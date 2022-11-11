«Убийство чести — это не миф»: первое откровенное интервью сестер из Дагестана, сбежавших от насилия и инцеста в семье

— Очень! (Отвечают все вместе.)

— Многие думают, что сбежать было легко. На самом деле это одна из самых сложных вещей в нашей жизни и самое важное решение, которое пришлось принять в таком юном возрасте.

— Знаете, это очень непросто: взять и оставить всё прошлое. Ты столько лет жил там, с этими людьми, а теперь тебе приходится покинуть не только свой дом, но и свою страну. Уехать в другую, потому что в этой тебя просто не понимают и не воспринимают всерьез.

— И потом, знаете, как было страшно… Когда оставалось пару дней до побега, я думала, а вдруг у них (родителей. — Прим. ред.) будет инсульт? А вдруг с ними что-то случится? Стокгольмский синдром начал срабатывать, и я переживала за них. То есть я не думала о том, что я могу умереть. А у нас в планах было, если не удастся сбежать, совершить суицид всем вместе, это точно мы бы сделали. Но я думала тогда, что так, наверное, всем будет спокойнее (родителям. — Прим. ред.), а для нас просто закончится жизнь, и всё. Мне это казалось даже лучшим выходом. И когда мы добрались до Москвы, первая наша мысль была знаете какая? Надеемся, что никто не умер. Мы только об этом переживали.