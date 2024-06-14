Дело на 100 миллиардов: что Герман Греф защищал от бомбил в аэропорту Горно-Алтайска

За 10 лет Манжерок прошел путь от пары домиков до пятизвездочного отеля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Недавно руководитель группы «Сбер» Герман Греф стал участником неожиданной для человека такого уровня истории: вступил в публичную перепалку с таксистами-бомбилами у аэропорта Горно-Алтайска. Между тем у него есть все причины остро воспринимать происходящее. Крупнейший российский банк с некоторых пор стал еще и крупнейшим инвестором в туристическую инфраструктуру Республики Алтай. Обозреватель НГС решил напомнить, что сейчас здесь принадлежит «Сберу» и во сколько обойдутся услуги для обычных туристов.



Аэропорт

Аэропорт Горно-Алтайска в апреле этого года полностью перешел в собственность группы «Сбер», которая выкупила 60% у АФК «Система». Сами они стали совладельцами этого актива в 2017 году, купив их у новосибирской компании «Сибмост».

Аэропорт Горно-Алтайска в 2010 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU











У аэропорта непростая судьба. Он был построен еще в конце 1960-х годов, но работал как обычный региональный авиаузел, каких в СССР было много по всей территории страны, а туризм на Алтае тогда был развит слабо. В 90-е регулярное авиасообщение здесь и вовсе было прекращено и аэропорт использовали преимущественно для нужд МЧС.

«Сибмосту» удалось восстановить работу аэропорта, но сама компания рухнула под грузом долгов (конкурсное производство введено в 2016 году). Лучшими показателями аэропорта в период, когда он принадлежал «Сибмосту», стали результаты 2015 года, когда Горно-Алтайск принял 66,6 тысячи пассажиров.



С приходом новых хозяев пассажирооборот вырос в шесть с лишним раз: в прошлом году здесь обслужили уже 429 тысяч человек. Если в 2010 году большим шагом вперед выглядел запуск рейса в Новосибирск, то в прошлом году из Горно-Алтайск можно было улететь уже по 12 направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие крупные города.

По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Аэропорт Горно-Алтайск» выросла на 24%, достигнув 1,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль приблизилась к 400 миллионам рублей. Для сравнения: когда в 2008 году акции авиапредприятия были проданы Правительством Республики Алтай за 48,3 миллиона рублей первому частному инвестору (им стало столичное ООО «Главторг»), сумма сделки не превысила 50 миллионов рублей.

Перелет из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно сейчас стоит от 10 тысяч рублей (данные Aviasales.ru на даты 18–28 июня). Цена прямого перелета из Москвы начинается с 35 тысяч рублей.

Горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт Манжерок в 2010 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Аэропорт хоть и стал уже рентабельным предприятием, но потребовался «Сберу» не сам по себе, а как важный элемент для развития его главного инвестиционного проекта — всесезонного курорта Манжерок. За последние десять лет здесь также произошли впечатляющие изменения.

В середине 2010-х вся инфраструктура будущего курорта ограничивалась кресельным подъемником, парой одноэтажных домиков для обслуживания подъемника и проката внизу и шашлычной на свежем воздухе наверху.

Канатная дорога теперь работает и летом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сейчас здесь работают канатная дорога с закрытыми кабинками, травалатор для начинающих горнолыжников и сноубордистов и 18 оборудованных трасс разной степени сложности. Комплекс включает в себя два уже работающих отеля, два ресторана, бар и несколько кафе уровнем пониже.

Управляющее курортом ООО «ВК Манжерок» пока преимущественно вкладывает деньги: чистый убыток предприятия в прошлом году составил 3,5 миллиарда рублей. Но выручка при этом выросла на 176%, достигнув 1,5 миллиарда рублей.

Наиболее впечатляющей выглядит оценка активов, находящихся на балансе компании: 97,3 миллиарда рублей. Для сравнения: бюджет Новосибирска в 2023 году составил 75,4 миллиарда рублей.



