Могла стать проституткой или террористом. Шахматистка с мировым рекордом — о судьбе вундеркиндов

Василина Березкина — журналист E1.RU. Но если бы история пошла немного иначе, то она вполне могла бы стать шахматной чемпионкой и сенсацией в этом виде спорта. Когда-то Василина без преувеличения была именно ей, однако в итоге девушка оставила шахматную карьеру, а на спортивные секции «для самых маленьких» смотрит с большим недоумением.

Как так получилось и почему из вундеркиндов далеко не всегда вырастают гении? Прочитайте, что об этом думает бывшая шахматистка.



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Когда мне было четыре года, обо мне узнали во всем мире.