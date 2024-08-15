«Жара как в Дубае»: популярный блогер Чекалин прилетел на Алтай — в путешествие он отправился бизнес-классом

Блогер прилетел в компании друзей Источник: artem_levda / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Популярный российский блогер Артем Чекалин, который известен прежде всего как муж Лерчек, прилетел на Алтай. Кадрами поделился друг блогера Артем Левда.



Как отметил Ледва в соцсетях, на Алтай они прилете ради свадьбы друзей. Судя по кадрам, Чекалин прибыл в Сибирь вместе с новой девушкой. Компания добралась до Алтая бизнес-классом.



— На улице, как в Дубае, жара. Но долетели хорошо, — отметил Левда.

Источник: artem_levda / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Артем Чекалин с будущей женой Валерией Феопентовой (Лерчек) познакомился, когда учился на первом курсе университета. В 2012 году влюбленные связали себя узами брака. У пары трое детей.



Весной 2023 года стало известно, что Артем Чекалин и его жена стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.



Следователи выяснили, что в течение двух лет Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения, при которой лимит допустимого дохода составляет 150 миллионов рублей в год. При этом с продажи фитнес-марафонов она заработала гораздо больше, а для уклонения от уплаты налогов привлекла мужа и родственников.



В середине марта на блогера и ее мужа завели еще одно дело, как писали СМИ, за отмывание денег еще в 2021-м. 16-го числа Валерия в личном блоге запрещенной соцсети попрощалась с подписчиками, так как прокуратура потребовала запретить супругам пользоваться интернетом. Их счета и имущество были арестованы.



В конце мая адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что супруги полностью погасили долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей.



В ноябре адвокат Чекалиных объявил о выплате ими налоговой 500 миллионов рублей, что позволило полностью погасить задолженность перед государством. Сразу после этого стало известно о прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении супругов.



Весной 2024-го СМИ сообщили о подаче Валерией заявления на развод в мировой суд. Позже Артем подтвердил, что бракоразводный процесс реален и не является пиар-ходом. Супруги развелись в июне этого года.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Ранее телеведущая Ксения Бородина снова собралась на Алтай. Летом звезда уже была в горах на съемках шоу «Последний герой» (16+).

