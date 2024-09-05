«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно

Можно ли комфортно отдохнуть на базах отдыха под Новосибирском? Вопрос открытый Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В Новосибирской области немало живописных и интересных мест для отдыха, и многие жители предпочитают проводить свободное время в родном регионе. Но не всегда поездки по знакомым краям проходят удачно — часто люди жалуются на отсутствие в регионе развитого туризма и условий для комфортного пребывания. При этом сейчас только ленивые не твердят о том, что местный туризм развивать ох, как надо. Такого же мнения придерживается и корреспондент НГС Настасья Медведева, которая в последние выходные августа с другом выбралась на одну из баз отдыха у Обского моря. Что из этого вышло — от первого лица.

Поиск домика

Так сложилось, что мне практически не доводилось отдыхать на базах отдыха в Новосибирской области. Один раз мы ездили куда-то на Обское водохранилище с родителями на машине, когда мне было лет девять, но без ночевки и без аренды домика на турбазе. В другой раз я была на базе отдыха лет пять назад в компании друзей. Обычно же отдыхаю либо в Казахстане, либо на Алтае, либо в Хакасии. В последние выходные августа мы с другом решили отправиться в путешествие на турбазу в черте Обского водохранилища.

Поехали налегке, без машины, и не планировали долгое путешествие — в запасе были вечер пятницы, суббота и воскресенье. Я была уверена — проблем не будет, и радовалось, что у нас под Новосибирском много разных мест для отдыха такого плана. Хотелось найти что-то спокойное, уютное и не за бешеное количество денег. Но не всегда все складывается так, как мы хотим.

Многие базы в черте Борового оказались заняты до отказа, но одно место нам удалось найти Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Проблемы начались еще на этапе поисков — в мои планы не входило отдавать за сутки 6-8 тысяч рублей. Повторюсь: хотелось простого отдыха на свежем воздухе. Тем более, я привыкла, что на том же «Яровом» можно без проблем найти домик (отдельный номер с мини-гостиной и спальней, но общей кухней и санузлом) за 2000 рублей в сутки с пары, спокойно туда доехать и кайфовать.

Поиск домика мы начали за две недели до предполагаемой поездки. И, к моему удивлению, под конец надежду на успех почти потеряли — домики были либо заняты, либо стоили, как крыло самолета, либо по указанным телефонам вообще никто не отвечал. В соцсетях и на сайтах объявлений тоже информации особо не было, а сообщения игнорировались. Нашли в итоге довольно уединенную базу отдыха в советском стиле (по сути, мы этого и хотели) в районе села Боровое.

Я с трудом смогла дозвониться до администратора, который недовольным голосом попросил позвонить ему на следующий день. Телефонный разговор на следующий день успехом не увенчался — мужчина начал говорить, что все двухместные номера на интересующие нас даты сданы и есть только трехместные. Мы спросили, сколько будет стоить такой вариант, но нашего собеседника начали отвлекать, видимо, отдыхающие с базы, он вступил с ними в диалог, а нам сообщил, что перезвонит. Хотите знать, когда он перезвонил? До сих пор этого не случилось. Более того, мы несколько раз звонили сами, но трубку так никто и не взял. Ладно.

В «Морское» мы, к счастью, в итоге решили поехать в субботу утром, а не в пятницу вечером Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Начали искать дальше. Нашли базу от местного института. Женщина подняла трубку и сообщила, если сотрудники учреждения к выходным приедут, домиков свободных не будет, а если не приедут — пожалуйста, мол, приезжайте. Меж тем до отдыха осталась неделя. Созвон происходил в понедельник, а ждать информацию о том, поедут ли сотрудники института на отдых, предстояло до четверга. Выезд на базу мы планировали в пятницу. Соответственно, не очень хотелось рисковать настолько сильно. Плюс цена вопроса за разваливающийся домик без всяких удобств оказалась совсем не привлекательной — 3800 в сутки. Как по мне, это слишком. От этого варианта мы отказались.

Уже отчаявшись, наткнулись еще на одну простую базу в районе все того же Борового — «Морское». Понравилась приветливость хозяйки и то, что свободные номера у нее хотя бы безусловно и независимо ни от чего были. За сутки с человека там запросили 850 рублей, а также предоплату в 1000. Немного расстроило, что на машине добраться туда, по заверению представителей базы, легко, а вот на общественном транспорте — проблематично. Также огорчило, что на базе нет питьевой воды (привет, 21 век), и ее придется тащить с собой из ближайших магазинов. А магазины — только в самом селе Боровое, что довольно далеко от турбаз. Ну да ладно, хотя бы нашли свободные места, уже хорошо.

Дорога в никуда

Во вторник мы начали планировать мини-путешествие: придумывать, что нужно взять с собой, что можно купить там, принялись разрабатывать маршрут. По данным 2ГИС и «Яндекс. Карт» мы так и не поняли, как доехать хотя бы до Борового на общественном транспорте — сервисы каждый раз выдавали рандомные маршруты с несколькими пересадками и разным временем отправления. Устав гадать, как же нам поехать, решили поискать информацию в сервисе «BlaBlaCar» — вдруг найдем попутчиков. Таких там не нашлось, но появился какой-то рейсовый автобус, который якобы идет в Боровое.

