«Эту банду разогнать»: Герман Греф устроил разнос таксистам недалеко от аэропорта на Алтае

По данным соцсетей, инцидент случился в районе аэропорта Горно-Алтайска Источник: Бийск 22» во «ВКонтакте»











8 июня в Сети опубликовали видео конфликта, снятого, предположительно, около аэропорта в Республике Алтай. На кадрах мужчина, представившийся бизнесменом Германом Грефом, отчитывает водителей такси. Когда именно сделано видео, не уточняется.



Видео опубликовали в паблике «Бийск 22» во «ВКонтакте». В нем уточнили, что инцидент случился в районе аэропорта Горно-Алтайска. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно группу людей, которая стоит у автомобилей и беседует с мужчиной в синей футболке и джинсах — Германом Грефом. Он спрашивает, почему люди там собрались, а также заявляет — таксистам надо сделать отдельное место.

Другие участники видео соглашается с собеседником. Во время разговора Греф называет собравшихся «какой-то бандой» и, показывая на одного из стоящих в шортах людей, заявляет, что никогда не сядет в его машину.



— Ради бога, я вас и не посажу, — сказал другой участник разговора.



—А ты здесь больше работать не будешь, понял? Ещё рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? — спрашивает бизнесмен — Друзья мои, если ещё раз соберетесь вот так, вас больше здесь не будет никого.

Конфликт попал на видео Источник: Бийск 22» во «ВКонтакте»

Участники разговора спрашивают у Грефа, где в таком случае им стоить, но тот отвечает — где угодно.



— Где угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе — хочешь здесь работать? — спрашивает предприниматель, показывая на человека в белых шлепанцах и шортах. — Вот так чтоб не был одет, понятно тебе? Не слышу.



В результате один из собеседников попросил мужчину представиться.



— Я собственник этого аэропорта, а ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф, твоя фамилия какая? — спрашивает мужчина на видео.



Во время разговора мужчину вновь попросили сделать отдельное место для такси, но он попросил «записать» человека, чтобы больше его «здесь не видели». Он также спросил у собеседника, где его машина.



— Эту банду — разогнать, чтоб близко больше не было, — сказал мужчина.

В телеграм-канале «Сбер» имеются фотографии Германа Грефа. Снимок, где глава банка одет в синюю футболку и выступает в Петергофе, опубликовали 6 июня Источник: Сбер/t.me











НГС обратился в Сбербанк и аэропорт с просьбой прокомментировать видеозапись.

Накануне РИА Новости сообщали, что 7 июня Герман Греф участвовал на деловом в рамках Петербургского международного экономического форума. Масштабное мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

В апреле этого года стало известно, что Сбербанк выкупил у АФК «Системы» 60% аэропорта Горно-Алтайска. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на президента-председателя правления банка Германа Грефа, организация стала 100% владельцем воздушной гавани.



— Мы выкупили 60% у «Системы» аэропорта в Горно-Алтайске. Мы сейчас являемся 100% владельцем аэропорта и активно ведем проектирование, будем фактически строить новый аэропорт, — сообщал Герман Греф. — Этот аэропорт от мощности в 150 тысяч пассажиров сейчас должен стать аэропортом с мощностью до 1,5 млн пассажиров. Мы видим очень большой рост потока, в связи в том числе с тем, что мы там развиваем достаточно большой горнолыжный курорт.

