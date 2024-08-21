«Моя обида — не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков

Горный Алтай получает все больше внимания туристов Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В этом году многие звезды поехали отдыхать в Горный Алтай. Они публикуют фотографии в своих соцсетях и рекламируют сибирский курорт. В это время отдых там продолжает дорожать и перестает быть доступным для местных. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова ездит на Алтай каждое лето с самого детства. И она не согласна с тем, что развитие туризма в этом регионе хорошо для всех. Публикуем её мнение от первого лица.

Когда что-то развивается и становится лучше — это радует. В последние годы в Горном Алтае все активнее строятся новые дороги, красивые отели и появляется инфраструктура. В Чемале появился огромный центр с бассейнами, а в Манжероке — современный горнолыжный курорт. Но у каждой медали есть две стороны. И в этом случае, по моему мнению, страдают жители Сибири, для которых родной местный курорт становится недоступным.

В Горный Алтай я ездила с самого детства каждый год, а то и по два раза за лето. Поэтому я помню, как менялся регион, как он становился приятнее.

Сервис в Республике Алтай уже многие годы намного лучше, чем на многих российских курортах. Если в условном Яровом на вас могут наорать за то, что вы своим хождением мешаете убирать, то в Горном Алтае чаще всего встречается приятная и семейная атмосфера. На рынке в Чемале есть продавец, который стоит там уже шесть лет, мы уже знакомы, и он помнит, что я предпочитаю привозить домой. А домики сдают милые женщины, которые рассказывают о своей жизни и относятся к вам как к дальним родственникам. После природы в Горном Алтае я ценила именно людей: простых, интересных и уже родных.

А третьим плюсом Горного Алтая было то, что он был недорогим курортом совсем не далеко от Новосибирска. Я ездила туда с родителями в детстве, потом студенткой с палатками — когда денег было минимум, а отдыхать хотелось. Сейчас я путешествую на Алтай с подругами, и денег даже хватает на то, чтобы снять домики и развлечься.

Но раньше мы могли поехать на Телецкое озеро на Новый год и приятно провести там время, не разорившись. Теперь такая поездка стоит столько же, сколько небольшой отпуск в Таиланде или Турции. Домики и еда дорожают, а бронировать жилье нужно за недели до поездки.

Горный Алтай многие полюбили за природу Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В этом году в Республику Алтай приехало огромное количество звезд, которые выкладывают фотографии в запрещенные соцсети. А за ними едут и другие москвичи. Все они не могут нарадоваться прекрасной природе Горного Алтая, продолжают показывать, как же, оказывается, классно отдыхать в России, а не ездить по этим «заграницам», как все остальные «предатели».

И в такие моменты я ощущаю себя пятилетним ребенком, которому говорят, что теперь его любимая игрушка — общая, и вон тот более крутой ребенок из детского сада тоже может с ней играть. И хочется по-детски топнуть ногой и сказать: здесь люди уже много лет знают, как замечательно отдыхать в Горном Алтае, и если бы «звездам» не закрыли доступ за границу, то и на отдых в России они бы никогда внимания не обратили.

Но детскую обиду на мировую несправедливость можно счесть неразумной и засунуть подальше. Взрослый во мне говорит, что если просто забрать у местных жителей их любимое место отдыха, ни к чему хорошему это не приведет. И моя обида — не только моя. Я вижу ее отклик в своих знакомых, в комментариях на НГС и в соцсетях.

Тот факт, что Горный Алтай перестает быть доступным, показывает глобальные различия в уровнях жизней сибиряков и столичных туристов. Наши зарплаты не сравнятся с московскими, а значит и позволить себе «элитный» курорт москвичей сибиряки не могут. А такое лучше не показывать жителям одной и той же страны.

Страх «кражи» курорта вполне обоснован: я боюсь, что в какой-то момент Горный Алтай станет чем-то вроде Шерегеша. Я до 17 лет жила в Новокузнецке, но возможность побывать на горнолыжном курорте у меня появилась только в 24 года и уже из Новосибирска. И каково было мое удивление, когда я увидела огромное количество москвичей. С кем бы я не разговаривала, они были из Москвы или Центральной России. А вот встретить жителей Сибири было сложно.

Это тоже, вроде бы, не плохо: пусть развивается курорт в моем родном регионе, а вместе с ним и экономика. Там собираются построить аэропорт — настолько далеко зашла популярность этого места. Но жители Кузбасса не могут оплатить то, что находится в паре часов езды от столицы региона. В детстве мне приходилось выбирать менее «элитные» места, чтобы научиться кататься на лыжах, но те горы, как оказалось, не идут ни в какое сравнение с горами Шерегеша.

В этом плане власти Кузбасса пошли навстречу местным жителям (это стало причиной, почему я не меняю прописку в родном регионе): жители Кузбасса могут получать скидки и кэшбек с отдыха в Шерегеше. Похоже, такое решение нужно и для Горного Алтая. Жители Сибири любят съездить на Алтай, а сложившаяся ситуация только укореняет ненависть одних россиян к другим.

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В августе на свадьбу друзей в Горный Алтай прилетел популярный российский блогер Артем Чекалин, а в конце июля в Горный Алтай в отпуск приехали Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьми. Все лето по телевизору показывали шоу «Последний герой», который снимали на Телецком озере. Участники даже попали под проверку полиции из-за того, что съели выдру.

Елизавета Шаталова Корреспондент НГС