завязать шнурки или налить стакан молока, вам часто хочется быстрее покончить с этим. Не стоит.
— Один из способов, с помощью которого тревожные матери могут передать свое беспокойство ребенку, — это чрезмерное участие в том, что делает их ребенок, — считает Дана Дорфман.
«Будет так, как я сказала, твое мнение никто не спрашивает», — если даже собственных родителей не интересует мнение ребенка, то кого оно будет интересовать? Если часто напоминать малышу о том, что ему лучше помалкивать, то он никогда не научится выражать и отстаивать свое мнение. Из таких детей вырастают «удобные» люди, которыми запросто командуют друзья, жены или мужья и даже подчиненные на работе.
«Хватит плакать», «успокойся уже»: возможно, у вас не остается других слов, когда у ребенка полчаса длится истерика. Но эти фразы показывают ребенку, что его чувства (грусть или обиду) не принимают. Не исключено, что, став старше, человек будет подавлять в себе эмоции. Это подтвердит почти любой психолог: люди не всегда умеют распознавать свои же чувства, выражать эмоции экологично. Из-за этого масса проблем.
— Так много наших фраз в конечном итоге только усиливают тревогу, — говорит Дорфман. — Это похоже на зыбучие пески: чем больше вы пытаетесь разрядить ситуацию, тем глубже в нее погружаетесь. Говоря людям (и детям в том числе) такие фразы, как «сохраняйте спокойствие» или «успокойтесь», вы только усиливаете чувство паники.
«Чего ревешь, как девчонка», — любимая фраза всех суровых мам и пап мальчиков на детских площадках нашей страны. Мальчики в первую очередь тоже дети и имеют право на свои чувства. Да — разные чувства, слезы в том числе. Так ребенок избавляется от своего огорчения. Запрещая плакать, вы заставляете его накапливать в себе боль. Любые эмоции и чувства — это нормально.
«Не трогай собаку — укусит. Надень шапку — заболеешь. Не залезай туда — упадешь», — вы скажете всё что угодно, лишь бы ваш ребенок перестал делать что-то опасное. Но если вы переусердствуете, это тоже плохо и может привести к появлению страхов. Лучше использовать реалистичные термины, чтобы предупредить своих детей.
Здесь есть и другой момент: такой ребенок может просто потерять интерес к жизни. Обычно через 10 лет ему говорят: «Выйди хоть на улицу, целый день за компьютером сидишь», — не подозревая, что за компьютер его усадили именно вы.
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