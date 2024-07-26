Плащ от Gucci почти за 200 тысяч рублей: что носила Ляйсан Утяшева на Алтае — разглядываем лук звезды

Семья приехала на Алтай, чтобы отдохнуть от телефонов и остаться без связи на природе Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











Ляйсан Утяшева, отдыхавшая на Алтае с Павлом Волей и детьми, засветила плащ от бренда Gucci из старой коллекции осень-зима и костюм от бренда мужа. Фотографиями телеведущая поделилась в своем телеграм-канале.



Семья прилетела на Алтай еще 15 июля, но поездку не афишировали: сказали, что хотели отдохнуть от телефонов и побыть на природе без связи. Ляйсан Утяшева написала, что Алтай — концентрация всех красивейших мест на земле. Звезда и ее муж для отдыха выбрала расслабленные луки, в основном в спортивном стиле, чтобы можно было долго гулять и подниматься в горы.

На одной из фотографий Ляйсан появилась в коричневом клетчатом пальто, согласно описанию, оно из коллекции осень-зима 2018 года от бренда Gucci. Выполнена верхняя одежда из плотного не продуваемого нейлона. Модель с объемным капюшоном, руками-реглан и двумя прорезанными карманами. Спереди красуется эмблема Гуччи, стилизованная под логотип компании Sega, и аппликациями с птицами и веткой, подчеркнутые вышивкой и прозрачными кристаллами.

Вещь произведена в Италии, на одном из сайтов пальто стоит чуть больше 183 тысяч рублей.

Пальто звезды стоит порядка 183 тысяч рублей Источник: Ляйсан Утяшева, t.me / justbutik.ru











В целом семья была одета скромно, выбрали костюмы от бренда самого Павла Воли. Худи на официальном сайте стоит порядка 10 тысяч рублей, футболка — около 5 тысяч рублей, а спортивных штанов в наличии сейчас нет.

Алтай все больше пользуется популярностью у российских звезд, недавно там отдыхала Кристина Асмус и снимали шоу «Последний герой», ведущей которого стала Ксения Бородина, она сама провела на Алтае примерно месяц. В прошлом году регион посетили Ольга Бузова, Наташа Королёва, Елизавета Боярская и Максим Матвеев.