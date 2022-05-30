Не только 25% от оклада: 5 реальных способов увеличить алименты (например, компенсировать отдых ребенка за границей)

Этап первый: переговоры

Начинать нужно всегда с конструктивного диалога, а не с повестки в суд. Так больше шансов быстро прийти к договоренности, которая всех устроит.

Выплата алиментов оформляется двумя способами:

В долевом соотношении от всех доходов: учитывается официальная зарплата, инвестиции, сдача в аренду недвижимости, самозанятость, договоры ГПХ. Твердая денежная сумма. Когда нет официальной работы или доход нельзя назвать стабильным, супруги договариваются на фиксированную сумму в месяц.



Интересный факт: формула расчета алиментов остается неизменной с 1936 года. А именно: 25% от зарплаты супруга на содержание одного ребенка; 33% на двоих и 50% уходит на алименты для трех и более детей.