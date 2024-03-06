В Шерегеше построят аэропорт — его планируют открыть в 2027 году

В Шерегеше до 2027 года планируют построить аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.
Сейчас специалисты разрабатывают проект аэродромных сооружений и подъездной дороги для будущего аэровокзала. Также в планах реконструировать старые районы поселка Шерегеш, обновить жилфонд и построить жилье для персонала туристических объектов.
В Шерегеше запланировали строительство особой экономической зоны «Горная Шория». Ее площадь составит почти 1,5 тысячи га. Комплексное развитие территории запланировали в секторе В, в секторе Е будут развивать гостинично-деловой комплекс, а в секторе D — горнолыжный комплекс «Новый Шерегеш».
На все планируют потратить 41,5 миллиарда рублей. Сегодня Шерегеше работает 60 км лыжных трасс, 93 гостиницы, 77 кафе и ресторанов, 20 канатных дорог, 50 зон СПА, 30 пунктов проката и 21 инструкторская школа.
Ранее НГС писал о том, что может помешать достроить четвертый мост в Новосибирске в этом году. На этот вопрос ответила компания «ВИС».