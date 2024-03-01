«Устанавливают системы молниезащиты»: как сейчас выглядит четвертый мост — завораживающие кадры с высоты

Группа «ВИС» (является владельцем концессионера строительства моста через Обь) показала, как выглядит четвертый мост в Новосибирске с высоты. В компании уверяют, что строительство продолжается, сейчас, например, заканчивают возведение последнего из трех съездов на правом берегу.
Судя по видео, сейчас на 114-метровом пилоне моста устанавливают системы аэросигнализации и молниезащиты. В месте, где проходит тоннель под Транссибом, сотрудники группы «ВИС» завершили работы по устройству постоянной монолитной обделки. Там, где находится тоннель, в створе улицы Станиславского закончили монтаж временной портальной рамы и забетонировали приемный резервуар.
— Благодаря путепроводам тоннельного типа, а также системе из 7 эстакад и 28 съездов на всем протяжении автомобильного перехода исключены пересечения транспортных потоков. Бессветофорный режим движения автотранспорта позволит быстрее добираться с одного берега на другой, сократив время в пути в среднем на 30%, — ранее отмечали в «ВИС».
На стройке работает 230 человек и около 50 единиц спецтехники. Группа «ВИС» оценивает общую готовность четвертого моста — свыше 85%. Там считают, что после того, как мост построят, улучшится транспортная доступность аэропорта Толмачево, появится альтернативный маршрут из центра города.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» (концессионер строительства четвертого моста) зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа компаний«ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Пресс-служба также сообщала, что компания инвестировала в проект более 8 миллиардов собственных и заемных средств. Сейчас работы финансируют благодаря переносу части средств федерального капитального гранта с 2025 на 2024 год.
В июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. При этом запустить движение собирались в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. В ноябре из-за стройки случился скандал — правительство заморозило переводы денег концессионеру. Работы были на некоторое время приостановлены, а в «ВИС» сообщили, что сдача моста планируется в конце 2024 года.
Ранее НГС разбирался в причинах споров между группой «ВИС» и министерством транспорта Новосибирской области. Также эксперты высказались о том, как это скажется на сроках работ.