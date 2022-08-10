Вывез жену с грудничком на кладбище и копал им могилу. История матери четырех детей, которая сбежала от мужа-тирана

Проблемы начались, когда она влюбилась в мужчину, который поначалу только «баловался» наркотиками. По словам нашей собеседницы, сначала он курил марихуану, а на синтетические наркотики перешел позже, несколько лет назад. Брак изменил жизнь Елены — она посвятила себя семье и быту. А вот жизнь мужа никак не поменялась.



— Он стал употреблять соли, и я не знала, как на это реагировать. Я не понимала, как ему можно помочь. Ночами он сидел в ванной, днем встречался со своими странными друзьями. Он и сам стал торговать, мы часто переезжали из города в город, были и в Москве, и в Майкопе, объездили кучу городов и везде снимали посуточное жилье. Я в его дела не лезла. Когда он стал употреблять соли, он начинал уделять мне внимание, его отношение поменялось, казалось, что он увидел во мне женщину, я стала для него любимой, желанной (развитие сексуальных девиаций — одна из побочных реакций у солевых наркоманов. — Прим. ред.). Но проходило время, и всё становилось только хуже, — вспоминает Елена.