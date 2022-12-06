А ваши такие смотрят? 7 самых вредных мультиков — дети после них становятся неуправляемыми и крушат всё на своем пути

— «Буба» — тупой и еще тупее. Сын повторял за ним всё и громил комнату, — жалуется одна из мам.

Также мамы, которые высказывались против этого мультика, обращали внимание, что персонаж в нём совсем ничего не говорит.

— Чем плоха «Маша и медведь» для маленького ребенка? Там всё происходит очень быстро, кадры меняются молниеносно, ребенок действительно перевозбуждается. При этом ребенок постарше уже может спокойно смеяться над Машей вместе со взрослыми без всяких перевозбуждений, — считает перинатальный и репродуктивный психолог Лидия Квасова.