Не только 25% от оклада: 5 реальных способов увеличить алименты (например, компенсировать отдых ребенка за границей)

Самые ожесточенные бои во время развода чаще всего идут за детей и алименты. Супруги спорят, с кем останутся дети и какой суммы будет достаточно для их содержания. В пылу конфликта нередко сыпятся взаимные обвинения, претензии, оскорбления и даже угрозы. Как принять взвешенное решение в такой атмосфере, если в голове только одна мысль: пусть это всё побыстрее закончится. Берем контроль над ситуацией в свои руки и читаем пошаговую инструкцию от Wday.ru, которую составила адвокат по семейным делам Ольга Митрофанова.
Ольга Митрофанова — адвокат с 10-летним стажем. Обладает многолетним практическим опытом в сфере адвокатской деятельности: семейное право, ведение бракоразводных процессов, юридическое сопровождение судебных споров. В последние годы осуществляет экспертное сопровождение эфиров, выступает на ток-шоу и участвует в телевизионных тематических дебатах: юридическая экспертиза в передачах «Контрольный звонок», «Говорим и показываем» (НТВ), «Пусть говорят» (Первый канал), медиатор и ведущая реалити «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!».
Этап первый: переговоры
Начинать нужно всегда с конструктивного диалога, а не с повестки в суд. Так больше шансов быстро прийти к договоренности, которая всех устроит.
Выплата алиментов оформляется двумя способами:
- В долевом соотношении от всех доходов: учитывается официальная зарплата, инвестиции, сдача в аренду недвижимости, самозанятость, договоры ГПХ.
- Твердая денежная сумма. Когда нет официальной работы или доход нельзя назвать стабильным, супруги договариваются на фиксированную сумму в месяц.
Интересный факт: формула расчета алиментов остается неизменной с 1936 года. А именно: 25% от зарплаты супруга на содержание одного ребенка; 33% на двоих и 50% уходит на алименты для трех и более детей.
Эксперт считает, прежде чем подавать заявление на выплату, лучше сесть за стол переговоров и обсудить, сколько нужно вашему ребенку для комфортной жизни. При таком подходе вполне реально изменить размер выплаты в большую сторону. И не стоит верить словам. После переговоров отправляйтесь в нотариальную контору и заключайте соглашение, в котором будет прописан размер выплат.
Этап второй: не поддаваться шантажу
Часто в ход идут угрозы и шантаж: «Соглашайся на то, что предлагаю, а будешь требовать большего — сделаю справку, что получаю прожиточный минимум, и посмотрим, какие выплаты тогда будут». Главное в этот момент не растеряться. Во-первых, то, что он грозится сделать, — незаконно. Во-вторых, при назначении алиментов учитывается общий заработок: оклад, премии, бонусы, сдача в аренду квартиры, фриланс и
Этап третий: найти все источники дохода
Помимо официальной зарплаты, есть еще вариант пассивного дохода: инвестиции, сдача в аренду квартиры/машины, вклады, инфобизнес и
Если супруг забыл об этом или намеренно скрывает свой заработок, самое время напомнить ему об обязательствах по закону. Идите к судебным приставам и юристам. С их помощью можно найти все источники дохода алиментщика и повысить выплаты.
Этап четвертый: знайте свои права
Самая большая проблема в России — люди не хотят разбираться в своих правах. Вот несколько простых способов повысить алименты, о которых вы наверняка не знали:
- по закону, если супруг платит алименты с задержкой или не платит вовсе, вы можете требовать с него оплату неустойки. Взыскать неустойку можно через суд, платить госпошлину не придется. Исполнительный лист можно передать приставам, которые разыщут и приведут супруга в чувства;
- также алименты, назначенные в твердой сумме (не в виде процента от доходов), подлежат индексации. 5000 рублей пять лет назад и 5000 рублей сейчас — это разные возможности.
— Суть процедуры индексации — компенсировать ежегодный рост цен на товары и услуги. Алименты индексируются не автоматически, поэтому, если родитель годами платит фиксированные алименты, стоит обратиться к приставам — они пересчитают сумму. Может оказаться, что алименты за несколько лет выросли в два раза, — рассказывает адвокат Ольга Митрофанова.
Этап пятый: оформить дополнительные расходы
Забота о детях — это обязанность обоих родителей. Так прописано в Семейном кодексе РФ. Ребенок не должен страдать, если у папы и мамы возникли разногласия и они решили развестись.
Обстоятельства жизни могут меняться, например, вам пришлось снять квартиру побольше, сделать ремонт или оплатить дорогостоящее лечение. Для такого случая в Семейном кодексе (ст. 86) существует такое понятие, как «дополнительные расходы на содержание ребенка» — это средства, которые выплачиваются сверх фиксированной суммы алиментов. Их можно потребовать в фиксированном размере, один раз или ежемесячно, в зависимости от нужд.
Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить бывшего супруга о помощи. Даже если вы оформляете эту помощь через суд. У вас есть на это право. Отвезти ребенка на отдых, снять квартиру побольше или оплатить дополнительное обучение — в интересах обоих родителей сделать всё возможное, чтобы ребенку было комфортно жить и развиваться.
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