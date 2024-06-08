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Происшествия «Эту банду разогнать»: Герман Греф устроил разнос таксистам недалеко от аэропорта на Алтае

«Эту банду разогнать»: Герман Греф устроил разнос таксистам недалеко от аэропорта на Алтае

Конфликт попал на видео

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По данным соцсетей, инцидент случился в районе аэропорта Горно-Алтайска

8 июня в Сети опубликовали видео конфликта, снятого, предположительно, около аэропорта в Республике Алтай. На кадрах мужчина, представившийся бизнесменом Германом Грефом, отчитывает водителей такси. Когда именно сделано видео, не уточняется.

Видео опубликовали в паблике «Бийск 22» во «ВКонтакте». В нем уточнили, что инцидент случился в районе аэропорта Горно-Алтайска. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно группу людей, которая стоит у автомобилей и беседует с мужчиной в синей футболке и джинсах — Германом Грефом. Он спрашивает, почему люди там собрались, а также заявляет — таксистам надо сделать отдельное место.

Другие участники видео соглашается с собеседником. Во время разговора Греф называет собравшихся «какой-то бандой» и, показывая на одного из стоящих в шортах людей, заявляет, что никогда не сядет в его машину.

— Ради бога, я вас и не посажу, — сказал другой участник разговора.

—А ты здесь больше работать не будешь, понял? Ещё рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? — спрашивает бизнесмен — Друзья мои, если ещё раз соберетесь вот так, вас больше здесь не будет никого.

Конфликт попал на видео

Участники разговора спрашивают у Грефа, где в таком случае им стоить, но тот отвечает — где угодно.

— Где угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе — хочешь здесь работать? — спрашивает предприниматель, показывая на человека в белых шлепанцах и шортах. — Вот так чтоб не был одет, понятно тебе? Не слышу.

В результате один из собеседников попросил мужчину представиться.

— Я собственник этого аэропорта, а ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф, твоя фамилия какая? — спрашивает мужчина на видео.

Во время разговора мужчину вновь попросили сделать отдельное место для такси, но он попросил «записать» человека, чтобы больше его «здесь не видели». Он также спросил у собеседника, где его машина.

— Эту банду — разогнать, чтоб близко больше не было, — сказал мужчина.

В телеграм-канале «Сбер» имеются фотографии Германа Грефа. Снимок, где глава банка одет в синюю футболку и выступает в Петергофе, опубликовали 6 июня

НГС обратился в Сбербанк и аэропорт с просьбой прокомментировать видеозапись.

Накануне РИА Новости сообщали, что 7 июня Герман Греф участвовал на деловом в рамках Петербургского международного экономического форума. Масштабное мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

В апреле этого года стало известно, что Сбербанк выкупил у АФК «Системы» 60% аэропорта Горно-Алтайска. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на президента-председателя правления банка Германа Грефа, организация стала 100% владельцем воздушной гавани.

— Мы выкупили 60% у «Системы» аэропорта в Горно-Алтайске. Мы сейчас являемся 100% владельцем аэропорта и активно ведем проектирование, будем фактически строить новый аэропорт, — сообщал Герман Греф. — Этот аэропорт от мощности в 150 тысяч пассажиров сейчас должен стать аэропортом с мощностью до 1,5 млн пассажиров. Мы видим очень большой рост потока, в связи в том числе с тем, что мы там развиваем достаточно большой горнолыжный курорт.

Летом прошлого года в Сбере сообщали, что организация открыла на курорте Манжерок отель премиум-класса. Обозреватель НГС осмотрел объект туристической инфраструктуры, где цены на номер начинаются от 25 тысяч рублей за ночь. Подробнее о пятизвездочном отеле вы можете прочитать в материале.

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Сбер Конфликт Герман Греф Республика Алтай Такси
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