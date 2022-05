Могла стать проституткой или террористом. Шахматистка с мировым рекордом — о судьбе вундеркиндов

Еще меня рано начали учить английскому — и только благодаря этому я сейчас на нем говорю. Уроки английского я, кстати, помню. Было очень скучно, мама меня ругала, чтобы я сидела с ней и учила слова, а я думала: «Ну когда уже это закончится?» — и повторяла бесконечные «What is your name? My name is Vasilina». Но бить меня при этом матери и в голову не приходило. В шесть лет я уже вполне умела учиться сама.