Путь от места, где нас высадили, до Борового, оказался не близким Источник: 2ГИС











В пятницу ехать было нереально — все маршруты, по данным сервисов, после 18 часов (окончание рабочего дня) не ходили. Поэтому мы взяли билеты на первый субботний утренний рейс из Новосибирска, на 7:40, от ближайшей автостанции — «Автовокзал-Юго-Западная». Цена вопроса символическая — 211 рублей с человека. Купив билеты, мы расслабились и стали ждать поездку.

Субботним утром мы уселись в автобус и не успели задремать, как оказалось, что уже приехали. Пришлось буквально на лету хватать свои рюкзаки и выбегать на всех парах. На улице радостно подумали, что уже на месте: рядом были частные дома и другие следы цивилизации. Но мы рано радовались — этот автобус, несмотря на заявленный маршрут «Новосибирск-Боровое», едет почему-то в Ордынское, а нас водитель высадил на остановке, что по факту находится посреди Ордынского шоссе, и до Борового еще, как до Китая пешком.

Автобус нас высадил посреди трассы Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











11 километров сложно преодолеть пешком. По подсчетам 2ГИС, идти нам предстояло 2,5 часа до деревни и 3 часа — до базы. Но мы понемногу пошли. Общественный транспорт от шоссе до Борового нам не попадался, а попутки не горели желанием кого-то подбирать. К счастью, спустя минут 15 пешей прогулки остановился мужчина и довез нас до окраины Борового, не взяв за это ни копейки, хотя мы предлагали.

Боровое встретило радушно — раннее утро, свежесть и отличная погода. Добрели до центра и выяснили — есть магазины типа сельпо и супермаркетов. В них предстояло купить все продукты на два дня, а также питьевую воду.

Когда закуп завершили, встал вопрос, как добираться до самой базы отдыха, которая тоже не в двух шагах. Никто из местных, даже среди продавцов, не смог нам подсказать, как и на чем добраться до водохранилища. В итоге встретили мужчину на мотоблоке и озвучили свою проблему. Он позвонил другу. Приехал пенсионер на Ниве и согласился нас подбросить, так как регулярно возит и забирает из тех краев дочь — она там работает.

Жители села оказались приветливыми, но многие из них даже не знали, как нам добраться до базы Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мужчина вез нас около 15 минут и, по его заверению, нам еще повезло — дорога до «Морского» относительно хорошая. Дальше, откуда он встречает с работы дочь, начинается настоящее бездорожье. Пенсионеру мы заплатили 500 рублей — в благодарность за участие. Ни такси, ни рейсовые автобусы на указанные базы не ходят. Причем ни в конце лета, ни в разгар сезона, а зря.

На территории базы отдыха довольно уютно и уединенно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Сам отдых понравился — красивое водохранилище, уеденная территория, вокруг — сосны, свежий воздух. Когда в воскресенье мы собрались в обратный путь, хозяйка базы поделилась с нами фото расписания — оказалось, что в направлении города ходит два маршрута — №125 и №212, но по определенному расписанию. Жаль, что всего этого нам сразу не озвучили. В итоге мы благополучно прошлись около 20 минут от базы до трассы (не до Ордынского шоссе), по которой идет обычный городской автобус из села Береговое, сели в него и добрались до дома без единой пересадки. На будущее, конечно, будем пользоваться этой шпаргалкой с расписанием, если соберемся в Боровое еще раз.

Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Но поражает другое — почему на тот же Алтай или в Яровое Алтайского края можно спокойно приехать с одним рюкзачком на автобусе или BlaBlaCar даже ночью, и не переживать из-за того, что в пути с тобой может что-то случиться, а чтобы добраться на базу отдыха под Новосибирском, нужно преодолеть тысячу и одно препятствие? Почему, чтобы поехать отдыхать в ту же Ширу в Республике Хакасия, у путешественников не возникает трудностей, даже если они приезжают на поезде глубокой ночью — отдыхающих встречают, а в соседнем от Новосибирска селе не могут подсказать, к кому можно обратиться, чтобы как-то доехать до базы отдыха?

Если под рукой есть расписание, добраться до Борового проще. Но в интернете мы его не нашли Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Почему местные жители не занимаются извозом? Ведь на трансфере можно неплохо заработать… Почему в подобных местах для отдыха везде есть магазины или хотя бы водопроводная вода, а на новосибирскую базу ее приходится тащить издалека? Оценивая наши базы (может, на других и лучше, а так плохо только на бюджетных?), можно сказать: там уютно и красиво, но сервис и транспортная доступность в глубоком ауте. Да и цена, в таком случае, не соответствует ожиданиям. И, да, мне не кажется, что я много прошу. Если в регионе хотят поднимать туризм, то пусть делают адекватные ценники или создают вменяемые условия для отдыха. А тогда, глядишь, и желающих будет в разы больше, и отзывы об отдыхе станут в разы выше.

Ранее НГС писал о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков. В республику всё чаще приезжают звёзды — за ними тянутся состоятельные туристы, из-за которых растут цены.

Согласны с автором? Да, сервис на уровне прошлого века Нет, не нравится, не отдыхай Оставлю мнение в комментариях