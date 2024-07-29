«Чем не Альпы»: Павел Воля и Ляйсан Утяшева взобрались на алтайскую Красную гору — комик надел три шапки

Звезды отмечают, что подъем был сложный, но ради природы Алтая стоило забраться на гору Источник: liasanutiasheva, pavelvolyaofficial / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьми взобрались на алтайскую Красную гору. Они опубликовали видео с подъемом в социальных сетях, в ролике семья сравнивает Алтай с Альпами, восхищается красотой и частенько шутит.



Семья прилетела на Алтай еще 15 июля, но поездку не афишировали: сказали, что хотели отдохнуть от телефонов и побыть на природе без связи. Кадры с отдыха они начали публиковать недавно, уже после путешествия. На одном из видео семья решила покорить Красную гору, сначала они доехали до возвышенности на машине, а после пошли пешком.

— Он [Павел Воля] украл мой телефон и всё снимает на него, потому что свой потерял, — говорит Ляйсан.

По дороге звезды встретили лису, пасущихся коров, побывали на горном озере, температура в котором, по словам Утяшевой, всего +2 градуса, купаться телеведущая не решилась, но ножки помочила.

— Чем не Альпы, — сравнивает Алтай с зарубежным курортом Воля.

Посмотрите, как семья забиралась на гору Источник: liasanutiasheva, pavelvolyaofficial / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Под постом в социальных сетях муж с женой написали, что Красная гора — магическое место невероятной красоты. Путь, отмечают они, был непростой, но Павел Воля тут же добавил, что если подниматься было в четыре раза сложнее, то всё равно они бы это сделали ради местной красоты. В конце ролика Воля показывает что надел себе на голову три шапки, чтобы не носить их в руках.



Очевидно, что звезды остались в восторге от природы Алтая. Кстати, на одной из фотографий Утяшева засветила плащ от бренда Gucci из старой коллекции осень-зима и костюм от бренда мужа. Ее верхняя одежда стоит почти 200 тысяч рублей.

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Алтай всё больше пользуется популярностью у российских звезд, недавно там отдыхала Кристина Асмус и снимали шоу «Последний герой», ведущей которого стала Ксения Бородина, она сама провела на Алтае примерно месяц. В прошлом году регион посетили Ольга Бузова, Наташа Королёва, Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

