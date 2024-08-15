НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

южн.

 744мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,01
EUR 100,31
Сотни незаконных гаражей
Подслушано в чатах родителей
Массово уволились из Толмачёво
Жизнь как в кино
Как в Сибири копируют Европу
Где учатся отличники
Узнаете ядовитый гриб?
Опасный Новосибирск
НГС в Telegram
Развлечения Ксения Бородина снова собралась на Алтай — там она познакомилась со своим избранником

Ксения Бородина снова собралась на Алтай — там она познакомилась со своим избранником

Звезда этим летом уже была в горах

2 098
20 комментариев
Звезда перестала скрывать отношения, а теперь и вовсе хочет рассказать, как закрутился ее новый роман

Телеведущая Ксения Бородина снова собралась на Алтай. Летом звезда уже была в горах на съемках шоу «Последний герой» (16+), там же она познакомилась со своим новым избранником Николаем Сердюковым.

— Завтра мы летим на Алтай, мое место силы, и там мы познакомились с Колей. Всем интересно знать, как случились наши отношения, обязательно вам расскажу. Там у камня Рериха я загадала быть счастливой, — написала телеведущая.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Николай Сердюков — блогер, который покорил вершины Эльбрус и Килиманджаро. Сначала Ксения долго скрывала роман с ним, публиковала фотографии с Николаем только со спины, а после раскрыла лицо избранника.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни уверены, что так телеведущая подогревает интерес к проекту, другие искренне рады за нее. При этом пока фанаты ссорятся, Бородина показывает, какие подарки дарит ее молодой человек, например, он принес ей огромный букет цветов, который еле смог дотащить.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Алтай Телеведущая Республика Алтай
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
15 августа 2024, 13:16
Пожалуйста, со скалы или камнем.
Гость
15 августа 2024, 13:06
С жаренной выдрой она там познакомилась
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Даник,28

Vlad_mir,54

Olesya,35

Kate,44

Ya,41

Александр,24

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление