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Развлечения мнение «Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно

«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно

Настасья Медведева решила поехать налегке на базу отдыха, но столкнулась с тысячей и одним препятствием

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30 комментариев

Можно ли комфортно отдохнуть на базах отдыха под Новосибирском? Вопрос открытый

В Новосибирской области немало живописных и интересных мест для отдыха, и многие жители предпочитают проводить свободное время в родном регионе. Но не всегда поездки по знакомым краям проходят удачно — часто люди жалуются на отсутствие в регионе развитого туризма и условий для комфортного пребывания. При этом сейчас только ленивые не твердят о том, что местный туризм развивать ох, как надо. Такого же мнения придерживается и корреспондент НГС Настасья Медведева, которая в последние выходные августа с другом выбралась на одну из баз отдыха у Обского моря. Что из этого вышло — от первого лица.

Поиск домика

Так сложилось, что мне практически не доводилось отдыхать на базах отдыха в Новосибирской области. Один раз мы ездили куда-то на Обское водохранилище с родителями на машине, когда мне было лет девять, но без ночевки и без аренды домика на турбазе. В другой раз я была на базе отдыха лет пять назад в компании друзей. Обычно же отдыхаю либо в Казахстане, либо на Алтае, либо в Хакасии. В последние выходные августа мы с другом решили отправиться в путешествие на турбазу в черте Обского водохранилища.

Поехали налегке, без машины, и не планировали долгое путешествие — в запасе были вечер пятницы, суббота и воскресенье. Я была уверена — проблем не будет, и радовалось, что у нас под Новосибирском много разных мест для отдыха такого плана. Хотелось найти что-то спокойное, уютное и не за бешеное количество денег. Но не всегда все складывается так, как мы хотим.

Многие базы в черте Борового оказались заняты до отказа, но одно место нам удалось найти

Проблемы начались еще на этапе поисков — в мои планы не входило отдавать за сутки 6-8 тысяч рублей. Повторюсь: хотелось простого отдыха на свежем воздухе. Тем более, я привыкла, что на том же «Яровом» можно без проблем найти домик (отдельный номер с мини-гостиной и спальней, но общей кухней и санузлом) за 2000 рублей в сутки с пары, спокойно туда доехать и кайфовать.

Поиск домика мы начали за две недели до предполагаемой поездки. И, к моему удивлению, под конец надежду на успех почти потеряли — домики были либо заняты, либо стоили, как крыло самолета, либо по указанным телефонам вообще никто не отвечал. В соцсетях и на сайтах объявлений тоже информации особо не было, а сообщения игнорировались. Нашли в итоге довольно уединенную базу отдыха в советском стиле (по сути, мы этого и хотели) в районе села Боровое.

Я с трудом смогла дозвониться до администратора, который недовольным голосом попросил позвонить ему на следующий день. Телефонный разговор на следующий день успехом не увенчался — мужчина начал говорить, что все двухместные номера на интересующие нас даты сданы и есть только трехместные. Мы спросили, сколько будет стоить такой вариант, но нашего собеседника начали отвлекать, видимо, отдыхающие с базы, он вступил с ними в диалог, а нам сообщил, что перезвонит. Хотите знать, когда он перезвонил? До сих пор этого не случилось. Более того, мы несколько раз звонили сами, но трубку так никто и не взял. Ладно.

В «Морское» мы, к счастью, в итоге решили поехать в субботу утром, а не в пятницу вечером

Начали искать дальше. Нашли базу от местного института. Женщина подняла трубку и сообщила, если сотрудники учреждения к выходным приедут, домиков свободных не будет, а если не приедут — пожалуйста, мол, приезжайте. Меж тем до отдыха осталась неделя. Созвон происходил в понедельник, а ждать информацию о том, поедут ли сотрудники института на отдых, предстояло до четверга. Выезд на базу мы планировали в пятницу. Соответственно, не очень хотелось рисковать настолько сильно. Плюс цена вопроса за разваливающийся домик без всяких удобств оказалась совсем не привлекательной — 3800 в сутки. Как по мне, это слишком. От этого варианта мы отказались.

Уже отчаявшись, наткнулись еще на одну простую базу в районе все того же Борового — «Морское». Понравилась приветливость хозяйки и то, что свободные номера у нее хотя бы безусловно и независимо ни от чего были. За сутки с человека там запросили 850 рублей, а также предоплату в 1000. Немного расстроило, что на машине добраться туда, по заверению представителей базы, легко, а вот на общественном транспорте — проблематично. Также огорчило, что на базе нет питьевой воды (привет, 21 век), и ее придется тащить с собой из ближайших магазинов. А магазины — только в самом селе Боровое, что довольно далеко от турбаз. Ну да ладно, хотя бы нашли свободные места, уже хорошо.

Дорога в никуда

Во вторник мы начали планировать мини-путешествие: придумывать, что нужно взять с собой, что можно купить там, принялись разрабатывать маршрут. По данным 2ГИС и «Яндекс. Карт» мы так и не поняли, как доехать хотя бы до Борового на общественном транспорте — сервисы каждый раз выдавали рандомные маршруты с несколькими пересадками и разным временем отправления. Устав гадать, как же нам поехать, решили поискать информацию в сервисе «BlaBlaCar» — вдруг найдем попутчиков. Таких там не нашлось, но появился какой-то рейсовый автобус, который якобы идет в Боровое.

Путь от места, где нас высадили, до Борового, оказался не близким

В пятницу ехать было нереально — все маршруты, по данным сервисов, после 18 часов (окончание рабочего дня) не ходили. Поэтому мы взяли билеты на первый субботний утренний рейс из Новосибирска, на 7:40, от ближайшей автостанции — «Автовокзал-Юго-Западная». Цена вопроса символическая — 211 рублей с человека. Купив билеты, мы расслабились и стали ждать поездку.

