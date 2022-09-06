Притяжения больше нет: экс-солистка группы «ВИА Гра» пропала без вести во время разборок с мужем за дочь — ее ищут уже 4 года

Не зря говорят, что от любви до ненависти всего один шаг, и обычно этот шаг — развод. Особенно тяжело бывает найти компромисс, когда у конфликтующей пары есть общий ребенок, горячо любимый с обеих сторон. Так и произошло в семье экс-солистки группы «ВИА Гра» Дарьи Медовой, а потом, во время громкого бракоразводного процесса, женщина пропала без вести. Подробности этой страшной истории вспоминали наши коллеги из «СтарХита».
Блондинка из группы «ВИА Гра»
Дарья Медовая (настоящее имя Дарья Кобец) — певица и бывшая участница проекта «ВИА Гра». В 2013 году Константин Меладзе объявил о распаде группы, чтобы собрать в нее новых девушек. Этим воспользовался бывший партнер продюсера Дмитрий Костюк, который решил создать женское трио под таким же названием. Медовая как раз вошла в него и выступала с Дарьей Ростовой и Айной Вильберг в «альтернативном» коллективе. В июле 2013 года группа представила свою первую композицию под названием «Не ведая преград». В сентябре вышел второй трек — «Жива», на который был снят одноименный клип. 15 октября 2013 года в Москве состоялась презентация нового состава группы. Медовая попала в группу неслучайно — она была не только очень привлекательной, но и обладала всеми прочими данными, необходимыми успешной певице. В 2011 и 2013 годах артистка участвовала в отборочных турах на конкурс «Евровидение».
В 2014 году коллектив собирался представить альбом под названием «Магия», однако выход так и не состоялся. 24 марта 2014 года стало известно, что Дарья Медовая и Айна Вильберг покинули группу. Что именно стало причиной ухода, артистка предпочитала не говорить, объяснив, что иногда нужно просто «начинать всё сначала». Тогда появился ее сольный проект «Мира Кулум», Медовая выпустила несколько песен, участвовала в благотворительных акциях для детей-сирот.
Личная жизнь и исчезновение
В течение нескольких лет Медовая была замужем за бизнесменом Александром Швецом (по другим данным, он не предприниматель. — Прим. ред.). В ноябре 2011 года девушка родила от него дочь Варвару. Однако пара развелась. СМИ писали, что Медовая рассталась с мужчиной из-за его «сексуальной озабоченности». По данным журналистов, певица утверждала, что он применял к ней грубую силу и пагубно влиял на ребенка. Причем новости о сложных отношениях в семье появлялись еще в 2015 году. Тогда СМИ писали, что Медовая «прячет ребенка» от Швеца.
Осенью 2018 года должно было пройти судебное заседание, на котором решалось, с кем из родителей останется дочь после их развода. Медовая не явилась на слушание. В январе 2019 года из личного аккаунта в социальной сети Владимира Кобеца, отца Медовой, стало известно о том, что она пропала летом и поиски собственными силами не увенчались успехом, поэтому с 24 сентября 2018 года она находится в официальном розыске.
— Пропала моя любимая дочь. Всё лето я пытался найти ее своими силами, но, к сожалению, мне это не удалось. Осенью я подал в розыск. Ее зовут Дарья Владимировна Кобец (она же Даша Медовая и Мира Кулум), она певица, экс-участница группы «ВИА Гра», бывшая жена Александра Швеца и мать их совместной дочери Варвары. Ее ищут уже несколько месяцев, но есть подозрения, что уже никогда не найдут... От ее бывшего мужа Александра неоднократно поступали угрозы в адрес Дарьи. На заседании суда, которое состоялось 26 сентября 2018 года, Александр Швец (бывший муж моей дочери Дарьи) в присутствии представителя исполнительной службы открытым текстом заявил, что моей дочери Дарьи уже нет в живых, — написал тогда на своей странице в социальных сетях отец Дарьи.
— Сейчас поиск продолжается, а значит, всё еще теплится надежда ее найти хотя бы живой. Мне страшно, но я обещаю искать ее дальше, чтобы преступная организация, которая прикрывается благими намерениями, не похищала людей и не заставляла страдать целые семьи. А еще мне страшно, потому что страдает детская психика моей внучки, которая запугана и неразговорчива (когда Варя с Дашей жили с нами, это был веселый и жизнерадостный ребенок). Сейчас она замкнулась, боится разговаривать со мной и на все мои вопросы отвечала: «Спроси у папы», — откровенничал тогда мужчина.
Другая версия событий
В любом незавершенном конфликте всегда две стороны, и каждая из них, конечно, представляет свою версию событий. Вот какую общественности озвучил бывший муж Дарьи Медовой Александр Швец.
— Я обычный отец, с рождения воспитывал свою дочь. Жил как и все. Был счастлив и занимался привычными делами, как и все вы. Всё это было до декабря 2014 года. В декабре в мою жизнь пришла беда. Страшная для меня беда. Моя бывшая жена Даша Медовая похитила нашу общую дочь Варю Швец из дома, и за три года я видел дочь дважды. Первый раз — в мае 2015 года и второй раз — несколько дней назад, — рассказывал мужчина до эпизода с пропажей бывшей жены.
Мужчина добавил, что в 2015 году получил разрешение от органов опеки на то, чтобы дочь жила с ним. Однако Медовая якобы использовала «коррупционные связи», чтобы ребенка оставили с ней. Он отметил, что дело в 2017 году разбиралось в Европейском суде по правам человека, а он сам за ребенка борется с 2014 года.
До сих пор никто не знает, где находится Дарья Медовая и жива ли она. В октябре певице должно исполниться 32 года.
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