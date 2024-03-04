Что может помешать достроить четвертый мост в Новосибирске в этом году? Ответ «ВИС»

Группа «ВИС» (является владельцем концессионера строительства моста через Обь) планирует достроить мост до конца 2024 года, но отсутствие финансирования может помешать планам. Об этом НГС сообщили в пресс-службе компании.
— Как уже неоднократно заявлялось, Группа «ВИС» планирует завершить строительство мостового перехода через реку Обь в Новосибирске до конца 2024 года при условии финансирования работ в полном объёме из всех источников, определённых действующими соглашениями о реализации проекта, — сообщили в пресс-службе «ВИС».
Пресс-служба также сообщала, что компания инвестировала в проект более 8 миллиардов собственных и заемных средств. Сейчас работы финансируют благодаря переносу части средств федерального капитального гранта с 2025 на 2024 год.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» (концессионер строительства четвертого моста) зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа компаний «ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Недавно «ВИС» показала, как выглядит четвертый мост с высоты. Строительство продолжается, сейчас, например, заканчивают возведение последнего из трех съездов на правом берегу.
В июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. При этом запустить движение собирались в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. В ноябре из-за стройки случился скандал — правительство заморозило переводы денег концессионеру. Работы были на некоторое время приостановлены, а в «ВИС» сообщили, что сдача моста планируется в конце 2024 года.
Ранее НГС разбирался в причинах споров между группой «ВИС» и Министерством транспорта Новосибирской области. Также эксперты высказались о том, как это скажется на сроках работ.