Субботним утром мы уселись в автобус и не успели задремать, как оказалось, что уже приехали. Пришлось буквально на лету хватать свои рюкзаки и выбегать на всех парах. На улице радостно подумали, что уже на месте: рядом были частные дома и другие следы цивилизации. Но мы рано радовались — этот автобус, несмотря на заявленный маршрут «Новосибирск-Боровое», едет почему-то в Ордынское, а нас водитель высадил на остановке, что по факту находится посреди Ордынского шоссе, и до Борового еще, как до Китая пешком.

Автобус нас высадил посреди трассы

11 километров сложно преодолеть пешком. По подсчетам 2ГИС, идти нам предстояло 2,5 часа до деревни и 3 часа — до базы. Но мы понемногу пошли. Общественный транспорт от шоссе до Борового нам не попадался, а попутки не горели желанием кого-то подбирать. К счастью, спустя минут 15 пешей прогулки остановился мужчина и довез нас до окраины Борового, не взяв за это ни копейки, хотя мы предлагали.

Боровое встретило радушно — раннее утро, свежесть и отличная погода. Добрели до центра и выяснили — есть магазины типа сельпо и супермаркетов. В них предстояло купить все продукты на два дня, а также питьевую воду.

Когда закуп завершили, встал вопрос, как добираться до самой базы отдыха, которая тоже не в двух шагах. Никто из местных, даже среди продавцов, не смог нам подсказать, как и на чем добраться до водохранилища. В итоге встретили мужчину на мотоблоке и озвучили свою проблему. Он позвонил другу. Приехал пенсионер на Ниве и согласился нас подбросить, так как регулярно возит и забирает из тех краев дочь — она там работает.

Жители села оказались приветливыми, но многие из них даже не знали, как нам добраться до базы

Мужчина вез нас около 15 минут и, по его заверению, нам еще повезло — дорога до «Морского» относительно хорошая. Дальше, откуда он встречает с работы дочь, начинается настоящее бездорожье. Пенсионеру мы заплатили 500 рублей — в благодарность за участие. Ни такси, ни рейсовые автобусы на указанные базы не ходят. Причем ни в конце лета, ни в разгар сезона, а зря.

На территории базы отдыха довольно уютно и уединенно

Сам отдых понравился — красивое водохранилище, уеденная территория, вокруг — сосны, свежий воздух. Когда в воскресенье мы собрались в обратный путь, хозяйка базы поделилась с нами фото расписания — оказалось, что в направлении города ходит два маршрута — №125 и №212, но по определенному расписанию. Жаль, что всего этого нам сразу не озвучили. В итоге мы благополучно прошлись около 20 минут от базы до трассы (не до Ордынского шоссе), по которой идет обычный городской автобус из села Береговое, сели в него и добрались до дома без единой пересадки. На будущее, конечно, будем пользоваться этой шпаргалкой с расписанием, если соберемся в Боровое еще раз.

Но поражает другое — почему на тот же Алтай или в Яровое Алтайского края можно спокойно приехать с одним рюкзачком на автобусе или BlaBlaCar даже ночью, и не переживать из-за того, что в пути с тобой может что-то случиться, а чтобы добраться на базу отдыха под Новосибирском, нужно преодолеть тысячу и одно препятствие? Почему, чтобы поехать отдыхать в ту же Ширу в Республике Хакасия, у путешественников не возникает трудностей, даже если они приезжают на поезде глубокой ночью — отдыхающих встречают, а в соседнем от Новосибирска селе не могут подсказать, к кому можно обратиться, чтобы как-то доехать до базы отдыха?

Если под рукой есть расписание, добраться до Борового проще. Но в интернете мы его не нашли

Почему местные жители не занимаются извозом? Ведь на трансфере можно неплохо заработать… Почему в подобных местах для отдыха везде есть магазины или хотя бы водопроводная вода, а на новосибирскую базу ее приходится тащить издалека? Оценивая наши базы (может, на других и лучше, а так плохо только на бюджетных?), можно сказать: там уютно и красиво, но сервис и транспортная доступность в глубоком ауте. Да и цена, в таком случае, не соответствует ожиданиям. И, да, мне не кажется, что я много прошу. Если в регионе хотят поднимать туризм, то пусть делают адекватные ценники или создают вменяемые условия для отдыха. А тогда, глядишь, и желающих будет в разы больше, и отзывы об отдыхе станут в разы выше.

Ранее НГС писал о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков. В республику всё чаще приезжают звёзды — за ними тянутся состоятельные туристы, из-за которых растут цены.

Согласны с автором?
Да, сервис на уровне прошлого века
Нет, не нравится, не отдыхай
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Отдых Боровое База отдыха Обское водохранилище Обское море Туризм
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Комментарии
30
Гость
5 сентября 2024, 09:19
В Новосибирской области нет туризма в принципе .здесь принято построить и сидеть на камушке ждать пока кто нибудь через поля приедет к ним
Мое личное мнение
5 сентября 2024, 09:22
Но поражает другое — почему на тот же Алтай или в Яровое Алтайского края можно спокойно приехать с одним рюкзачком на автобусе или BlaBlaCar даже ночью, и не переживать из-за того, что в пути с тобой может что-то случиться, а чтобы добраться на базу отдыха под Новосибирском, нужно преодолеть тысячу и одно препятствие? ....подпишусь под каждым словом. Задаюсь тем же вопросом. У меня нет машины, так уж вышло, и чтобы съездить куда нибудь по ближе к Обскому морю на базу надо тупо ехать с родственниками. Бесит несусветно. А без машины делать там нечего, ни доехать, ни дойти, ни продукты довести, ни воду, ничего.
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