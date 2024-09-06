«Вот и езжайте на Алтай»: новосибирцы ответили на критику туризма в родном регионе

На Обском водохранилище красиво, но порой до баз не доехать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Читатели НГС высказались, что думают об уровне развития туризма в Новосибирской области. Комментарии они оставили под публикацией журналиста НГС Настасьи Медведевой о путешествии на турбазу в районе села Боровое, и даже отправили письма на почту редакции. Публикуем самые интересные мнения.

Часть читателей назвали корреспондента избалованной и даже посоветовали недовольным отдыхающим не приезжать на местные курорты.

— Просто нечего ездить в Боровое. Нам спокойнее будет. Вот и езжайте на Алтай и т.д, — «дружелюбно» высказались местные комментаторы.

Большинство же читателей согласились: туризм в регионе не развит, а со временем положение дел лучше не становится.

Анонимный читатель отправил юмористическое письмо на почту редакции. Он предложил организовать «туристический маршрут» по Новосибирску.

— Я нашел нормальную дорогу в Новосибирске, готов возить экскурсионные группы, недорого! А еще можно сделать тур на неделю. Название будет «Автоспринт по двум мостам». С собой необходимо брать еду, воду, палатки и медикаменты! Так же можно организовать походы к великой стройке «Метро 20957 год». Предположительно в этом году будет построена станция, промежуточная правда, но всё же. Квест есть еще на примете «Троллейный час пик»: там можно призы выдавать тому, кто проедет через весь жилмассив и останется довольным жизнью, — саркастически пошутил сибиряк. И это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Еще один анонимный автор отметил, что в начале 2000-х годов также пытался отдохнуть на новосибирских базах, и с тех пор оставил эту затею.

— После нескольких таких поездок в начале 2000-х мы купили участок на берегу водохранилища, и теперь никогда ни на какие базы, — пишет читатель.

Другой аноним уверен: на Алтае за те же деньги можно отдохнуть в разы качественнее.

— Просто за 3 тысячи в сутки за место на Алтае можно найти жилье с включенным трехразовым питанием, водой, отоплением и включенными услугами типа тенниса, лыж, коньков с катком, волейбольной площадки. А здесь без всего желают 3500 иметь в сутки, за что? — возмущается автор.

Еще один пользователь без ника утверждает, что поездки за границу обойдутся дешевле новосибирского отдыха, а главное, приятнее.

— Местный отдых — дорого, очень! Азия с Вьетнамом и Таем по проживанию, питанию намного дешевле, особенно в нераскрученных местах: без Пхукета, Паттайи и других таких мест. Тамошние рынки вообще дают фору по ценам. Без груза, с рюкзаком, с маленькой плиточкой — так бомжевать можно долго, — признается читатель.

Пользователь под ником «Мое личное мнение» отметила, что тоже сталкивалась с неудобствами в плане транспортной доступности на базах отдыха под Новосибирском.

— У меня нет машины, так уж вышло, и чтобы съездить куда-нибудь поближе к Обскому морю на базу, надо тупо ехать с родственниками. Бесит несусветно. А без машины делать там нечего: ни доехать, ни дойти, ни продукты довести, ни воду — ничего, — заключил автор.