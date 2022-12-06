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А ваши такие смотрят? 7 самых вредных мультиков — дети после них становятся неуправляемыми и крушат всё на своем пути

Почти у любого родителя в арсенале есть волшебное название мультфильма, услышав которое чадо начинает неистово скакать

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Когда совсем нет сил, мы все едем «по полям, по полям» вместе с синим трактором

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Для начала договоримся себя не ругать: родители тоже люди, и чтобы они могли иногда перевести дух, придумали мультики. Да, бывает просто необходимо врубить трехлетке «Синий трактор» и за бокальчиком игристого подумать об ушедшей (или все-таки нет?) молодости. Наши коллеги из Wday.ru и редакция NGS24.RU поговорили с мамами и экспертами, от каких мультиков дети дичают, а какие детские сериалы вполне допустимы.

Маша — мучает медведя. Буба — просто тупой

Маша — пример ребенка-урагана, сейчас таких детей еще называют гиперактивными

Маша — пример ребенка-урагана, сейчас таких детей еще называют гиперактивными

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Больше всего вопросов у родителей возникает по поводу мультиков, где транслируются капризы и опасное поведение персонажей. В этот список попали мультики «Маша и медведь» и «Буба». Главные герои много капризничают, крушат вещи вокруг себя, проявляют непослушание и даже попадают в опасные ситуации — висят на люстре, не хотят лечить зубы и даже врут.

— «Буба» — тупой и еще тупее. Сын повторял за ним всё и громил комнату, — жалуется одна из мам.

Также мамы, которые высказывались против этого мультика, обращали внимание, что персонаж в нём совсем ничего не говорит.

— Чем плоха «Маша и медведь» для маленького ребенка? Там всё происходит очень быстро, кадры меняются молниеносно, ребенок действительно перевозбуждается. При этом ребенок постарше уже может спокойно смеяться над Машей вместе со взрослыми без всяких перевозбуждений, — считает перинатальный и репродуктивный психолог Лидия Квасова.

Психологи называют Машу классическим образцом гиперактивного ребенка. Но справедливости ради отметим, что в новых сериях девочка как будто бы немного повзрослела, у нее уже не столь шокирующие шалости. И смотреть на нее стало скучнее.

Мама, где мои квадратные штаны

Просмотр мультфильмов вроде «Губки Боба» и «Котопса», идущих в быстром темпе, нарушает способность ребенка концентрироваться и влияет на его поведение, установили психологи. Тесты показали: четырехлетние дети, смотревшие несколько минут популярного сериала, в меньшей степени могли решать задачки и хуже концентрировались, чем дети, которые рисовали или смотрели не столь динамичный мультфильм.

Боб помешает вашему первоклашке стать отличником, а может быть, даже и хорошистом

Боб помешает вашему первоклашке стать отличником, а может быть, даже и хорошистом

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По мнению экспертов, причину стоит искать в том, что дети копируют хаотическое поведение героев мультика. Также быстрый и нелогичный видеоряд может приводить детей в чрезмерное возбуждение. Родителям стоит более осмотрительно подходить к выбору программ для детей. Лучше предложить ребенку поиграть в настольные игры.

— Несмотря на то что Котопес вроде такой уникальный и непохожий на других, в мультике не вижу ничего положительного для ребенка. У младшего ребенка этот персонаж вызвал много вопросов. Первый: а как он ходит в туалет? Старшему не рекомендую смотреть из-за хулиганов, от которых этому Котопсу достается. В мультике это норма, но я говорю сыну, что в таких домогательствах нет ничего нормального, никто не может так унижать ни по какому поводу, — поделилась одна из мам с NGS24.RU.

В научной литературе, кстати, описан эксперимент, который проводили в США. Дошколятам показывали по несколько серий разных мультфильмов, а потом проверяли их на концентрацию внимания, агрессивность, гиперактивность. Угадайте, после просмотра какого мультика дети показали худшие результаты.

Леди Баг — себе на уме

Современный аналог «Сейлор Мун» — «Леди Баг» — многие мамы если не запрещают, то стараются ограничивать. Анимационный сериал «Гравити Фолз» тоже не в почете у родителей, зато очень нравится детям.

«Гравити Фолз» и «Леди Баг» смотрят младшие школьники. Родители уверены, что дети перенимают не самые положительные привычки героев

«Гравити Фолз» и «Леди Баг» смотрят младшие школьники. Родители уверены, что дети перенимают не самые положительные привычки героев

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— Мультик, оторванный от реальности. Главный злодей — папа. Дети-супергерои, которые ведут двойную жизнь и не говорят о том, что с ними происходит, ни родителям, ни друзьям. Этот мультик учит замыкаться в себе и не говорить о своих проблемах. Всегда финальная схватка решается каким-то случаем, там какой-то шанс. То есть ребенок станет считать нормальным делать что попало и надеяться на авось. Моей дочери семь лет, и она могла бы смотреть серию за серией. Совсем запретить не могу, но ограничиваемся только одной и то не каждый день, — пишет мама Алина.

Психолог Вероника Лакотко отмечает: не все мультики стоит запрещать смотреть совсем. Младший школьный возраст — такое время, когда дети находят общие темы для разговоров, и мультики зачастую становятся как раз точками опоры для коммуникации. Ребенку будет просто нечего обсудить с друзьями, он станет белой вороной. В таком случае достаточно следить за информационной гигиеной, смотреть его не перед сном и ограничиться 15–20 минутами в день.

Девочки в гробах

После выхода на экраны анимационного сериала «Монстр хай» полки детских магазинов в отделах для девочек стали походить на витрины бюро ритуальных услуг. Гробы-кровати, черепа с бантиками и прочие атрибуты юных монстриц прочно заняли свое место в умах и сердцах девочек.

Многие мамы говорят, сперва ужаснулись, но потом присмотрелись и поняли: на самом деле мультик добрый. Но вот только почему эту доброту надо подавать через образы зомби и вампиров, сказать сложно.

Как вам Барби с готическим налетом?

Как вам Барби с готическим налетом?

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В свою очередь родители назвали и самые полезные, на их взгляд, мультфильмы: «Фиксики», «Лунтик», «Смешарики. Пин-код», «Бэмби», «Даша-путешественница», «Свинка Пеппа».

Что думает эксперт

Сейчас родители начинают показывать детям мультики чуть ли не с пеленок. Часто мотивируется это неким развивающим эффектом. На самом деле никакого развивающего эффекта от мультиков для ребенка раннего возраста нет. Но при этом демонизировать мультики тоже не стоит.

— Положа руку на сердце, признаемся себе, что они нужны родителям больше, чем детям. Отвлечение, свободное время хоть на 5 минут… Тут главное — не переусердствовать. И если уж мы честно понимаем, что мультик нужен нам, а не ребенку, то подбираем мультики мы сами, — объясняет перинатальный и репродуктивный психолог Лидия Квасова.

Эксперт говорит, что важно стремиться сформировать с ребенком доверительные отношения. Современная индустрия мультиков, кинематографа и онлайн-игр очень широка. И в случае доверительных отношений мы можем это обсуждать с ребенком уже более старшего возраста и выбирать вместе, что смотреть, а что — нет.

— Основные ценности закладываются в семье, а никак не при помощи мультиков или чего-то еще. И если мы как родители этому способствуем, то любой, даже самый неприятный мультик вряд ли нанесет глобальный вред нашему ребенку, — заключает психолог.

Как укрепить отношения с ребенком

Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.

Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он не прав.

Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.

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