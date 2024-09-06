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Развлечения мнение «Вот и езжайте на Алтай»: новосибирцы ответили на критику туризма в родном регионе

«Вот и езжайте на Алтай»: новосибирцы ответили на критику туризма в родном регионе

Но при этом большинство читателей отметили, что без машины в Новосибирской области делать нечего

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12 комментариев

На Обском водохранилище красиво, но порой до баз не доехать

Читатели НГС высказались, что думают об уровне развития туризма в Новосибирской области. Комментарии они оставили под публикацией журналиста НГС Настасьи Медведевой о путешествии на турбазу в районе села Боровое, и даже отправили письма на почту редакции. Публикуем самые интересные мнения.

Часть читателей назвали корреспондента избалованной и даже посоветовали недовольным отдыхающим не приезжать на местные курорты.

— Просто нечего ездить в Боровое. Нам спокойнее будет. Вот и езжайте на Алтай и т.д, — «дружелюбно» высказались местные комментаторы.

Большинство же читателей согласились: туризм в регионе не развит, а со временем положение дел лучше не становится.

Анонимный читатель отправил юмористическое письмо на почту редакции. Он предложил организовать «туристический маршрут» по Новосибирску.

— Я нашел нормальную дорогу в Новосибирске, готов возить экскурсионные группы, недорого! А еще можно сделать тур на неделю. Название будет «Автоспринт по двум мостам». С собой необходимо брать еду, воду, палатки и медикаменты! Так же можно организовать походы к великой стройке «Метро 20957 год». Предположительно в этом году будет построена станция, промежуточная правда, но всё же. Квест есть еще на примете «Троллейный час пик»: там можно призы выдавать тому, кто проедет через весь жилмассив и останется довольным жизнью, — саркастически пошутил сибиряк. И это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Еще один анонимный автор отметил, что в начале 2000-х годов также пытался отдохнуть на новосибирских базах, и с тех пор оставил эту затею.

— После нескольких таких поездок в начале 2000-х мы купили участок на берегу водохранилища, и теперь никогда ни на какие базы, — пишет читатель.

Другой аноним уверен: на Алтае за те же деньги можно отдохнуть в разы качественнее.

— Просто за 3 тысячи в сутки за место на Алтае можно найти жилье с включенным трехразовым питанием, водой, отоплением и включенными услугами типа тенниса, лыж, коньков с катком, волейбольной площадки. А здесь без всего желают 3500 иметь в сутки, за что? — возмущается автор.

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Еще один пользователь без ника утверждает, что поездки за границу обойдутся дешевле новосибирского отдыха, а главное, приятнее.

— Местный отдых — дорого, очень! Азия с Вьетнамом и Таем по проживанию, питанию намного дешевле, особенно в нераскрученных местах: без Пхукета, Паттайи и других таких мест. Тамошние рынки вообще дают фору по ценам. Без груза, с рюкзаком, с маленькой плиточкой — так бомжевать можно долго, — признается читатель.

Пользователь под ником «Мое личное мнение» отметила, что тоже сталкивалась с неудобствами в плане транспортной доступности на базах отдыха под Новосибирском.

— У меня нет машины, так уж вышло, и чтобы съездить куда-нибудь поближе к Обскому морю на базу, надо тупо ехать с родственниками. Бесит несусветно. А без машины делать там нечего: ни доехать, ни дойти, ни продукты довести, ни воду — ничего, — заключил автор.

Ранее НГС писал о том, как читатели НГС поспорили из-за цен на отдых на Горном Алтае. Новосибирцы остро отреагировали на колонку журналистки НГС о популярности курорта, который из-за москвичей становится недоступным.

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Комментарии
12
Кендурь
6 сентября 2024, 10:29
Поржал, спасибо. Интересно, где такие цены на Алтае, что "за 3 тысячи в сутки" будет место и трёхразовое питание? Обычно за эти деньги койко-место в летнем домике и с туалетом типа "дырка в полу". Причём ехать надо как минимум до Акташа, ибо ближе вам ещё и соседство с орущим пьяным быдлом будет обеспечено, как в "пивной столице Алтая", как её сами местные называют, Баранголе. Так что не надо сказок. У нас - да, есть места. Но без машины реально делать нечего, причём без нормального внедорожника. Ну если, конечно, "отдых" - это не алковыходные в каком-нибудь Шарапе.
Ботанический тип
6 сентября 2024, 10:42
Странные люди. Их не просят , они приезжают. Тот же Алтай сейчас "заливается" деньгами и столичными гостями. Он уже на 90% недоступен среднему жителю, кроме москвичей. Новосибирск небольшой и какой-то отдых здесь есть. Остальные привозят экзотические болезни из малоизвестных и известных стран и любовь к отдыху под пальмой рядом с местами, где "много обезьян" в кредит, работая на займы весь год.
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