Отели

Корпуса трехзвездочного отеля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Инфраструктура курорта (подъемники, прокат, общепит и т. д.) доступна для всех, кто готов за нее платить, но «Сбер» активно развивает и собственный гостиничный блок. Началось всё с трехзвездочного отеля, состоящего из нескольких двухэтажных корпусов на склоне чуть выше первой станции канатной дороги. Летом самый простой номер здесь обойдется более чем в 10 тысяч рублей, а в некоторые периоды цены уже поднимаются до 15 тысяч рублей за сутки.

В этой части работает собственный ресторан с видом на гору, где обед или ужин (два блюда и напиток) без алкоголя обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей.

Здание пятизвездочного отеля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В прошлом году начал работать огромный пятизвездочный отель. Его четырехэтажное здание в форме полумесяца построено таким образом, что выходы находятся буквально в нескольких десятках метров от нижней станции канатной дороги.

На фоне приземистых в общей массе строений в округе отель сам выглядит как приличных размеров аэропорт. Общая площадь отеля — более 56 тысяч кв. м. Это лишь немногим меньше, чем у нового терминала Толмачево (58 тысяч кв. м).

В кафе на первом этаже отеля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Расстояние по дуге от одного конца гостиницы до другого превышает 400 метров, что особенно чувствуется, когда вы идете по первому этажу, где огромный прокат сменяется галереей сувенирных лавок, протяженным кафе с разными кухнями, автоматической камерой хранения (ее здесь называют на английский манер локерной), зоной ресепшен отеля и т. д. И над всем этим еще и нависает торговая галерея.

Оформление улучшенного номера категории супериор Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В отеле больше 300 номеров семи разных типов. Цены на сайте сейчас могут довольно сильно отличаться в зависимости от выбранных дат. В конце июня в будни самый дешевый тип номера делюкс можно снять за 22 252 рубля, но двигаясь по календарю дальше, можно обнаружить периоды, когда доступны только номера категории джуниор сьют от 37 825 рублей. Если начать привередничать, требуя номер с видом на «озеро», то цена может взлететь выше 50 тысяч рублей. Самый дорогой тип номеров, доступный на сайте, — сьют — обойдется более чем в 59 тысяч рублей за сутки.

Ванная комната в номере категории сьют Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сами номера выглядят, конечно, достойно. Внутри много дерева и камня, а начиная с категории джуниор сьют из камня выточены даже раковины. С каждым повышением категории растет и площадь номера, достигая 70 кв. м у «сьюта». Фактически это уже квартира, только без кухни.

Дополнительная откидная кровать Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Среди необычных опций можно отметить наличие в номерах типа супериор делюкс двух дополнительных откидных кроватей для детей. В откинутом виде они добавляют номеру атмосферы спального вагона, но в гостинице говорят, что этот вариант пользуется спросом, потому что эти «плацкартные» кровати очень нравятся самим детям и не стесняют постояльцев, когда становятся не нужны.

Перспективы

Фигура шамана перед зданием отеля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











К двум работающим отелям уже зимой могут добавиться «виллы» — просторные бревенчатые дома, которые начали строить выше на склоне еще в прошлом году. Всего таких «вилл» будет 12, в отеле обещают запретить проезд к ним на обычных автомобилях — перемещение в этой части комплекса будет возможно только на электрокарах, которые уже ездят по территории отеля внизу. Сколько будет стоить аренда виллы, можно только догадываться. Но можно предположить, что на их фоне даже сьют может показаться бюджетным размещением.

Еще одной новинкой будущего сезона должен стать панорамный ресторан на вершине Малой Синюхи, рядом с конечной станцией канатной дороги. Минувшей зимой строительство здания было уже в самом разгаре. Пока весь общепит в этом месте курорта ограничивается фургонами с уличной едой и кофе.

Аппетиты инвесторов, похоже, только растут. В декабре в «Сбере» объявили о намерении построить поблизости еще как минимум один крупный отель — тоже на 300 номеров и тоже пятизвездочный. Для него уже нашелся отдельный инвестор — девелоперская компания Capital Group.

Успехи Республики Алтай в привлечении столичных туристов не оставили равнодушными власти Кузбасса. До 2027 году в Шерегеше планируют построить аэропорт, чтобы тоже принимать прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов за Уралом.