Притяжения больше нет: экс-солистка группы «ВИА Гра» пропала без вести во время разборок с мужем за дочь — ее ищут уже 4 года

В 2014 году коллектив собирался представить альбом под названием «Магия», однако выход так и не состоялся. 24 марта 2014 года стало известно, что Дарья Медовая и Айна Вильберг покинули группу. Что именно стало причиной ухода, артистка предпочитала не говорить, объяснив, что иногда нужно просто «начинать всё сначала». Тогда появился ее сольный проект «Мира Кулум», Медовая выпустила несколько песен, участвовала в благотворительных акциях для детей-сирот.

Личная жизнь и исчезновение

В течение нескольких лет Медовая была замужем за бизнесменом Александром Швецом (по другим данным, он не предприниматель. — Прим. ред.). В ноябре 2011 года девушка родила от него дочь Варвару. Однако пара развелась. СМИ писали, что Медовая рассталась с мужчиной из-за его «сексуальной озабоченности». По данным журналистов, певица утверждала, что он применял к ней грубую силу и пагубно влиял на ребенка. Причем новости о сложных отношениях в семье появлялись еще в 2015 году. Тогда СМИ писали, что Медовая «прячет ребенка» от Швеца.