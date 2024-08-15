Ксения Бородина снова собралась на Алтай — там она познакомилась со своим избранником

Звезда перестала скрывать отношения, а теперь и вовсе хочет рассказать, как закрутился ее новый роман Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина снова собралась на Алтай. Летом звезда уже была в горах на съемках шоу «Последний герой» (16+), там же она познакомилась со своим новым избранником Николаем Сердюковым.

— Завтра мы летим на Алтай, мое место силы, и там мы познакомились с Колей. Всем интересно знать, как случились наши отношения, обязательно вам расскажу. Там у камня Рериха я загадала быть счастливой, — написала телеведущая.

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Николай Сердюков — блогер, который покорил вершины Эльбрус и Килиманджаро. Сначала Ксения долго скрывала роман с ним, публиковала фотографии с Николаем только со спины, а после раскрыла лицо избранника.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни уверены, что так телеведущая подогревает интерес к проекту, другие искренне рады за нее. При этом пока фанаты ссорятся, Бородина показывает, какие подарки дарит ее молодой человек, например, он принес ей огромный букет цветов, который еле смог дотащить.

